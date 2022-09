Staat wil ‘geen valse verwachtingen wekken' over einde opvangcrisis

‘Heeft het COA enig idee waar ze die kinderen vannacht laten slapen?”, vraagt de kortgedingrechter aan de landsadvocaat. In de rechtbank in Den Haag is net duidelijk geworden dat afgelopen nacht weer vijf keer zoveel alleenstaande kinderen in het aanmeldcentrum in Ter Apel verbleven als de bedoeling is. En dat zich, volgens de prognoses, in de loop van de dag nog zeker vijftien nieuwe kinderen zich er zullen aanmelden.

„Uhm. In een gewone situatie...”, begint de landsadvocaat. De rechter onderbreekt haar. „Vannacht”, benadrukt ze streng. „Dat zal ik even navragen.”

Met een kort geding tegen de staat en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil stichting Vluchtelingenwerk donderdag in de Haagse rechtbank een betere opvang voor alle asielzoekers afdwingen. Volgens Vluchtelingenwerk voldoet de asielopvang al meer dan een jaar niet aan de wettelijke eisen en zakt de kwaliteit „onder de humanitaire ondergrens”. Volgens de stichting is er geen sprake van overmacht, maar van „een bestuurlijke crisis”.

Vluchtelingenwerk vindt dat de staat er nog niet alles aan heeft gedaan om de omstandigheden te verbeteren en dat er een „rechterlijke stok achter de deur” nodig is, een deadline waarop de opvang in orde moet zijn. Een dag voor de zitting heeft de stichting nog een aanvulling ingediend over alleenstaande minderjarigen in Ter Apel, die „dient ter verbetering van de schrijnende” omstandigheden.

Sinds september

De problemen in de asielopvang begonnen al in september vorig jaar, zegt een van de twee advocaten van Vluchtelingenwerk, Tom de Boer van kantoor Prakken d’Oliveira. Sinds dat moment zitten asielzoekerscentra vol en moet het COA andere opvangmogelijkheden zoeken: „COA is sindsdien van 0 naar 72 noodopvanglocaties gegaan.” Hoeveel crisisnoodopvanglocaties er zijn, is volgens hem niet bekend. Deze opvanglocaties worden gerund door gemeenten. In noodopvanglocaties – vaak tentenkampen, hallen, gymzalen – zou het soms maandenlang ontbreken aan „de meest basale voorwaarden”, zoals fatsoenlijk eten, een bed, schoon sanitair en privacy. Voor kinderen ontbreken op sommige locaties speelplekken en onderwijs.

Lees ook: Minderjarige alleenstaande asielzoekers in Ter Apel worden geëvacueerd, omdat ze er niet veilig zijn

Bijna achttienduizend mensen verblijven nu in de noodopvang. Daar zitten volgens vluchtelingenwerk ook zwangere en zwakkere mensen tussen. Dat zou volgens de stichting niet mogen; zij moeten eruit gefilterd worden bij de medische controle. Maar volgens Vluchtelingenwerk worden die controles niet altijd meer uitgevoerd. Ook verblijven er inmiddels drieduizend kinderen op deze locaties.

„Heeft u gegevens hoe lang die mensen daar verblijven?”, wil de rechter van de landsadvocaat weten.

„Ik begrijp dat het hoogst individueel is”, zegt de advocaat.

„Van Vluchtelingenwerk begrijp ik maanden. Is dat juist?”

„Dat kan op dit moment voorkomen.”

Oekraïners vluchtelingen

Door de opvang van Oekraïense vluchtelingen beter en sneller te regelen dan die van asielzoekers, zou de overheid zich volgens Vluchtelingenwerk bovendien schuldig maken aan ongelijke behandeling. Voor Oekraïners werd staatsnoodrecht afgekondigd, waardoor er snel genoeg opvangplekken geregeld konden worden, stelt de advocaat. Voor mensen die uit andere landen zijn gevlucht, geldt dat noodrecht niet. „De 62.000 plekken gerealiseerd voor Oekraïne kunnen niet worden opgeëist voor andere asielzoekers”, zegt de advocaat van Vluchtelingenwerk. „Ook niet als ze leegstaan.”

Hij verwijst naar de nacht van 8 september toen er driehonderd asielzoekers voor de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten slapen, terwijl de staatssecretaris dezelfde dag in de Kamer zei dat er nog 2.122 plekken voor Oekraïners vrij waren.

Dak boven het hoofd

„De prioriteit ligt bij een dak boven het hoofd”, zegt de landsadvocaat. En ja, op sommige plekken waren er „opstartproblemen”, zoals „te weinig sanitair”. Maar, zegt ze: gaandeweg ontstaat er een vaste groep medewerkers, die er alles aan doet om „vanuit het absolutie minimumniveau” het „net wat minder onaangenaam” te maken.

Volgens de landsadvocaat wordt de staat „verweten” dat geen datum wordt genoemd waarop problemen opgelost zijn. Maar zo’n datum zou „simpelweg valse verwachten wekken”. De staat en COA hebben volgens haar „niet volledig in eigen hand” wanneer de problemen zijn opgelost: voor de opvang van asielzoekers zijn zij afhankelijk van het vrijwillig meewerken van gemeenten. Dwang is volgens haar „geen panacee”. „Dwang betekent dat het lokale bestuur wordt gepasseerd.”

Lees ook: Kinderen zitten tussen het geweld in Ter Apel

De staat is „ervan overtuigd” dat het asielakkoord van 26 augustus „de doorbraak kan betekenen”, aldus de advocaat. Na het akkoord werden afgelopen weken onder meer nieuwe ocaties geopend - zodat asielzoekers niet meer gedwongen voor de poorten van Ter Apel hoefden te slapen. Vluchtenlingenwerk denkt daar anders over. „Zelfs als de kwantiteit van de opvang voldoende zal zijn, zal alsnog de vereiste kwaliteit ontbreken.” Daarmee blijven de staat en het COA volgens Vluchtelingenwerk „ handelen in strijd met de wet.”

„U had nog een vraag voor me openstaan”, zegt de landsadvocaat tegen het einde van de zitting. Hoewel in Ter Apel plek is voor 55 alleenstaande jongeren, „kan er qua bedden worden uitgebreid naar 150.” De andere kinderen zullen „dus naar noodopvanglocaties worden gebracht.”

De rechter doet op zijn vroegst 6 oktober uitspraak.