De leus is ‘geen boer geen voer’ - maar hoe weet je of het eten op je bord uit Nederland komt?

‘Wat is dat eigenlijk, die Clear Valley-burger?” We zitten met de menukaart op een terras in Midden-Limburg. Die middag hadden we aan de rand van het bos, nog Piëmontese koeien zien lopen, met stevige, vlezige billen. Je moest wel even om de spandoeken heen kijken: ‘Geen boer, geen voer.’

Het meisje in de bediening gaat het vragen en komt dan stralend terug: „Clear Valley-koeien, dat zijn koeien die lekker buiten lopen. Blije koeien, uit Australië.” Aha. Australië. Dus met dat ‘geen boer, geen voer’ liep het kennelijk wel los, er was altijd nog Australisch rundvlees.

Je hersenen knetteren als je overal ‘Geen boer, geen voer’ ziet. Wat moet je daarvan denken, als horecabezoeker. Of als consument, met elke week een volle boodschappenkar. Alleen van de eieren, de melk en de kwark in mijn koelkast weet ik zeker dat ze uit Nederland komen. De rest? Geen idee. Maar als burger merk je dat er iets knaagt: die boer met zijn spandoek praat toch ook tegen mij?

De helft van de kalveren in Nederland wordt geïmporteerd, bijna al het vlees gaat weer naar het buitenland

Je kunt de exportcijfers erbij halen om het belang van de boer voor de Nederlandse voedselvoorziening in perspectief te plaatsen. Driekwart van de Nederlandse landbouwproductie gaat immers naar het buitenland. Van alle zuivel is 65 procent voor de export, van al het vlees wordt 60 procent buiten Nederland verkocht. Het meeste in omringende landen, dat wel.

Er zitten voedselstromen bij waar je als Nederlandse consument praktisch niets mee te maken hebt. De helft van de kalveren in Nederland wordt geïmporteerd, bijna al het vlees gaat weer naar het buitenland. Want veel meer dan af en toe een kalfsschnitzel eten we hier niet. De kalfjes die in Nederland geboren worden om koeien melk te kunnen laten geven, leveren de melkveehouder nauwelijks iets op.

Twentse cake

Dus hoezo: geen boer, geen voer? Als boeren bedoelen: ‘met het halveren van de boerenstand komt de Nederlandse voedselvoorziening in gevaar’ – niet ideaal voor een spandoek trouwens – dan lijkt dat lichtelijk overdreven. Maar die exportcijfers zeggen nog niets over wat Nederlanders eten, en waar dat vandaan komt.

Je kunt superbewust je melk van een weidevogelvriendelijke boer uit de buurt kopen, maar wat voor vlees er op je pizza ligt? Geen idee. Of de weipoeder in de Streeckgenoten Twentse cake uit Nederland komt? Het staat er niet op.

Hoeveel ingescheept veevoer koeien te eten krijgen om genoeg melk voor een pond Goudse kaas te geven? Onduidelijk. Wat in Nederland gemaakt is, hoeft niet van Nederlandse boeren te komen. Je komt er als consument simpelweg niet achter welk deel van je eten, direct of indirect, uit Nederland komt.

Zelfs de supermarkten kunnen niet zeggen welk percentage van het eten in hun winkels van Nederlandse boeren komt. „Steeds meer”, zeggen ze, als het over verse groente, fruit en vlees gaat. Maar hoe zit het met de rest? Een woordvoerder van Albert Heijn: „Je vraag welk deel van het assortiment voedselproducten is geproduceerd in Nederland is niet te doen joh [smiley]. We hebben 11.000 eigen-merkproducten…” Overigens zijn het wel de inkopers van de supermarkten, een handjevol, die voor 17,5 miljoen Nederlanders het gros van het aanbod bepalen.

