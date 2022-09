Zeventig mag dan het nieuwe zestig zijn, vroeg of laat wordt iedereen krakkemikkig. En in 2040 telt Nederland 4,7 miljoen 65-plussers. Een kwart van de bevolking. Sommige families zorgen fulltime voor een oude moeder, vader of broer. Maar die ‘mantelzorgers’ raken op termijn overbelast en vaak wonen de kinderen te ver weg om echt te zorgen. Als er al kinderen zijn.

Nederland heeft in 2040 dus twee miljoen zorgverleners nodig, volgens de SER, die bij ouderen langs gaan om hen te helpen met aankleden, wassen of medicijnen nemen. Maar ook verpleegkundigen die in het ziekenhuis of bij de huisarts werken. Tegelijk willen steeds minder mensen in de zorg werken – zie de huidige personeelstekorten. De kosten zullen kolossaal stijgen. Dat weten beleidsmakers al heel lang en daarom zijn na 2015 de verzorgingshuizen goeddeels gesloten. Dat ouderen thuis wonen met hulp van de wijkverpleging is voordeliger voor de gemeenschap dan in een tehuis. Alleen de alleroudste ouderen komen nu nog in een verpleeghuis. En zelfs voor hen is er niet altijd plek – althans niet in de buurt.

Het nieuwe ‘integrale zorgakkoord’, tussen kabinet en zorgpartijen, probeert de kosten weer eens te beperken met het oog op die toekomst: minder ‘onzinnige’ zorg vergoeden (sommige medische ingrepen). Dat is heel verstandig. De patiënt meer zelf laten betalen als hij per se hulp wil van iemand die niet is gecontracteerd door zijn zorgverzekeraar. Dat is begrijpelijk maar ook lastig omdat wachtlijsten, zeker in de geestelijke gezondheidszorg, patiënten dwingen uit te wijken naar ongecontracteerde, dure, zorgverleners. Patiënten meer via de computer helpen. Dat kan bij kleine vragen goed uitpakken maar niet bij ingewikkelde. En verder reizen voor een medische behandeling – vervelend als je oud bent maar in een klein land ook wel te doen.

De huisartsen en de wijkverpleging, zo blijkt, gaan niet akkoord. Want zij moeten sinds het sluiten van verzorgingshuizen en ggz-instellingen al veel meer doen voor patiënten die zelfstandig wonen in hun wijk. Ze hebben vaak te weinig personeel, moeten daardoor duurder personeel inhuren of zichzelf over de kop werken of een patiëntenstop instellen.

En sinds de chronische zorg voor suiker- en hartpatiënten niet meer in het ziekenhuis maar bij de (goedkopere) huisarts wordt gegeven, hebben huisarts en wijkverpleging het ook drukker. Nog afgezien van alle verantwoordingsadministratie die ze moeten bijhouden. Ze vertrouwen er ook niet op dat zorgverzekeraars de afgesproken vergoedingen zullen betalen.

Dit conflict kan niet los worden gezien van de plannen die het kabinet in juli ontvouwde voor de toekomst van de ouderenzorg. ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’ – zo vatte het die ‘transformatie’ samen. Er wordt gesproken van robots die je herinneren aan het innemen van medicijnen of een sensor die de wijkverpleegkundige alarmeert als je bent gevallen. Mits je wifi goed werkt.

De afbouw van de huidige ouderenzorg moet volgens het kabinet doordat de samenleving vergrijst. „Als we de ouderenzorg houden zoals het is, zullen sommige mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.” Minder zorg voor iedereen dus.

Aan alle veertigers en vijftigers alvast het advies om na te denken over hoe je op je oude dag particuliere zorg gaat inkopen. In het slechtste scenario blijven er karige voorzieningen over – voor de armlastigste ouderen. De rest zal zelf zorg moeten betalen.