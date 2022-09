Woensdag bracht de Volkskrant de inhoud van enkele interne overleggen van de Stichting Hulptroepen Alliantie naar buiten, waaruit bleek dat Sywert van Lienden en zijn compagnons al vroeg in de mondkaponderhandelingen op miljoenenwinst mikten teneinde „gillend rijk” te worden.

Dat moest ik even verwerken. Ik kende alleen de uitdrukking „gillend gek”, van „gillend rijk” had ik nog nooit gehoord. Maar misschien kwam dat doordat ik mijn brood verdien met schrijven en niet met oplichten. Hoe dan ook, na de talige verwondering kwam uiteraard de verontwaardiging maar ook een enorme opluchting. Ik besefte opeens dat er nu diverse zonzijdes zaten aan die hele mondkapzaak. Allereerst dat de graaiers op heterdaad betrapt zijn en dat boontje om zijn loontje komt, wat in een wereld die aan elkaar hangt van de onrechtvaardigheden toch prettig nieuws is. Een ander pluspunt is dat we nu die ene aflevering van Buitenhof waarin Sywert aanschoof om zijn mondkaponschuld te bepleiten (maar vervolgens meermaals door de met feiten beladen vorkheftruck Twan Huys werd overreden) met nog meer verkneukeling kunnen terugkijken.

Maar de grootste zonzijde is de rol die Saskia van Huijgevoort in de hele affaire heeft gespeeld, of beter gezegd, níét heeft gespeeld. Van Huijgevoort was aanvankelijk de beoogde vierde partner en werkte kort voor de Stichting Hulptroepen Alliantie, maar haakte af toen ze inzag dat het de rest alleen maar om geld ging. Zij vond het onaanvaardbaar om als non-profitorganisatie misbruik te maken van de goedheid en welwillendheid van derden. Ze probeerde de jongens er nog van te overtuigen om de winst naar de zorg over te maken, maar die hadden daar geen zin in. En dus mailde ze hun op 17 april 2020 dat ze zich terugtrok, omdat ze „… niet geïnteresseerd [is] in het bijdragen aan een (deels) commerciële organisatie, die steunt op de ruggegraat van een stichting in tijden van crisis”.

In mijn omgeving waren sommigen verrast over haar besluit.

„Ze weigerde miljoenen!”, zei vriend B. „Is ze gek ofzo?”

Hij vergat even dat Van Huijgevoort niet zozeer miljoenen als wel de diefstal ervan weigerde.

„Ze deed het goede”, zei mijn overbuurvrouw. „Maar waarom voelt het toch zo… vreemd?”

Misschien, dacht ik, omdat we het niet meer gewend zijn als mensen nog een moreel kompas hebben. Dat er in de kringen rond Den Haag ook nog jonge mensen zijn mét een geweten, en ze daar ook nog eens naar handelen.

Nu hoeven we alleen maar te wennen aan het feit dat sommige mensen soms wél het goede doen. En daarnaast even stil te staan bij wat onze verbazing daarover zegt over de wereld waarin we leven.