Nederland kan in theorie autarkisch leven zonder een hap in te leveren

Onmiskenbaar is dat de voedselvoetafdruk van de Nederlandse consument over alle grenzen heen gaat. In meerdere opzichten. Het Planbureau voor de Leefomgeving schreef: Nederland heeft minder dan 2 miljoen hectare landbouwgrond, terwijl we 3 miljoen hectare nodig hebben voor wat we eten. Van de landbouwgrond die voor Nederlandse voedselproductie wordt gebruikt, ligt driekwart in het buitenland. Van al het land dat nodig is voor onze consumptie – ook meubels en kleren – is voedsel goed voor 40 procent. Bedenk hoeveel druk dát op de leefomgeving geeft.

Het lijkt logisch, Nederland is een te klein land om zoveel monden te voeden en we willen ook wel eens banaan of sinaasappel eten. Maar ook producten waarvan genoeg in Nederland wordt gemaakt om aan de binnenlandse vraag te voldoen, komen vaak uit het buitenland. Varken en kip bijvoorbeeld. Zelfs zuivel. Je kunt je afvragen of zo’n groot deel van onze voetafdruk in het buitenland moet staan.

Als het écht moet, kan Nederland met het huidige landbouwareaal zelfvoorzienend zijn. Dat is in Wageningen wel eens berekend, om te kijken of de Nederlandse voedselvoorziening in extreme crisissituaties in gevaar komt. Zelfvoorzienend betekent dan wel: geen koekjes, pasta en varkensvlees, wel elke dag aardappel (patat!). Dat willen we misschien niet, maar in theorie kan Nederland autarkisch leven zonder een hap in te leveren.

Veevoer

De stikstofdoelen haalt Nederland trouwens makkelijk in dat theoretische model, zegt agrarisch econoom Petra Berkhout. Zonder export van vlees en zuivel en zonder import van veevoer zullen de stallen vanzelf een stuk leger worden. En als er geen land ‘verspild’ wordt aan het telen van veevoer, kan die grond voor koolzaad (olie), peulvruchten en biet worden gebruikt.

‘Geen boer, geen voer’ krijgt in die context ineens een andere betekenis: geen veehouder, geen veevoer. Maar zo zullen de boeren het wel niet bedoeld hebben.

Of een land ter grootte van een krant zelfvoorzienend moet wíllen zijn, is wat anders. Baktarwe groeit in Frankrijk veel beter dan in Nederland. In Italië zijn ze goed in de productie van olijfolie. En het Nederlandse veenweidegebied is bij uitstek geschikt voor koeien. Zolang je die natuurlijke en gecreëerde voordelen benut, en boeren niet oneigenlijk bevoordeelt door bijvoorbeeld stikstofnormen te overschrijden, kun je er weinig op tegen hebben om de voedselproductie in Europa een beetje te verdelen.

Wat de dorre feiten vooral laten zien is hoe ongelooflijk veel land er nodig is, binnen én buiten Nederland, om zo overdadig en zo gevarieerd te eten als we gewend zijn. En dat tussen boer en bord een onoverzichtelijke kluwen is gegroeid waarin consument en boer elkaar makkelijk kwijtraken. Vaak hoor je: consument en boer moeten weer dichter bij elkaar komen. Eet van dichtbij, produceer voor dichtbij. Maar de vraag is niet alleen of ze dat willen en kunnen, het is ook niet gezegd dat dat in alle gevallen het beste is. Suggereren dat daar de oplossing voor alles ligt, dat is pas boerenbedrog.

Als burger kun je ‘geen boer, geen voer’ ook minder letterlijk nemen. Niet als een dreigement, maar als een hartenkreet. Alsof iemand je bij je kraag grijpt: kijk nou eens wat we hier doen! We maken hier voedsel! Kunnen we daar een beetje erkenning en waardering voor krijgen? Misschien volgende keer op het terras toch vragen naar vlees uit de buurt.

NRC-redacteur Martine Kamsma onderzoekt hier iedere maand waarom we eten wat we eten.

