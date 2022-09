Avocaat Weski wil vrijspraak voor Ridouan Taghi: onderzoek is onrechtmatig

Het Openbaar Ministerie heeft tijdens het opsporingsonderzoek Maregno naar Ridouan Taghi en zijn zestien medeverdachten de regels van de rechtsstaat doelbewust en systematisch geschonden. Dat stelden advocaat Inez Weski en haar kantoorgenoot Suzanne Boersma vrijdag bij de opening van hun pleidooi namens cliënten Ridouan Taghi en de broers Mao en Mario R.

„Er is sprake een patroon van misleiding”, aldus Weski. „Dit is een zaak met een onbeschrijfelijke leemte aan feitelijk en wettig verkregen bewijs.”

Dat betekent volgens de Rotterdamse raadsvrouw dat het OM het recht op vervolging heeft verspeeld en niet ontvankelijk moet worden verklaard. Als dat niet gebeurt, moeten belangrijke bewijsmiddelen die zijn gevonden in ontsleutelde telefoonberichten worden uitgesloten van het bewijs. Met als gevolg dat Taghi en zijn medeverdachten wegens gebrek aan bewijs moeten worden vrijgesproken.

Ontsleutelde berichten

De kern van het betoog van Weski en Boersma draait om de verkrijging van ontsleutelde PGP-berichten die waren opgeslagen op servers in Canada en Costa Rica. Die berichten spelen een cruciale rol bij de bewijsconstructie tegen de verdachten in de Marengozaak. De PGP-berichten zijn in 2016 en 2017 gevonden tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen door de bedrijven Ennetcom en PGP Safe, de aanbieders van deze PGP-telefoons die in het criminele milieu zeer populair waren.

Weski en Boersma menen dat bij dit onderzoek sprake is geweest van een „sleepnet” waarbij „bulkdata” zijn verkregen van personen waartegen op dat moment geen concrete verdenking bestond. De wijze waarop die verkrijging juridisch is onderbouwd, klopt volgens de advocaten van Taghi niet. Daarbij zijn volgens hen onderzoeksrechters in Nederland en het buitenland misleid. „Zonder wettelijke grondslag en juridische waarborgen is de privacy van burgers geschonden”, aldus Weski en Boersma.

Zonder context of uitleg

Bij de verwerking van de miljoenen berichten die zijn verkregen, heeft het OM volgens Weski en Boersma geen oog gehad voor de waarborgen die nodig zijn voor controle van dit bewijsmateriaal en de betwisting daarvan tijdens het strafproces. De inhoud van die berichten wordt één op één gebruikt en geïnterpreteerd zonder context of uitleg. „Het is voor de verdediging een oncontroleerbaar proces.”

Weski en Boersma zijn tijdens hun pleidooi ingegaan op vele gerechtelijke uitspraken waarbij rechtbanken en gerechtshoven gebruik hebben gemaakt van dit soort berichten voor het bewijs. Zo is de oprichter en eigenaar van Ennetcom veroordeeld wegens witwassen en valsheid in geschrift. Weski en Boersma stellen onder meer dat Nederlandse rechters in deze procedures Europese jurisprudentie onjuist interpreteren of ten onrechte naast zich neer hebben gelegd. Daarom hebben ze de Amsterdamse rechtbank gevraagd om bij het Europese hof pre-judicieel advies aan te vragen over de verkrijging en het gebruik van bulkdata.

Het OM heeft tegen Taghi en de broers Mao en Mario R. in juli van dit jaar levenslange celstraffen geëist in een requisitoir dat negen werkdagen besloeg. Weski en haar collega Boersma zullen volgende week nog vier dagen pleiten en dan in december nogmaals vier dagen.

In de tussentijd zullen ook de advocaten van de andere verdachten reageren op de strafeis van het OM. Volgens jaar komt dan de reactie van het OM en nog een tweede ronde pleidooien van de advocaten plus de gelegenheid voor het laatste woord van hun cliënten. De uitspraak van de rechtbank wordt op zijn vroegst vlak voor de zomer verwacht.