Waterraketlancering

Dit is de theorie

Terwijl de ruimtevaart een hausse doormaakt met recordaantallen raketlanceringen, kan ook de hobbylanceerder een raketbasis beginnen in de achtertuin of een veldje in de buurt. De stuwstof: water, onder druk gezet met hulp van een fietspomp.

De meestal onverwachte lancering van de waterraket is al goed voor lol. Een smartphone kan een verslag van de vlucht vastleggen.

Dit heb je nodig

lege frisdrankfles, water, triplex en figuurzaag, ducttape, kurk, fietsventiel, boor 8 mm

Dit moet je zelf doen

STAP 1 Snijd het ventiel uit de fietsband en boor een gat door de kurk. De kurk moet taps toelopen, en moet in de hals van de frisdrankfles passen. Wurm het ventiel door de kurk, met de kant waar de pomp op aansluit aan de brede kant van de kurk.

STAP 2 Belangrijk is een stevig onderstel voor de flesraket, die behoorlijk zwaar wordt als hij met water is gevuld. De degelijkste oplossing is het aanbrengen van drie zijvinnen, gekoppeld aan een centrale ring, uit te zagen in triplex. Geavanceerde hobbylanceerders gebruiken een lasercutter.

STAP 3 Bevestig het onderstel aan de fles met ducttape. Vul de fles voor de helft met water en dicht hem af met de kurk. Zet de raket rechtop en begin te pompen. Op een gegeven (onverwacht) moment zal de kurk losschieten door de luchtdruk. De raket schiet omhoog, voortgestuwd door het water dat met kracht naar buiten gespoten wordt. Tien meter is zeker haalbaar.

STAP 4 (optioneel) Wetenschappelijk ingestelde waterraketlanceerders kunnen de vlucht filmen met een smartphone, mogelijk een oude die toch nog ergens in een lade lag, want de landing is onbeheerst en hard. Bescherm daarom de telefoon met schuimrubber of ander verpakkingsmateriaal, tegen de zijkant van de raket getapet. Met de app PhyPhox kun je ook andere vluchtparameters opnemen, zoals hoogte, snelheid en versnelling.