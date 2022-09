Bijna alle zorgpartijen tekenen Integraal Zorgakkoord

Vrijwel alle betrokken overlegpartners uit de zorgsector hebben na een overleg met het ministerie van Volksgezondheid vrijdag het Integraal Zorgakkoord getekend. Dat meldt het ministerie vrijdagavond. Alleen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), wiens steun wel nodig is voor het slagen van de overeenkomst, bleef uit protest weg bij het overleg en heeft dus niet getekend. De LHV wil voordat zij akkoord gaat concrete afspraken over onder meer tarieven voor spoedzorg in avond- en nachturen. Als zij niet tekenen, is onduidelijk of het Integraal Zorgakkoord uitgevoerd kan worden.

Het zorgakkoord moet erin voorzien dat de zorg de komende vier jaar beter en efficiënter georganiseerd word. Ook moet het er voor zorgen dat niet nog meer medewerkers in de sector hun werk neerleggen. Ingezet wordt op meer samenwerking tussen regio’s en zorgdomeinen, versterking van de eerstelijnszorg en een focus op preventie en passende zorg. Eerder op de dag werd al bekend dat ouderenzorgpartij Actiz en brancheorganisatie voor de thuiszorg Zorgthuisnl het akkoord gingen tekenen.

Veertien organisaties

In totaal spraken veertien organisaties met minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66). De partijen hebben vrijdag afgesproken iedere drie maanden met elkaar te blijven overleggen over de uitvoering van het akkoord.

„Niets doen is geen optie. Als we warme en liefdevolle zorg willen behouden voor wie het écht nodig heeft, moeten we moeilijke keuzes maken”, zei minister voor Langdurige Zorg Conny Helder (VVD). „Dat we die keuzes nu samen met het zorgveld en de gemeentes kunnen maken is een geweldige stap.” Ook Kuipers reageerde vrijdag positief op de gemaakte afspraken. „[De] onderhandelingen gingen niet altijd makkelijk en bij sommige partijen zijn er nog steeds zorgen over de uitvoering”, aldus de zorgminister. „Ik snap die zorgen, maar heb er het volste vertrouwen in dat we met de ondertekenende partijen deze nieuwe koers in kunnen slaan.”

Het kabinet wilde het akkoord eigenlijk rond hebben voor Prinsjesdag komende dinsdag, maar het is de vraag of dat gaat lukken zonder een handtekening van de huisartsen.

Lees ook: Wel of geen handtekening? Partijen willen vooral garanties over het zorgakkoord