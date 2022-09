Verbouwing van cryptoplatform Ethereum voltooid

De ingrijpende verbouwing van het grote cryptoplatform Ethereum lijkt geslaagd. Oprichter Vitalik Buterin twitterde donderdag dat „een groot moment voor het Ethereum-ecosysteem” voltooid was. De software-update moet een energiebesparing opleveren van meer dan 99 procent, vergelijkbaar met het energieverbruik van Finland.

De verbouwing van Ethereum wordt in de cryptowereld The Merge genoemd, het samengaan. De blockchain, het digitale grootboek dat het hart vormt van het platform, is nu samengevoegd met een anders georganiseerde blockchain waar twee jaar mee is getest. The Merge werd online gespannen gevolgd en gevierd, met onder meer Merge-feestjes van influencers op YouTube.

De samenvoeging was zowel een technische als een organisatorische uitdaging. Ethereum is decentraal georganiseerd en heeft dus geen leiding die veranderingen kan opleggen. De software-update was alleen mogelijk door consensus te bereiken onder de vele betrokkenen. Die hadden dit moment kunnen aangrijpen om zich af te splitsen. Dat lijkt niet op grote schaal gebeurd.

Ethereum is na bitcoin de bekendste blockchain. De cryptomunt ether is eraan gekoppeld, evenals veel applicaties voor de handel in digitale kunst. Op papier zijn alleen al de ethers zo’n 200 miljard euro waard.

Kern van de huidige verbouwing is dat niet meer álle deelnemende computers alle transacties in het grootboek verifiëren, maar alleen een selecte groep, die daarvoor ethers in onderpand geeft. Daardoor is veel minder rekenkracht nodig, en dus veel minder energie.