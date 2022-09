Corona loopt in Tibet behoorlijk uit de hand

Officieel zijn er sinds 8 augustus, toen de eerste besmettingen aan het licht kwamen, in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa nog geen zeshonderd symptomatische coronagevallen gemeld. Maar berichten op sociale media wijzen erop dat de lokale overheid de uitbraak niet langer in de hand heeft. Zo zouden mensen er in lange rijen bussen worden overgebracht naar inderhaast gebouwde quarantainecentra. Daar zouden personen die negatief zijn getest de quarantaine doorbrengen met besmette patiënten. Het zou de overheid niet meer lukken om overal waar mensen in quarantaine zitten voedsel te bezorgen, doordat er te veel vrijwilligers uitvallen die zelf ook ziek zijn geworden.

De berichten zijn moeilijk te verifiëren, maar komen niet overeen met wat op basis van de officiële besmettingscijfers in de Tibetaanse hoofdstad is te verwachten.

Omdat China een zogeheten zerocovidbeleid heeft, worden ook nauwe contacten van positieve gevallen opgespeurd en vastgehouden, en vaak ook weer de contacten van die contacten. Daardoor zitten er nu volgens officiële cijfers ruim 50.000 mensen in centrale quarantaine. Daarvan verschijnen beelden op internet: het gaat om enorme zalen waar mensen rij aan rij dicht bij elkaar op bedden liggen. Dergelijke beelden kwamen ook uit Shanghai en andere steden in lockdown. Een grotere groep zit in zijn eigen huis in lockdown, vaak al meer dan een maand.

Zware onderdrukking

Het is voor Tibetanen heel uitzonderlijk om op internet te klagen over hun situatie: de onderdrukking in Tibet is al decennia zo zwaar dat niemand het onder normale omstandigheden aandurft om kritiek op de regering te uiten. Sinds ongeveer een week lijkt de situatie zo penibel dat mensen toch massaal de openbaarheid opzoeken.

De Hongkongse krant South China Morning Post tekende het verhaal op van een baby van een maand oud die besmet was en koorts had. Maar er was geen ambulance beschikbaar. Naar het ziekenhuis gaan was niet mogelijk doordat de wijk in lockdown was. De ouders waren radeloos, maar uiteindelijk wist een vrijwilliger de baby toch in het ziekenhuis te krijgen.

Dergelijke verhalen kwamen eerder ook naar buiten uit andere Chinese steden, maar een arme, onderontwikkelde stad als Lhasa, staat voor een nog grotere opgave. Het is er nog veel moeilijker dan voor grote steden als Shanghai om mensen in lockdown en in centrale quarantaine van voldoende voedsel en medische zorg te voorzien. En zelfs in het rijke Shanghai mislukte dat hopeloos.

Ook weten lokale bestuurders dat ze ontslagen worden als ze de corona-uitbraak niet snel en goed onder controle brengen. Daarmee is de kans groter dat de officiële coronacijfers er niet kloppen. Zo waren er vrijdag maar negen nieuwe symptomatische gevallen, terwijl mensen op internet melden dat de ene na de andere groep hulpverleners door corona uitvalt.

Negatief geluid overstemmen

China heeft ook te maken met een uitbraak in het afgelegen Ili in Xinjiang, waar zo’n 4,5 miljoen mensen wonen. Toen mensen daar op internet klaagden dat ze honger leden, begon de lokale overheid met een campagne om zo veel positieve berichten op internet te verspreiden dat die de negatieve geluiden zouden overstemmen.

,,Er zijn geen restricties op de onderwerpen”, staat in een bericht dat is uitgelekt via de China Digital Times. ,,Het mag gaan over huiselijk leven, ouderschap, koken of over persoonlijke stemmingen. Al het internetpersoneel moet een keer per uur een bericht versturen (twee keer in totaal), maar niet snel achter elkaar! We herhalen: niet snel achter elkaar!”