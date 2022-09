‘We gaan niet meer weg uit die raad. No way ’

‘Ja, u bent heel boos, u kijkt heel boos naar mij…” hoort GroenLinks-gemeenteraadslid Mina Morkoç in een debat over energiecompensatie voor studenten. Verbijsterd zakt ze terug op haar stoel. ‘Fuck’, denkt ze. „Waarom maakt iemand zo’n opmerking? Het is gewoon een debat en ik kijk hoe ik kijk. Ik hád er iets tegen moeten inbrengen.”

Na nog een reeks vergelijkbare opmerkingen bespreekt ze haar verbijstering met vier andere, vrouwelijke, raadsleden van verschillende partijen onder wie Mieke Megawati Vlasblom van Bij1 en Imane Elfilali van Volt. Ze spreken af: de volgende keer staan we alle vijf op. Zo ontstaat de appgroep ‘Punt van Orde’ waarin ze omgangsvormen in de raad aan willen pakken. Een punt van orde is een vraag of opmerking die niet over de inhoud van de gemeenteraad gaat.

Donderdag 8 september is het zover. Michantely de Jong (Bij1) debatteert over de luchthaven. Leefbaar-raadslid Bart van Drunen noemt haar betoog een „tirade, waar hij geen touw aan vast kan knopen”. Ongepast, vinden de leden van de appgroep en ze sturen een berichtje naar de griffier, de rechterhand van de burgemeester. Moeten ze nú ingrijpen, vragen ze zich af? Dat gebeurt uiteindelijk niet. Maar Elfilali staat alsnog op als Van Drunen ook commentaar heeft op het betoog van Ellen Verkoelen (50Plus). Mina Morkoç verklaart: „Taalgebruik is heel belangrijk. Het bepaalt hoe we hier met elkaar omgaan, wat de normen en waarden zijn. En ik zie een verschil in hoe anderen worden aangesproken en wij als jonge, vrouwelijke, nieuwe raadsleden.”

‘Wat kijk je boos’ zeggen, is geen nette politiek. Dat is op de persoon Mina Morkoç GroenLinks

Half maart werden ze gekozen als gemeenteraadslid. Nu, precies een half jaar later, praten ze in een wijnbar pal achter het stadhuis over hun ervaringen. „De gevestigde orde, en dat zijn niet alleen de mannen in pak, hebben gezorgd voor een bepaalde cultuur in de politiek”, zegt Morkoç. „Die accepteren we niet meer. Opmerkingen zoals ‘wat kijk je boos’, is geen nette politiek. Dat is op de persoon.”

De botsingen tussen oude en nieuwe raadsleden zijn tekenend voor de nieuwe wind die door de Rotterdamse raadzaal waait. In de huidige gemeenteraad zitten negen vrouwen met een biculturele achtergrond, verspreid van linkse tot rechtse partijen. In een groepsinterview vertellen zes van deze jongste nieuwe raadsleden over hun aanvaringen met de ‘gevestigde orde’ en hoe ze ruimte creëren voor hun eigen positie. Tegelijkertijd zijn er frustraties over hun beperkte invloed op het stadhuis. Als activist kun je meer bereiken dan als raadslid, klinkt het.

‘Micro-agressie en mansplaining’

Imane Elfilali (Volt) heeft het over ‘micro-agressie, mansplaining en denigrerende opmerkingen’. „Laatst was er een hoorzitting met de nieuwe wethouders – acht mannen en een vrouw – en daar was zo’n sfeertje van ‘wij komen het hier even bepalen. Zo doen we het hier altijd al.’ Díe vanzelfsprekendheid.” Vlasblom voegt toe: „Door de gevestigde orde komt die intimidatie van nieuwkomers bijna natuurlijk. Zo gáát het hier gewoon. Dat horen we heel vaak. Oké, denk ik dan, en wat dan nog?”

Dus staan ze op, letterlijk, als het taalgebruik niet bevalt. Of als ze het gevoel hebben dat ze niet serieus genomen worden. „Soms volgt er zo’n blik”, zegt Vlasblom. „Van ‘ach, klein meisje’.” Grenzen stellen, ingrijpen en elkaar daarin steunen, werkt. „Het is mooi om te zien dat veel nieuwe raadsleden openstaan voor een ander soort cultuur”, zegt Larissa Vlieger (GroenLinks).

„We zijn jong, daar komt ook een frisse blik bij kijken”, beaamt Morkoç. Elfilali: „We triggeren wel de bewustwording.” Ze vinden gehoor bij de griffie, ambtenaren die de raad ondersteunen, én de burgemeester. Morkoç: „Nadat wij de griffie hadden geappt over het woord ‘tirade’, kwam de burgemeester naar mij toe en zei: ‘Ik heb het gehoord, je kunt hier een punt van orde van maken. De cultuur in de raad bepaal je samen’.”

