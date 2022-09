Honderdduizenden huishoudens dreigen door het ijs te zakken. Veel schoonmakers, verpleegkundigen, leerkrachten en postbezorgers, voor wie twee jaar geleden nog luid werd geklapt, kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Voor veel mkb’ers is de situatie al even nijpend: gebeurt er niets, dan telt Nederland straks 1.500 bakkers minder. Dat geldt ook voor tuinders. Tegelijkertijd boeken energiebedrijven, supermarkten en voedingsconcerns miljardenwinsten.

Sinds het einde van de lockdowns is de strijd tussen de sociale klassen, arbeid en kapitaal, een nieuwe, hete fase ingegaan. Het besteedbaar inkomen van Nederlanders heeft een forse optater gekregen. Het reële inkomen van Nederlandse huishoudens daalt dit jaar met bijna zeven procent, berekende het Centraal Planbureau (CPB). Het is de grootste daling in veertig jaar.

Ewald Engelen is als financieel geograaf verbonden aan de UvA. Ron Meyer is voormalig voorzitter van de SP.

Terwijl onder onze neus de grootste nationale en internationale inkomensoverdracht uit de geschiedenis plaatsvindt, zijn de econocraten, academisch gecertificeerde experts die over de inrichting van de economie gaan, in de ban van oude vormen en gedachten. Eind jaren zeventig leidden de prijsschokken van twee oliecrises tot economische krimp en oplopende inflatie. Alleen forse renteverhogingen konden deze volgens econocraten bestrijden. De daaropvolgende recessie kostte jaren aan economische groei, ging gepaard met torenhoge werkloosheid, dalende koopkracht en stijgende armoede, en luidde ideologisch de dominantie in van het neoliberale geloof in onfeilbare markten. Volgens de econocraten waren de offers nodig om de economie te redden.

Anno 2022 kampt de wereld opnieuw met prijsschokken, die opnieuw hun oorsprong in de wereld van olie en grondstoffen hebben, waardoor opnieuw de inflatie snel oploopt: 13,6 procent. Zoals van generaals altijd wordt gezegd dat ze de vorige oorlog voeren, zo geldt voor economen dat ze altijd de vorige crisis oplossen. En dus domineerde op de jaarlijkse jamboree van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole eind augustus het spook van stagflatie à la de jaren zeventig: een renteschok was nodig, vond iedereen. Vorige week kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) inderdaad een historische renteverhoging van 0,75 procent aan: voor burgers gaat de opofferingsratio, zoals centrale bankiers het cynisch noemen, flink omhoog. En meer staat ons te wachten.

Want hoe hoger, hoe eerder, hoe beter. Zo houden economen als Larry Summers, Martin Wolf van de Financial Times, Lex Hoogduin en VVD-Kamerlid Eelco Heinen hun gehoor voor. In de echokamers van media, politiek en Twitter wordt dit met wellust herhaald. De resulterende recessie zal scherp, hevig en pijnlijk zijn, maar ook kort en noodzakelijk. ‘We zullen moeten accepteren dat we allemaal armer worden’, galmt het in liberale kringen.

Het is hetzelfde schrille ‘we zitten met z’n allen in hetzelfde schuitje’-frame dat ons tijdens de pandemie werd verkocht.

Herhaling van de jaren zeventig

Hoe reëel is die vrees voor een herhaling van de jaren zeventig helemaal? Onderzoekers van de Bazelse Bank voor Internationale Betalingen toonden twee maanden geleden aan dat die misplaatst is. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) concludeerde dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat de inflatie via loonstijgingen en een zichzelf versterkende loon-prijsspiraal gaat leiden tot langdurig aanhoudende hoge inflatie. En beval zelfs aan de lonen flink te verhogen.

Geen wonder: in de jaren zeventig bevatten collectieve arbeidsovereenkomsten clausules die werkgevers ertoe verplichtten inflatie automatisch te compenseren. In die periode was meer dan een derde van de werknemers lid van een vakbond en had slechts vijf procent van de werknemers een flexibel arbeidscontract. Inmiddels is slechts 17 procent van alle werkenden lid van een vakbond en is de flexibele schil in Nederland zo ongeveer de grootste van de Europese Unie. De onderhandelingsmacht van Nederlandse vakbonden is een schim van wat ze ooit was. En automatische inflatiecorrectie zit nog maar in enkele arbeidsovereenkomsten.

Het verklaart de nu al decennia dalende arbeidsinkomensquote die meet hoeveel van elke verdiende euro naar arbeid of kapitaal gaat, de nu al decennia durende stagnatie van de koopkracht van Nederlandse werknemers en de historisch ongekende daling van het besteedbare inkomen die Nederlandse huishoudens momenteel voor hun kiezen krijgen. De stakingen bij de NS en het streekvervoer zijn niet alleen begrijpelijk, ze zijn ook nodig en verdienen navolging.

De vergelijking met de jaren zeventig is óók onzin omdat lage rente en kwantitatieve verruiming lang niet altijd consumentenprijsinflatie veroorzaken. Wie naar de balans van de ECB kijkt schrikt zich, terecht, een hoedje. In twintig jaar tijd is deze geëxplodeerd van minder dan 1.000 miljard euro in 1999 naar bijna 9.000 miljard euro in 2021, waarvan bijna de helft uit de Covid-jaren dateert. Het was nodig om de euro overeind te houden en ervoor te zorgen dat het officiële inflatiedoel van nipt minder dan twee procent werd gehaald.

