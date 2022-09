‘Op dit moment verblijven er 233 amv-kinderen in Ter Apel.” De landsadvocate heeft de cijfers niet meteen paraat, tijdens het kort geding van Vluchtelingenwerk tegen de Staat en het COA. Halsoverkop krijgt ze ze toegestuurd op haar telefoon, inclusief dit aantal ‘alleenstaande minderjarige vreemdelingen’. „De verwachting is dat er daar vandaag nog 15 bijkomen.”

„Enig idee hoe men die vannacht gaat laten slapen?” De rechter klinkt als een ongeduldige juf. Nerveus blikt de landsadvocate over haar tafel. „In een gewone situatie…” Ze speurt langs de uitgespreide ordners, de ringbanden, opgestapelde dossiermappen, een iPad. Zelfs haar telefoon laat haar in de steek. „Nee, dat moet ik navragen.”

Om hoeveel asielzoekers gaat het, hoeveel zijn er kwetsbaar, hoeveel zitten er in de crisisnoodopvang? Al die basisfeiten moeten per WhatsApp worden ingefluisterd. Vreemd wel, in zo’n principiële zaak, van het type dat past in deze bedenkelijke trend: Stichting daagt overheid om nakomen eigen wetten. Zie Urgenda (klimaatakkoord), Mobilisation for Enviroment (stikstof), Clean Air (rookruimtes horeca), het terughalen van IS-kinderen…

Terwijl Vluchtelingenwerk probeert af te dwingen dat de Staat haar wettelijke zorgplicht tegenover asielzoekers nakomt, is er gelijktijdig in Utrecht nóg zo’n zitting: Natuurmonumenten versus – jawel – vadertje Staat. Dat komt de beloofde natuurcompensatie bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte maar niet na.

„Een probleem komt alleen nog op de politieke agenda door het als crisis te positioneren,” klaagden leden van de Raad voor Openbaar Bestuur woensdag in een opiniestuk in NRC.

Daar kun je aan toevoegen: en ze gaan er pas iets aan doen als de rechter ze ertoe dwingt. Diverse media kondigen donderdag een ‘leescrisis’ af. Nu maar wachten tot het CPNB naar de rechter stapt.

De auteurs van het opiniestuk pleiten voor ‘afkoeling’ en ‘weloverwogen in overleg gaan’, maar doorbreek je hiermee de evidente catch-22? Het etiket ‘crisis’ verhoogt de urgentie, die weer vermindert als je het vaker opplakt. Die crisisinflatie doorbreek je niet door maar weer eens heel weloverwogen met alle partijen in afgekoelde denktanks te gaan filosoferen over de structurele middellange termijn.

Dat er maar geen beweging komt in al die moeilijke ‘dossiers’ zou juist eens kunnen komen doordat overal honderden belanghebbenden, experts, bestuurders en omwonenden eerst eens even in alle rust een paar dossierkasten willen volstouwen. Totdat een rechter zegt: en nu opgehoepeld met je geouwehoer. Ga aan de slag, voer je eigen wetten uit.

In deze rechtszaal zijn de tafels van de advocaten met een drukknop te verhogen, om staand te kunnen pleiten. De landsadvocate ziet daar in haar tweede termijn vanaf, met een verontschuldigend gebaar op al haar uitgestalde paperassen. „Anders stort dit hele bouwwerk in.”

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.