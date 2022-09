Shell kiest met Wael Sawan opnieuw een topman uit eigen gelederen

Een slimme, morele en dynamische leider. Zo omschreef scheidend Shell-topman Ben van Beurden zijn opvolger, Wael Sawan. Van Beurden maakte deze donderdag zijn vertrek per eind dit jaar bekend. Sawan zal hem vanaf 1 januari opvolgen bij het energiebedrijf, dat wereldwijd in meer dan zeventig landen actief is en ruim 80.000 mensen in dienst heeft.

Met Sawan kiest Shell wederom voor een kandidaat uit eigen gelederen, een traditie in het conservatieve bolwerk dat Shell nu eenmaal is. Het bedrijf laat weten wel gezocht te hebben naar een kandidaat van buiten, maar in Sawan uiteindelijk de ideale nieuwe bestuursvoorzitter te hebben gevonden.

De nu 48-jarige Wael Sawan werd in 1974 geboren in de Libanese hoofdstad Beiroet en heeft zowel de Libanese als de Canadese nationaliteit. Hij groeide op in Dubai, en ging in Canada naar de universiteit, waar hij een master in chemical engineering haalde aan de McGill University in Montreal. Later behaalde hij zijn MBA aan Harvard.

Jong aan de top

In 1997, op zijn 23ste, ging hij aan de slag bij Petroleum Development Oman, een partner van Shell. Via een aantal andere posten in Europa, Afrika, Azië en de VS klom hij in 2012 op tot de baas van de activiteiten van Shell in Qatar. Hij was destijds de jongste ‘landenmanager’ van een belangrijk land. In Qatar gaf hij leiding aan een ambitieus project van de energiegigant om synthetische kerosine en diesel te maken uit aardgas, in plaats van uit olie. Met dit project, Pearl GTL, was een investering gemoeid van 20 miljard dollar. Het staat te boek als een belangrijke pijler van de draai die Shell maakte van olie naar gas. Gas is een veel minder vervuilende grondstof dan olie, en de Pearl GTL-fabriek past in het streven van Shell om duurzamer te worden.

Na Qatar werkte Sawan in Den Haag, waar hij in 2019 toetrad tot de raad van bestuur en tot vorig jaar leiding gaf aan de traditionele olie- en gasactiviteiten van Shell. Daarmee zat hij op betrekkelijk jonge leeftijd al helemaal in de top van het bedrijf. Met terugwerkende kracht is goed te verklaren wat er daarna gebeurde. In plaats van rustig te wachten op een kans om door te stoten naar boven, werd Sawan vorig jaar benoemd tot hoofd van de afdeling vloeibaar gas en hernieuwbare energiebronnen.

Op papier kon dat uitgelegd worden als een stap opzij, maar in de praktijk blijkt dat de aanvulling in zijn cv waarmee hij de gedroomde kandidaat werd voor de opvolging van Van Beurden. Sawan kent het bedrijf nu over de volle breedte, en een analist van investeringsbank RBC zei tegen de Financial Times dat zijn benoeming „eerder een continuering is dan een breuk” met de strategie die Van Beurden heeft ingezet. Beleggers op de beurs reageerden donderdagochtend nauwelijks op Sawans benoeming, een teken dat ook zij geen grote koerswijzigingen verwachten.

Bedrijf in transitie

Sawan, die getrouwd is en vader is van drie zonen, erft een financieel kerngezond bedrijf dat midden in een transitie zit. De winst in het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg 11,5 miljard dollar, een record. Maar de druk op oliebedrijven om zichzelf om te vormen tot duurzame energiebedrijven is hoog, zowel vanuit overheden als vanuit de aandeelhouders. Die druk zal de komende jaren alleen maar toenemen.