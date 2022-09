Overal heerst personeelsgebrek. De horeca zucht er het meest onder, maar je kunt goed merken dat ook allerlei andere sectoren ermee te kampen hebben.

Wat mij vooral opvalt is dat steeds meer bedrijven steeds minder mensen in dienst lijken te hebben voor de inkomende telefoontjes. Nog niet zo lang geleden was het heel gewoon dat je een bedrijf belde en meteen vriendelijk te woord werd gestaan. Of dat je een boodschap kon inspreken en kort daarna keurig teruggebeld werd. Daar is geleidelijk de klad in gekomen. Bellen is vechten geworden. Vechten met een wegduikende tegenstander en je eigen ergernis.

Zolang er drie, vier wachtenden voor je waren, viel het nog wel vol te houden, maar je krijgt nu steeds het gevoel dat je moet aansluiten achter een onafzienbare rij, een Schipholachtige file van verontwaardigd ongeduld. Ondertussen word je zoet gehouden met een dreinerig muziekje en een stem die je verzekert dat „al onze medewerkers in gesprek zijn” en dat je – niet lachen – langer moet wachten „dan u van ons gewend bent”.

Dat al die medewerkers in gesprek zijn, daar twijfel ik geen moment aan. Bij hun koffieautomaat, in de vergaderzaal en de kantine, op de toiletten en – voor de rokers – op de stoep zal het een drukte van belang zijn. Onderwerpen genoeg: boeren, Oekraïne, gillend rijke Sywert, desnoods Ajax. Maar een gesprek met de buitenwereld gaan ze liever uit de weg, vooral als je een ontevreden klant bent. Nadrukkelijk verwijzen ze naar hun website waar je vervolgens alleen met algemene vragen terecht kunt. Naar hun telefoonnummer moet je op die website zorgvuldig zoeken. De klant is een lastige mug die moet worden afgeweerd.

Vooral aan opzeggers hebben ze een grote hekel. Ik wilde onlangs een automatische incasso opzeggen bij een grote organisatie. Daar hadden ze een speciaal telefoonnummer voor. Na driekwartier uitputtend wachten had ik nog steeds geen contact; er werd zelfs niet aangegeven hoeveel wachtenden er nog vóór me waren. Normaal had ik al eerder opgegeven, maar de columnist in mij vond dat ik dit voor mijn lezers moest overhebben.

Toen het uur voorbij was, besloot ik het nummer van hun klantenservice te bellen. Dat hielp. Een medewerkster excuseerde zich en regelde in enkele minuten de opzegging. Dat heb ik eerder ervaren en kan ik daarom als strategie aanraden: bel een ander nummer van zo’n bedrijf, leg het uit en er is een kans dat de gêne bij de ander de overhand krijgt.

Sommige grote instellingen, zoals de BelastingTelefoon, zijn berucht om hun lange wachttijden, maar ook kleinere bedrijven maken zich er schuldig aan, zelfs af en toe mijn apotheek. Is er iets aan te doen?

In Spanje, las ik, willen ze bedrijven en instanties wettelijk verplichten tot een telefonische wachttijd van maximaal drie minuten. Klanten hoeven niet genoegen te nemen met automatische robots, maar krijgen het recht met een persoon te spreken. Bedrijven moeten ook binnen vijftien dagen klachten oplossen.

De Nederlandse Consumentenbond vond het „mooie maatregelen”. Ik ook, maar ik zou nog wel graag pleiten voor minder huichelachtige teksten bij de automatische beantwoording. Dus voortaan: „We hebben maar enkele medewerkers die met u in gesprek kunnen gaan en daardoor ontstaat de wachttijd die u van ons gewend bent.”