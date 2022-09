SP’er Tiny Kox genoemd in uitgelekt rapport als ‘contact’ Russische spion

De Londense organisatie Dossier Center, van oligarch en Poetin-criticus Michail Chodorkovski, heeft deze week vermoedelijke inlichtingenrapporten gepubliceerd van de voormalige Russische diplomaat Valery Levitsky. Hij werkte jarenlang in Frankrijk, maar werd in 2018 het land uit gezet vanwege spionage-activiteiten voor de Russische inlichtingendienst GROe. In de verslagen, waarvan NRC de authenticiteit niet kan vaststellen, omschrijft Levitsky de SP’er Tiny Kox als zijn „contact” in de parlementaire assemblee van de Raad van Europa.

Kox was jarenlang fractievoorzitter van Verenigd Europees Links in dit orgaan – geen onderdeel van de EU – dat toeziet op naleving van de mensenrechten in de aangesloten landen. Sinds begin dit jaar is Kox voorzitter van de assemblee.

Levitsky claimt volgens de documenten als eerste op het idee te zijn gekomen Kox naar voren te schuiven als kandidaat voor het voorzitterschap. Hij zou dit in augustus 2017 hebben voorgesteld bij oud-secretaris-generaal Bruno Aller. „Ik noemde hem Kox. Aanvankelijk maakte hij het bezwaar dat de leider van links nooit de vergadering zou leiden … Bij nader inzien was Bruno het ermee eens: bij gebrek aan andere sterke figuren heeft de kandidatuur van Tini de voorkeur”, aldus het verslag.

Puur vriendschappelijk

Enkele dagen later zou Levitsky de kandidatuur ook hebben besproken met René van der Linden van het CDA. Van der Linden is een oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, die tussen 2005 en 2008 voorzitter was van de assemblee. Volgens de documenten pleitte Levitsky voor Kox tijdens een bezoek in de zomer van 2017 aan Van der Linden in Frankrijk. „Zaterdag doorgebracht met René op zijn landgoed in Savoye”, aldus het verslag. Desgevraagd erkent Van der Linden de Rus tijdens zijn vakantie te hebben ontvangen. „Dat was puur vriendschappelijk. We hebben het geen moment over de assemblee gehad”, zegt Van der Linden, die na zijn pensioen, net als Bruno Aller, contacten in Straatsburg onderhield.

CDA’er René van der Linden erkent de Rus Levitsky te hebben ontvangen in zijn Franse buitenverblijf. Foto Martijn Beekman/ANP

Van der Linden kwam eerder in opspraak toen hij als ambassadeur voor de provincie Limburg voor 116.160 euro vooral de banden aanhaalde met Azerbeidzjan, dat bekendstaat om zijn mensenrechtenschendingen. Van der Linden stond op vriendschappelijke voet met dictator Ilham Aliyev en leidde in korte tijd zes Limburgse handelsmissies naar dat land.

Het zou voor de Russen niet onlogisch zijn geweest dat ze Kox graag als voorzitter van de assemblee in Straatsburg zouden zien. Eind 2017 was de SP’er een van de initiatiefnemers van een overleg in Parijs tussen leden van de assemblee en Russische parlementariërs over teruggave van het stemrecht aan de Russen. „De Europese regeringen hebben Rusland het stemrecht nooit willen ontnemen. Dan is het niet aan de assemblee dat wel te doen”, aldus Kox destijds.

Hij was de secretaris van de Russische delegatie. Hij bracht de koffie rond Tiny Kox over contact met Levitsky

In een reactie zegt hij nu dat hij Levitsky nooit een-op-een heeft ontmoet. „Hij was de secretaris van de Russische delegatie. Hij bracht de koffie rond”, zegt Kox. Wel erkent de SP’er nog regelmatig met Van der Linden te spreken. Dat de CDA’er de Russische spion tijdens zijn vakantie ontmoette, vindt Kox niet gek. „Dat hij voor de inlichtingendienst werkte, was toen nog niet bekend. Als voorzitter heeft René Poetin ooit ontmoet en een fascinatie voor Rusland gehouden. Dat hij na zijn pensioen dan nog iemand van die delegatie ziet, vind ik helemaal niet vreemd.”

De SP’er houdt er rekening mee het slachtoffer te zijn van een Russische desinformatiecampagne. Kox wijst erop dat de voorzitters van de assemblee worden gekozen volgens een roulatiesysteem. „Nu was mijn fractie aan de beurt. Ik ben de eerste voorzitter van de assemblee die de Russen eruit heeft gezet (na de inval in Oekraïne, red.). Dat hebben ze mij vast niet in dank afgenomen.”