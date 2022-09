Shell-topman Ben van Beurden treedt terug, Canadees Wael Sawan opvolger

Ben van Beurden, de topman van olie- en gasbedrijf Shell, treedt volgend jaar terug. Dat meldt Shell donderdagochtend. Vanaf 1 januari 2023 volgt de Canadees Wael Sawan de topman op. Van Beurden werd in 2014 het hoofd van Shell, nadat hij al sinds 1983 bij het concern werkzaam was. Hij blijft nog tot eind juni volgend jaar bij Shell om het bestuur te adviseren.

Eerder deze maand meldde persbureau Reuters al op basis van ingewijden dat Van Beurden zou stoppen met zijn functie. Volgens Reuters had Shell vier mogelijke opvolgers op het oog, die allemaal al werkzaam zijn bij het olieconcern. De opvolger van Van Beurden had volgens het persbureau opnieuw een Nederlander kunnen zijn. Ook Sawan werd als potentiële kandidaat genoemd. Shell wilde hierover eerder deze maand niets bevestigen of ontkennen.

Van Beurden noemt het een „voorrecht” om bijna vier decennia bij Shell te hebben gewerkt en het bedrijf de afgelopen negen jaar te hebben geleid. Hij zegt „erg trots” te zijn op wat hij en zijn collega’s samen hebben bereikt, en veel vertrouwen te hebben in zijn opvolger Wael Sawan. „Hij is een slimme, principiële en dynamische leider, van wie ik weet dat hij Shell met overtuiging en toewijding zal blijven dienen.”

Sawan werkt al 25 jaar bij het olieconcern. Hij heeft onder meer leiding gegeven aan de conventionele olie- en gasproductieactiviteiten, en werd vorig jaar benoemd tot hoofd van Shells vloeibaargasdivisie en hernieuwbare-energietak. De Canadees maakt sinds drie jaar deel uit van Shells raad van bestuur. Hij heeft voor het bedrijf in Europa, Azië, Afrika en de Verenigde Staten gewerkt. De laatste jaren woont en werkt hij in Den Haag.

Op papier volledig Brits

Onder Van Beurdens leiderschap heeft Shell een roerige periode gehad. Vorig jaar won Milieudefensie een rechtszaak tegen het olieconcern. De rechter bepaalde dat Shell zijn broeikasgasuitstoot veel sneller moet terugdringen dan het bedrijf zelf van plan was. Ook aandeelhouders eisen dat Shell verduurzaamt en wordt het concern beschuldigd van grootschalige corruptie in Nigeria.

Vorig jaar werd Shell op papier volledig Brits. Tot die tijd was het een Brits bedrijf met zijn hoofdkantoor in Nederland. Shell vertrok uit Nederland, onder meer nadat de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet doorging. De duale aandelenstructuur was volgens Van Beurden een beperkende factor voor het bedrijf. Tijdens de coronapandemie leed het bedrijf grote verliezen. Inmiddels boekt Shell middenin een energiecrisis - waarin de prijzen fors gestegen zijn - weer recordwinsten.