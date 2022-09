Het linkeroog is nog niet genezen van een ontsteking. Nu is ook het rechteroog aan de beurt. De huisarts schrijft een tubetje ooggel voor. De apothekersassistente leeft volop mee, als ze mijn ontstoken ogen ziet. Heb ik pijn? Zal ze de bijsluiter even voorlezen? Ze doet ook nog voor hoe ik de gel moet aanbrengen. Ik ga opgelucht naar huis. Daar blijkt dat we één ding zijn vergeten: ik kan niet zien hoe ik de veiligheidssluiting van het piepkleine tubetje open moet krijgen.

