VS ontsnappen aan ontwrichtende spoorstaking

In de Verenigde Staten is donderdag op de valreep een landelijke spoorwegstaking afgewend die de hoge inflatie had kunnen opjagen. Na twintig uur onderhandelen onder leiding van de regering-Biden bereikten spoorwegen en vakbonden in de vroege ochtend een principeakkoord over hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. Stilleggen van het railvervoer had de economie naar schatting 2 miljard dollar per dag gekost.

Het afwenden van de staking is een opsteker voor president Joe Biden, die bij zijn aantreden had beloofd de bonden te ondersteunen. Hij belde zelf in bij de spooronderhandelingen. De Democratische Partij wil in opmaat naar de Congresverkiezingen van 8 november laten zien dat de economie bij haar in goede handen is. Veel kiezers twijfelen daaraan vanwege de hoge inflatie.

De prijzen aan de benzinepomp dalen al bijna drie maanden, maar de Amerikaanse kerninflatie (dus zonder energie) blijft hoog. Dat komt door aanvoerketens die haperen sinds de coronapandemie, de krappe arbeidsmarkt en de oorlog in Oekraïne. Omdat zo’n 30 procent van het Amerikaanse goederenvervoer per spoor verloopt, zou een spoorstaking veel extra logistieke problemen hebben opgeleverd. Ook zouden duizenden passagierstreinen zijn stilgevallen. Spoorwegmaatschappij Amtrak stond donderdag al op het punt haar langeafstandstreinen stil te zetten.

Versnellende inflatie

De stakingsdreiging leidde de voorbije dagen tot groeiende nervositeit. Dinsdag ontstond extra onrust op de beurzen toen de geldontwaarding in augustus 6,3 procent bleek, tegen 5,9 procent in juli. Beleggers dumpten aandelen uit vrees dat de centrale bank, de Federal Reserve, de rente snel verder zou verhogen. Volgende week neemt de ‘Fed’ hierover een besluit. Rekening wordt gehouden met een rentesprong van een vol procentpunt.

Dankzij de brede inflatievrees hadden de spoorbonden de afgelopen weken een uitstekende onderhandelingspositie. Zij wezen een regeringsvoorstel af dat al goeddeels aan hun forse eisen tegemoetkwam: 24 procent loonsverbetering tot 2024, waarvan 14,1 procent direct, en 5.000 dollar aan bonussen.

Voor twee bonden, die samen ongeveer de helft van het spoorwegpersoneel vertegenwoordigen, was dit niet genoeg. Hoewel machinisten en conducteurs voor Amerikaanse begrippen riante secundaire arbeidsvoorwaarden genieten – zoals drie tot vijf weken vakantie – eisten ze ook op dit punt toezeggingen. Vooral een soepeler omgang met verlofdagen, opdat die ook opgenomen kunnen worden als een gezinslid ziek is, bleek een pijnpunt.

‘Amtrak Joe’

Hoewel de details van het principeakkoord donderdagochtend nog niet openbaar waren, onthaalde Biden de deal zelf als „een zege voor de Amerikaanse economie en bevolking”.

De president heeft als forens een persoonlijke band met het spoor. Toen hij na het overlijden van zijn vrouw en dochtertje bij een auto-ongeluk, in 1972, als weduwnaar met twee jonge zoons achterbleef, besloot hij voortaan elke dag te pendelen tussen Washington en zijn woonplaats Wilmington, in Delaware. Het leverde hem de bijnaam ‘Amtrak Joe’ op. In 2011 werd het station van Wilmington naar hem vernoemd.