Afgelopen jaren 35 asbestincidenten bij Tata Steel

Afgelopen vijf jaar is op 35 verschillende momenten asbest aangetroffen in de fabrieken van Tata Steel. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf in IJmuiden aan NRC, na berichtgeving van het Noordhollands Dagblad. In totaal maakte Tata bij die momenten 1.825 registraties van mogelijk aan asbest blootgestelde fabrieksarbeiders. „Asbest is iets wat continu onze aandacht vereist”, zegt het bedrijf.

Tata benadrukt dat zich in de dertien fabrieken geen open asbestbronnen bevinden. Vaak vonden arbeiders het gevaarlijke materiaal tijdens storings- en onderhoudswerkzaamheden. Dan zit het bijvoorbeeld in een oude motor of in een brandwerende wand, aldus de woordvoerder. Sinds 1993 is het in Nederland niet meer toegestaan asbest in producten te verwerken. Blootstelling aan asbest kan leiden tot verschillende vormen van kanker, die zich soms pas jaren later openbaren.

1.825 registraties

Hoeveel personen precies aan asbest werden blootgesteld, hoe schadelijk dit was, dat kan het bedrijf niet zeggen. Dat er afgelopen vijf jaar 1.825 registraties werden gemaakt, betekent niet dat 1.825 personen aan asbest werden blootgesteld: de kans is volgens Tata aannemelijk dat sommige mensen vaker op de lijst staan. Daarnaast wordt bij een asbestincident iedereen in de ruimte geregistreerd, los van de grootte van de ruimte, of de afstand tot de bron.

Tata registreert mogelijk aan asbest blootgestelde arbeiders voornamelijk „uit voorzorg”. De registratie komt in het medisch dossier terecht en die gegevens worden tientallen jaren bewaard. „Als iemand uiteindelijk kanker krijgt, kan het dossier worden nageslagen”, legt de woordvoerder uit. Om zeker te weten of iemand daadwerkelijk aan asbest is blootgesteld, moeten direct huidmonsters worden afgenomen. Dat is volgens Tata „niet te doen”.