Zo gáát het hier gewoon. Dat horen we heel vaak. Oké, en wat dan nog? Mieke Megawati Vlasblom Bij1

Niet alleen binnen de raadzaal is taal belangrijk. Vlieger pleitte bijvoorbeeld voor het vervangen van de bordjes ‘mindervalide toilet’ beneden in de hal van het stadhuis. Binnenkort worden die vervangen door de tekst ‘toegankelijk toilet’. „Mindervalide is validistisch taalgebruik”, zegt Vlieger. „Dat kan niet meer in deze tijd. Mindervalide klinkt alsof je minder mens bent. Dat zijn ze niet.”

Zo strijdbaar als de nieuwkomers zijn over de omgangsvormen, zo cynisch zijn sommigen over wat er gebeurt met hun inbreng en idealen. „Ik ben zuur, zwaar zuur”, zegt Michantely de Jong (Bij1) „Je kunt mensen confronteren, maar er verandert niets. Hooguit in de marge. De coalitie staat gewoon niet open voor het veranderen van hun gedachten. Zelfs niet voor nieuwe informatie.”

Vlieger noemt het vluchtelingendebat over de komst van 96 Afghaanse asielzoekers naar een Rotterdams hotel. Vooral coalitiepartijen Leefbaar was boos over hun komst. Onder meer GroenLinks, Bij1 en Volt pleitten juist voor méér opvangplekken. In het coalitieakkoord staat dat Rotterdam niet meer dan 500 vluchtelingen opneemt. Vlieger: „Die afspraken zijn in beton gegoten en wij zitten daar dan tegenaan te boksen. We zoeken die ruimte, maar dat lukt dan niet.” De Jong: „Je moet mazzel hebben dat coalitiepartijen het ook een keer met ons eens zijn. Dat ze willen wat wij willen. Anders zit je er gewoon voor spek en bonen bij. Met alles.”

‘Gevoel van onmacht’

Rehim Zadeh, als Denk-raadslid de enige aanwezige van een van de coalitiepartijen, vindt het moeilijk om te horen. „Omdat ik zelf weet hoe dat is. Denk is altijd een oppositiepartij geweest. Ik ken dat gevoel van onmacht. Dat gevoel van: ‘Hallo, ik vertel je wat er mis is and you’re not listening!’.” Haar eigen ouders zijn vluchtelingen. „Ik werd ook niet blij van het debat. We hebben die afspraak gemaakt binnen de coalitie en ik begrijp waarom. Maar ik sta open voor hun zorgen om dat gevoel van machteloosheid weg te nemen.”

Vlasblom zocht uiteindelijk de oplossing buiten de raadszaal. „Dat debat maakte me heel machteloos en verdrietig, maar het gaf me ook de kracht om het heft in eigen handen te nemen. Toen zijn we met de fractie een inzamelingsactie voor vluchtelingen gestart.”

Ze zamelden onder meer maandverband, sokken en slaapzakken in en bracht dat naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. „Er zijn ook andere wegen die je kunt bewandelen. Als ik naar mezelf kijk, zie ik meer een activist dan een politicus. Dan maar actie voeren.” Morkoç: „We willen allemaal iets veranderen. Het gaat ons heel erg aan het hart omdat we hier met persoonlijke idealen zitten.”

Ook Morkoç is kind van gevluchte ouders. Met de komst van (onder meer) deze zes, jonge, vrouwelijke raadsleden met diverse culturele achtergronden werd de raad representatiever voor het relatief jonge Rotterdam waarbij de helft van de inwoners een niet-Nederlandse achtergrond heeft. Vinden ze die representatie een belangrijk onderwerp, ook met het oog op de lage opkomst bij de verkiezingen? „Je bent volksvertegenwoordiger, maar een groot deel van het volk werd niet vertegenwoordigd”, zegt Morkoç.

Vlieger vult aan: „De raad hoort een representatie van de stad te zijn. Ook om het vertrouwen in de politiek terug te krijgen. Anders blijf je met dat beeld zitten: het zijn toch allemaal witte mannen in pak die de regeltjes bepalen.”

Volgens De Jong ligt daar een taak voor politieke educatie. „Dat alle kinderen weten: dat wat daar op het stadhuis gebeurt heeft impact op mij.”

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart ging 38,9 procent van de Rotterdammers naar de stembus, een democratisch dieptepunt. De zes raadsleden proberen vooral via social media de drempel naar de politiek te verlagen. Dat werkt twee kanten op, zegt Elfilali. „Berichten en signalen die we krijgen nemen we mee naar het stadhuis. Tegelijkertijd laten we ook zien waar we hier mee bezig zijn.”

