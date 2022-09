Deze zomer waren meer vrouwelijke artiesten op de festivals te zien dan ooit

Dit jaar stonden er op de grote festivals meer vrouwen, meer Nederlanders en meer dj’s op de podia. Dat blijkt uit een analyse van Poplive, een onderzoek van de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam. Ze onderzochten de programmering van de elf grootste, meerdaagse festivals waarvoor een ticket gekocht moet worden: Best Kept Secret, Concert At Sea, Down the Rabbit Hole, Into The Great Wide Open, Lowlands, Motel Mozaïque, Paaspop, Pinkpop, Welcome to the Village, Woo Hah! en Zwarte Cross.

Bij meer dan een derde van alle optredens op de grote popfestivals afgelopen zomer stond ten minste één vrouw op het podium, zo blijkt uit het onderzoek, dat wordt gesteund door onder meer branchevereniging VNPF en concertorganisator Mojo. Dat is een stuk meer dan voor de pandemie: in 2016 was slechts 18 procent van de programmering vrouwelijk. In 2019 was dat al gegroeid naar 26 procent, een trend die dus is doorgezet.

Bij festivals Best Kept Secret, Motel Mozaïque en Welcome to the Village bestond de programmering dit jaar zelfs voor meer dan de helft uit groepen met tenminste één vrouwelijke muzikant. Niet eerder was er een groot landelijk festival dat zo’n percentage haalde. Op bijna alle festivals groeide het aantal vrouwelijke artiesten, alleen op Zwarte Cross bleef het aandeel van de vrouwen even groot als in 2016, rond de 15 procent – dat festival staat daarmee onderaan de lijst.

Froukje op Pinkpop 2022:

Publiekstrekkers

Afsluitende acts op de hoofdpodia van de festivals – de grote publiekstrekkers – bleven op alle festivals vooral mannen. Op de mainstages was wel een toename van het aantal vrouwen, maar van alle dagafsluiters op die hoofdpodia was slechts 5 procent vrouwelijk. De toename zit ‘m dus vooral in de brede programmering.

De line-ups waren dit jaar ook Nederlandser dan ooit: ruim de helft van de programmering op de festivals kwam uit Nederland. Dat is deels een gevolg van de coronapandemie, omdat veel Amerikaanse en Canadese artiesten nog geen tours naar Europa ondernamen. Tegelijk geven de onderzoekers aan dat ook in 2016 en 2019 al een trend te zien was van meer Nederlandse artiesten.

Zangeres Froukje stond op zes van de elf onderzochte festivals, meer dan wie ook. Dat is een record: in de andere onderzochte jaren stond geen enkele artiest op vijf of meer festivals geprogammeerd. Froukjes collega S10 stond dit jaar op vijf van de elf festivals.

Het aantal Britse acts nam over het geheel licht toe, in weerwil van de problemen die Brexit opleverde.

Meer elektronische muziek

Een andere conclusie die de onderzoekers trekken is dat er meer elektronische muziek te horen was dan voorheen, ten faveure van pop en rock. Dj’s en producers werden het meest geprogrammeerd, met uitzondering van Paaspop en Pinkpop, waar hun aandeel juist iets afnam. Op Down The Rabbit Hole veranderde ruim een derde van het aanbod van rock naar elektronische muziek. Op Motel Mozaïque werd rock voor indie ingewisseld, en op Concert at Sea kreeg pop dit jaar meer de voorkeur boven americana. Het totale aandeel hiphop nam ook toe, maar dat is vooral te verklaren door de groei van hiphopfestival Woo Hah!. Toch was ook op festivals Paaspop en Zwarte Cross meer hiphop te zien en horen in 2022 dan de eerdere onderzochte jaren.

Opvallend is dat er op veel festivals een stuk mínder artiesten stonden, dat geldt voor zes van de elf. Zo ging Best Kept Secret van 129 artiesten in 2019 naar 85 artiesten in 2022, en op Paaspop ging de programmering van 238 naar 158 acts. Die twee festivals vonden wel vroeg in het seizoen plaats, toen de onzekerheid rond de coronacrisis groter was. Op festivals die later in het seizoen plaatsvonden, zoals Woo Hah!, Zwarte Cross en Into The Great Wide Open, stonden juist wat meer artiesten dan voor de crisis.