UWV zet tientallen uitkeringen stop wegens georganiseerde fraude

Door onze redacteur

Het UWV heeft tientallen ziektewetuitkeringen van arbeidsmigranten uit Slowakije stopgezet wegens vermoedens van georganiseerde fraude. Het gaat om uitzendkrachten die werkzaam waren voor Nederlandse bedrijven, zich ziek meldden en terugkeerden naar Slowakije.

Volgens het UWV meldden de Slowaakse uitzendkrachten zich ziek met „opvallend vaak dezelfde, waarschijnlijk gefingeerde oorzaak”. Medische documenten die de ziekte moesten bevestigen, zijn „waarschijnlijk vervalst”. Het UWV heeft 69 Slowaakse ziektewetuitkeringen stopgezet of tegengehouden. Het heeft nog 25 zaken in onderzoek. Het gaat in totaal om 200.000 euro aan verstrekte uitkeringen.

„Georganiseerde fraude op deze schaal komt bijna nooit voor”, zegt UWV-verzekeringsarts Eric van der Jagt, die mede de fraude opspoorde. Verhoudingsgewijs gaat het niettemin om kleine aantallen. Het UWV verstrekt jaarlijks 350.000 ziektewetuitkeringen. Zo’n 5.000 ervan gaan naar werknemers die in Nederland verzekerd zijn en in het buitenland wonen, met name arbeidsmigranten uit Duitsland, Polen en België.

De fraude kwam aan het licht nadat verzekeringsartsen van UWV hadden opgemerkt dat in korte tijd relatief veel uitkeringen werden toegekend aan mensen met een adres in Slowakije. Normaal gesproken zijn dat er slechts een paar per jaar.

„Ze hadden allemaal één of twee dagen gewerkt en gingen terug naar Slowakije vanwege een val van de trap of een auto-ongeval”, zegt Van der Jagt. „Keer op keer bleek dat het ongeval niet te verifiëren was. Documenten waren vervalst of stonden vol spelfouten.” Sinds het UWV de uitkeringen stopzette, is het aantal aanvragen vanuit Slowakije afgenomen.

Sancties

Per jaar krijgt het UVM ruim 5.000 meldingen van fraude met ziektewetuitkeringen, met name van mensen die in Nederland wonen. In de helft van de gevallen wordt een sanctie opgelegd.

De beroemdste fraudezaak is de ‘Marque’-zaak, ruim tien jaar geleden, waarbij twee psychiaters voor tientallen miljoenen aan PGB-gelden en UWV-uitkeringen wisten te verduisteren door voor gezonde cliënten valse medische verklaringen op te stellen. In ruil daarvoor kregen de psychiaters een deel van het geld dat de uitkeringsgerechtigen – die zouden lijden aan schizofrenie, alzheimer of een zware depressie – ontvingen.

De psychiaters en twee handlangers, die cliënten ronselden in Turkse koffiehuizen, werden in juli 2016 door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot boetes en meerdere jaren gevangenisstraf.