V.l.n.r.: Imane Elfilali, Michantely de Jong, Elika Rehim Zadeh, Mieke Megawati Vlasblom, Mina Morkoç en Larissa Vlieger. Foto Sebiha Oztas

Elektrische tandenborstel

Morkoç (5.200 volgers op Twitter) plaatst regelmatig berichten over de duiven op haar vensterbank, het wassen van haar haren en het kopen van een elektrische tandenborstel. „Superfel debat voeren is een deel van mijn leven, maar een ander deel is ook schoonmaken en mijn haren wassen. Ik doe mijn best om een emotioneel toegankelijk persoon te zijn. Niet omdat ik het leuk vind mijn emoties op straat te gooien, maar om te laten zien waarom lokale politiek zo belangrijk voor mij is.”

Die toegankelijkheid kent ook een keerzijde, net als haar vijf collega-raadsleden ontvangt ze regelmatig haat- en dreigberichten. „Tijdens de campagne werden op mijn poster stickers geplakt met ‘landverrader’ en ‘White Lives Matter’.”

Elfilali: „Je wil wel dat mensen en rolmodellen de politiek in gaan, maar je wordt ook een soort schietschijf. Je wordt niet gezien als persoon, maar iemand tegen wie je alles kunt zeggen.” Vrouwen met een biculturele achtergrond hebben daar extra last van, zegt Vlieger. „Uit onderzoek blijkt dat vrouwen van kleur te maken hebben met meer en heftigere bedreigingen.”

Vlasblom: „In campagnetijd heb ik zelfs getwijfeld of ik verder wilde, nadat iemand me na een debat naar huis was gevolgd en briefjes achterliet in mijn brievenbus. Maar we gaan niet meer weg uit die raad.” „No way”, voegt Morkoç toe.

Mieke Megawati Vlasblom

(26, Bij1) Vlasblom was de jongste lijsttrekker tijdens de verkiezingsstrijd. Ze was mede-organisator van het woonprotest in Amsterdam (15.000 deelnemers). Zelf was ze anderhalf jaar thuisloos. Aan de balie van het gemeenteloket kreeg ze ooit een officiële waarschuwing omdat ze zo hard moest huilen toen ze niet geholpen werd. Michantely de Jong

(30, Bij1) Naast raadslid werkt De Jong bij Amnesty International, is ze model en abortusbuddy. Ze praat openlijk over haar depressie. Eerder was ze verbonden aan Denk, daar vertrok ze omdat de partij niet ‘radicaal genoeg’ voor haar was. Haar maidenspeech (eerste toespraak als raadslid) over Rotterdam The Hague Airport maakte grote indruk. Collega raadslid Marvin Biljoen (GroenLinks) werd zelfs emotioneel. Mina Morkoç

(24, GroenLinks) Morkoç studeert rechtsgeleerdheid en fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit. Ze spreekt onder meer vloeiend Farsi en Turks. Ze werkt bij een advocatenkantoor in Amsterdam en zit in de advies- en toezichtsraden van de Rotterdamse Studentenvakbond STUUR en het kenniscentrum voor seksualiteit en seksuele gezondheid Rutgers. Ze is populair op Twitter waar ze onder meer berichten post over duiven. Larissa Vlieger

(23, GroenLinks) Vlieger was betrokken bij de organisatie van de Black Lives Matter-demonstratie in Rotterdam. Ze was voorzitter bij DWARS Rotterdam-Rijnmond, de lokale jongerenorganisatie van GroenLinks. Tijdens haar studie toegepaste psychologie liep ze stage in Ghana waar ze onderzoek deed naar de behoefte aan duurzame kooktoestellen. Vlieger plaatste een filmpje op TikTok waarin ze zichzelf op date meeneemt. „If no one else does it, gotta do it yourself”, schreef ze erbij. Imane Elfilali

(41, Volt) Elfilali werkte als Nederlandse diplomaat in Brussel en is naast haar raadlidmaatschap ambtenaar bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens de introductie van de toekomstige wethouders vroeg ze de acht mannelijke collegeleden hoe ze hun werk dachten te gaan combineren met hun (jonge) gezin. Die vraag stelde ze niet aan Chantal Zeegers (D66). Zelf heeft ze twee kinderen. Elika Rehim Zadeh

(23, Denk) Rehim Zadeh is voorzitter van Oppositie, de jongerenbeweging van Denk en beleidsmedewerker in de Tweede Kamer voor Denk. Ze studeerde bestuurskunde. Toen ze een vriendin vertelde dat ze in de Rotterdamse raad zou komen, was de reactie: „Dat wordt nog wat met jouw achternaam!” Niet oké, vond ze, want ze is juist trots dat ze met haar Iraanse achtergrond in de raad zit. Na de benoeming van Denk-wethouders Faouzi Achbar en Enes Yigit kwam ze in juli in de raad.

