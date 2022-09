Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) hield maandag de HJ Schoo-lezing en sprak haar zorgen uit over de rechtsstaat. Een van de bedreigingen komt volgens haar van de politieke beweging van het „wokisme”. „Wokisten” zijn in haar ogen mensen die „open debat” onmogelijk maken, doordat ze sommige meningen, ideeën of woorden willen weren uit de publieke ruimte, omdat ze die kwetsend vinden. Ze zouden willen cancelen „wat hen niet aanstaat”. Daarnaast willen wokisten volgens Yesilgöz „bepalen wie recht van spreken heeft. Alleen als je tot de juiste groep hoort, mag je meepraten.” Wokisme is daarom onverdraagzaam. Heeft de minister gelijk? Steije Hofhuis en Lisanne Wichgers twisten per e-mail over de stelling: de woke-beweging is een bedreiging voor de rechtsstaat.

Steije Hofhuis is SH, Lisanne Wichgers is LW.

SH „Wat is ‘woke’? Sommigen zien het als een beweging die achterstandsgroepen vooruit wil helpen, die wil emanciperen. Zo gedefinieerd ben ook ik woke! Maar de huidige woke-beweging baart mij zorgen. Ik zie geen streven naar échte emancipatie, maar naar kunstmatige emancipatie via bureaucratische controle. Voor achterstandsgroepen worden standaarden verlaagd, en dat hindert emancipatie juist. Ras, sekse of seksuele voorkeur gaan bepalen wie welke banen krijgt, wie wat wel of niet mag zeggen, en wie welke cultuuritems mag gebruiken. Dit bedreigt de rechtsstaat.”

LW „Laten we teruggaan naar de kern, want het woke-debat is minder bekend dan wij soms denken. Ik vind je beginvraag dan ook heel belangrijk: wat is woke? Minister Yesilgöz zei expliciet het niet over ‘emancipatiebewegingen’ te hebben ‘die pleiten voor gelijke rechten en inclusie’, en verwijst naar academische vrijheid en het open debat. Jij hebt het daarentegen wel over emancipatie. Moeten we, voordat we kunnen zeggen of woke een bedreiging is voor de rechtsstaat, niet vaststellen wat woke is?”

is cultuurhistoricus

SH „Definitiediscussies zijn altijd goed! Maar laten we er niet in verzanden. Het streven naar emancipatie is veel ouder dan de huidige woke-beweging, dus dat lijkt me een te vage definitie. Ik noemde zelf wat concrete tendensen. Minister Yesilgöz wijst denk ik ook terecht op een gebrek aan tolerantie voor tegengeluid uit de woke-hoek, op het weren van onwelgevallige informatie, taal en gedachtegoed. Herken je er iets van?”

is politiek psycholoog en schrijver

LW „We moeten inderdaad niet in definitiediscussies blijven hangen, maar het is moeilijk discussiëren over woke als de invulling ervan zo verschilt. Daarom gooi ik liever de termen ‘woke’ en ‘wokisme’ overboord. Het lijkt mij constructiever om het over de inhoud te hebben, over concrete thema’s. Ik erken dat er soms gebrek is aan tolerantie voor het tegengeluid. Maar dit komt zeker niet alleen uit de radicaal-linkse of links-progressieve hoek.”

SH „De term ‘woke’ overboord gooien vind ik vreemd. In NRC omarmden cruciale vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen de term onlangs nog expliciet. Maar laten we naar de concrete inhoud gaan. Ben jij bijvoorbeeld voorstander van quota? Moet ras een rol spelen bij de toekenning van onderwijsplekken of banen? Moet ras bepalen wat iemand wel of niet behoort te zeggen? Deze dingen noem ik nou typisch woke.”