Dat eerste is vooralsnog gelukt, dat laatste niet. Tot 2022 niet omdat de inflatie te laag was, sinds 2022 niet omdat de inflatie te hoog is. Hoe kan monetair beleid dat tot 2022 de inflatie niet wist aan te wakkeren na 2022 de oorzaak zijn van gierende inflatie? Het antwoord luidt: dat kan niet. Oplopende vermogensongelijkheid, ja; financiële zeepbellen galore, ja; oplopende consumentenprijzen, nee.

Superwinsten

Wat is er dan wel aan de hand? In een woord: marktmacht. De Delftse econoom Servaas Storm heeft uitvoerig geboekstaafd hoe groot de invloed van winst op de inflatie is. Storm toont aan dat de inflatie vooral wordt veroorzaakt door winstnemingen van zeer machtige multinationals. Bijna veertig procent van de inflatie komt volgens hem voor rekening van deze superwinsten, terwijl duurdere halffabricaten voor de rest zorgen. Er is dus geen sprake van een loonprijsspiraal maar van een winstprijsspiraal. Omdat het kan.

Als niet ruim monetair beleid en onverantwoorde looneisen de oorzaken zijn van de oplopende inflatie maar een doodordinaire winstgreep van kapitaal over de ruggen van werknemers en consumenten, is het tijd voor onorthodoxe maatregelen. In het buitenland woedt een levendig politiek debat over maatregelen die huishoudens en middenstanders moeten beschermen tegen de exorbitante marktmacht van multinationals en speculanten. Van de renationalisatie van energiebedrijven in Frankrijk en Duitsland, en prijsplafonds en forse loonsverhogingen in het Verenigd Koninkrijk tot voorstellen voor prijsstabilisatie in de Verenigde Staten aan toe. Om prijsplafonds en winstafroming van energiebedrijven in Griekenland niet te vergeten.

Nederland steekt daar schril bij af. Hier schermt het kabinet vooral met onmogelijkheden: niet nu, niet dit, niet dat. Terwijl vrijwel alles mogelijk is wanneer grootkapitalistische belangen daarom vragen. Van de noodsteun voor banken in 2008 en 2014 tot de geldinjecties in KLM in 2019, 2020 en 2022; van hulp aan Tatasteel tot btw-verhogingen en andere lastenverzwaringen onder Rutte I, II en III.

Inkomenssteun helpt

Het pakket van 15 miljard euro aan koopkrachtsteun dat Rutte IV vorige maand uit de hoge hoed toverde, is een begin. Iedere vorm van compensatie of inkomenssteun helpt. Maar waarom pas in 2023? En waarom 15 miljard? Het weegt niet op tegen de ruim 47 miljard die de staat tussen 2010 en 2017 in de vorm van bezuinigingen en lastenverhogingen aan huishoudens heeft onttrokken.

En het blijft symptoombestrijding. De roof bij klaarlichte dag waartoe sommige multinationals zich in deze rampjaren hebben laten verleiden, bewijst dat het sociale contract tussen arbeid en kapitaal, inwoners en grootbedrijf, kaduuk is. Het is tijd om de nu al veertig jaar durende obsessie met aandeelhouderswaarde te beëindigen.

De regel moet zijn: wie binnen de Nederlandse grenzen onderneemt, toont zich solidair met de lotgevallen van zijn werknemers, toeleveranciers en klanten. En tempert dus de prijzen, de winsten, de uitkeringen aan aandeelhouders, de inkoop van eigen aandelen en de bonussen voor bestuurders. Niet alleen de lusten, ook de lasten – in goede én slechte tijden.

De Franse supermarktketen Carrefour geeft het goede voorbeeld, evenals de Britse ketens Tesco, Sainsbury’s, Boots en Superdrug. En hier Dirk van den Broek, die in augustus bekendmaakte de prijzen van honderd essentiële artikelen te bevriezen.

Gebeurt dat niet vrijwillig, dan moet de wetgever het beprijzingsrecht van ondernemingen inperken en prijsplafonds instellen. De Prijswet (1961) bevat daarvoor voldoende juridische handvatten. De huidige omstandigheden zijn uitzonderlijk genoeg om huishoudens te beschermen tegen kapitalistische hebzucht.

Al is dat niet genoeg. Na veertig jaar aandeelhouderskapitalisme en het uitblijven van de belofte van gedeelde welvaartsgroei kunnen we het ons niet langer permitteren om cruciale ondernemingen, zoals energiebedrijven en voedselconcerns, het speeltje te laten zijn van kortzichtige aandeelhouders. De macht van de aandeelhouder moet worden getemd en de stem van werknemer, klant, maatschappij en milieu moet worden versterkt, gebaseerd op nieuwe modellen van eigendom. (Re)nationalisatie mag geen taboe zijn.

Wie daarentegen burgers geen ander perspectief voorhoudt dan domweg accepteren dat we allemaal armer worden, dat een recessie nu eenmaal de prijs is die we moeten betalen voor tien jaar onverantwoord monetair beleid, dat we maar een extra warme trui moeten aantrekken als we de gasrekening niet kunnen betalen, of nog erger: wie de gestegen energieprijzen als een uitgelezen kans ziet om burgers te dwingen nu eindelijk te verduurzamen, moet niet vreemd opkijken als de klassenstrijd straks in zijn of haar gezicht ontploft.