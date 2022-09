Zorgen om Iran na afketsen van nucleaire deal

Blijft Iran zijn nucleaire programma uitbreiden, zodat het binnenkort over een kernwapen beschikt? Die ongemakkelijke vraag dringt zich op aan de internationale gemeenschap, nu alles erop wijst dat een nieuw nucleair akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran voorlopig van de baan is, mogelijk voorgoed.

Anderhalf jaar lang hebben beide zijden met Europese bemiddeling getracht het akkoord van 2015 nieuw leven in te blazen. Dit pact, door oud-president Donald Trump in 2018 eenzijdig opgezegd, voorzag in de beperking van Irans nucleaire activiteiten in ruil voor opheffing van economische sancties en inspecties van zijn nucleaire activiteiten. Dit voorjaar waren de onderhandelaars er uit, heette het. Het wachten was op de handtekeningen van de politieke bazen.

Maar die bleven uit. Begin augustus overhandigde EU-buitenlandchef Josep Borrell de Iraniërs namens de VS een „laatste bod”. Iran reageerde met een nieuwe eis. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) moest een onderzoek staken naar uraniumsporen op drie plekken waar Iran geen nucleaire faciliteiten werd geacht te hebben. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken sprak van „een stap terug”. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk uitten zaterdag „ernstige twijfels” over Irans bedoelingen. Een akkoord was voorlopig niet meer aan de orde. „Het hele proces is in gevaar”, verklaarde Borrell.

Zonder onderzoek naar die sporen blijft onzeker of Iran stiekem nog andere nucleaire activiteiten ontplooit, al bezweert Teheran altijd dat die louter vreedzame doeleinden dienen. Op een IAEA-bijeenkomst in Wenen steunde tweederde van de 35 leden woensdag een door Westerse landen ingediende (maar niet bindende) resolutie waarin Iran werd opgeroepen uitleg te geven over de uraniumdeeltjes op die drie bewuste plaatsen.

Critici memoreren dat Iran volgens IAEA-schattingen inmiddels beschikt over 56 kilo verrijkt uranium (met een zuiverheid van 60 procent). Zulk hoog verrijkt uranium is eigenlijk alleen geschikt voor militaire doeleinden. Voor kernwapens is 90 procent verrijkt uranium nodig. Met zijn nieuwe snelle centrifuges zou Iran daar in theorie binnen enige maanden toe in staat zijn. Of het daarmee ook werkelijk de stap naar kernwapens kan en wil maken is ongewis.

Galopperend

IAEA-chef Rafael Grossi zei eind juli al dat Iran „voortgaloppeert” met zijn nucleaire programma. Dat Iran dit alleen doet om zijn onderhandelingspositie te versterken, zoals velen nog in 2019 dachten, wordt steeds minder geloofwaardig.

Onduidelijk is wat Iran wil. Speculeert het op Amerikaanse concessies omdat de VS geen zin meer zouden hebben in militaire interventies na hun mislukte interventie in Afghanistan? Vinden de Iraanse leiders de huidige economische problemen – inflatie van 50 procent en ontevredenheid bij de bevolking – een draaglijke prijs voor hun beleid? Of ambiëren ze – ondanks hardnekkige ontkenningen – toch een eigen kernwapen?

Terug gaan naar af wordt steeds moeilijker. „Hoe langer u wacht, hoe verder de Iraniërs gaan met hun escalatie en hoe hoger de prijs voor u wordt”, waarschuwde de Franse minister Jean-Yves Le Drian zijn collega Blinken in 2021 al volgens Le Monde.

Uiteindelijk is het zo dat Iran zonder deal sneller bij het bezit van een bom in de buurt komt Dennis Ross voormalige Midden-Oosten-gezant VS

In 2015 gingen experts ervan uit dat Iran na afloop van het pact een jaar nodig had om voldoende uranium te verrijken voor een kernwapen, mocht het dat willen. Dat zou de VS tijd bieden voor tegenmaatregelen. Nu zou dat Iran nog maar een half jaar kosten.

Dat gegeven bemoeilijkt de onderhandelingen, al blijft een akkoord volgens velen het beste. „Uiteindelijk is het zo dat Iran zonder deal sneller bij het bezit van een bom in de buurt komt”, aldus de vroegere Amerikaanse Midden-Oosten-gezant Dennis Ross in Foreign Policy. Ross waarschuwt ook voor instabiliteit in de regio: Saoedi-Arabië heeft al verklaard in geval van een Iraanse kernbom ook kernwapens te willen.

Een probleem is dat de VS en de Europeanen nooit een plan-B hebben gehad. Zonder akkoord is de enige resterende optie militaire actie. Vooral de Israëliërs zinspelen daar al jaren op. Ex-premier Benjamin Netanyahu zwoer dat een Iraanse kernbom voor Israël onaanvaardbaar was en ook diens opvolger Yair Lapid wordt niet moe te dreigen met keiharde maatregelen als Iran zover zou gaan.

Ross adviseert president Joe Biden tijdens zijn rede tot de VN deze maand de Iraniërs in te peperen dat ze met vuur spelen. Sluit militaire acties niet uit, stelt hij, en laat het Pentagon vast oefenen met bommen op harde objecten. De vraag is echter of Israël en zelfs de VS wel in staat zouden zijn de veelal ondergrondse Iraanse faciliteiten voldoende te raken. Nog afgezien van de rampzalige gevolgen voor Iraanse burgers en anderen in de regio.