LW „Ik zie quota inderdaad als mogelijkheid om de positie van leden van minderheidsgroepen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Uiteraard met beleid: afhankelijk van de bevolkingssamenstelling van de regio, alleen bij gelijke geschiktheid, en de haalbaarheid moet ook meegenomen worden. Maar de discussie over quota speelt al tientallen jaren – en is dus geen nieuwe beweging of ideologie te noemen. En al helemaal geen gevaar voor de rechtsstaat.”

SH „Woke-ideologie vormt een radicalisering van dingen die al decennia gaande zijn, zoals de quotamanie. Onderscheid maken op basis van ras vind ik wel een bedreiging voor de rechtsstaat. En dat emancipatiemodel werkt ook nog eens niet goed. Sinds ze in de VS met de diversiteitsdwang begonnen is de gunstig verlopende emancipatie van zwarte Amerikanen op wezenlijke punten, zoals inkomensongelijkheid en onderwijsniveau, juist gestokt. Geen wonder. Mensen leren niet op eigen benen staan maar worden afhankelijk gemaakt van diversiteitsbureaucraten.”

LW „Diversiteitsdwang? Quotamanie? Wat een hyperbolen! Quota worden nog steeds relatief weinig gebruikt. Zonder quota genieten leden van meerderheidsgroeperingen gemiddeld nog steeds een voordeel, blijkt uit talloze onderzoeken. Maar daar lijken woke-critici zich dan weer niet druk om te maken. En je grote uitspraken over de VS smeken om een ‘correlatie is geen causaliteit’. Hier worden véél te snel conclusies getrokken.”

SH „Discriminatie en achterstanden bestaan. Nu wemelt het in de geschiedenis gelukkig van de succesvolle emancipatieprocessen. Goed onderwijs helpt bijvoorbeeld enorm. Maar de Amerikaanse woke diversiteitsindustrie laat nu juist geen goede resultaten zien. Integendeel. En het bestrijdt discriminatie met discriminatie. Geld kun je maar één keer uitgeven, dus mijn voorstel luidt: bezuinig flink op de diversiteitsindustrie, en stop dat geld in hogere salarissen voor docenten op achterstandsscholen. Lijkt je dat wat?”

LW „Investeren in onderwijs? Zeker! Alles begint bij goed onderwijs. Maar je voorstel is veel te zwart-wit. Niet alleen omdat er geen hoge kosten gepaard hoeven gaan met diversiteitsmaatregelen, maar ook omdat je nogal lichtvoetig heenstapt over mijn reactie dat correlatie geen oorzakelijk verband betekent. Veel studies tonen juist positieve gevolgen van diversiteitsbeleid aan – en daar hebben niet alleen minderheden profijt van. Allesbehalve een gevaar voor de rechtsstaat dus.”

Lees ook deze column: Verzet tegen wokeness is vooruitgang

Vraag aan beiden: minister Yesilgöz zei dat wokisme het open debat, nodig voor vooruitgang, beknot. Zien jullie dat ook?

SH „Volgens de KNAW zijn er ‘geen signalen’ dat een dergelijk probleem in de academische wereld speelt. Maar de onderbouwing hiervan voldeed niet aan basale wetenschappelijke kwaliteitstandaarden. Terwijl onder meer uit journalistieke onderzoeken wel degelijk bedreigingen naar voren komen – uiteraard uit meer hoeken dan alleen woke. Mijn oproep aan de KNAW is dan ook: onderzoek het eens echt, en laat dit keer zien dat de ‘W’ in de titel betekenis heeft.”

LW „Die oproep ondersteun ik: niet omdat ik andere uitkomsten verwacht, maar omdat het de discussie verder kan helpen. Laat maar zien hoe en waar woke de vrijheid van meningsuiting of academische vrijheid onder druk heeft gezet, hoeveel docenten er zijn ‘gecanceld’ en hoe ‘safe spaces’ de rechtsstaat bedreigen. In de tussentijd lijkt het me goed als Den Haag zich op de échte gevaren voor de rechtsstaat richt, en verantwoordelijkheid neemt voor het eigenhandig uithollen hiervan.”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven