Woke Wijsgeer

De wijsgeer sprak: Wat jullie moeten leren

Is hoe we hier in godsnaam zijn beland

Vergeet Spinoza, Popper, Hume en Kant

Wij gaan van nu naar vroeger redeneren

Het werd een mooie tocht, en interessant

Een bonte stoet van denkers zou passeren

Niet slechts bestaand uit rijke, blanke heren

Maar kleurrijk, zeer divers en flamboyant

Maar bij het eindpunt (dus aan het begin)

Stond, losjes leunend tegen de pilaren

De Griekse kliek hen grimmig aan te staren

Ons cancellen, zei Plato, heeft geen zin:

Omdat wij eeuwen influencers waren

Zit onze invloed overal al in