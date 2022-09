Republikeinse staten sturen migranten in bussen en vliegtuigen richting Washington

De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida heeft donderdag onaangekondigd twee vliegtuigen met tientallen migranten als politieke stunt richting het Democratische noorden gestuurd. Zo’n vijftig migranten, vooral uit Venezuela, werden afgezet op het vliegveld van het rijke eiland Martha’s Vineyard in de staat Massachusetts, meldt persbureau Reuters op basis van lokale autoriteiten. De Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, wil zo de boodschap overbrengen: Democratische staten die migranten in de Verenigde Staten willen verwelkomen, mogen deze dan ook zelf opvangen.

Florida is niet de enige staat die op deze manier tegen het immigratiebeleid van de regering-Biden protesteert. Donderdagochtend arriveerden twee bussen met migranten in Washington D.C., in de buurt van de residentie van vicepresident Kamala Harris. Ze waren opzettelijk daarheen gestuurd door de conservatieve gouverneur van Texas Greg Abbott. „Vicepresident Harris beweert dat onze grens veilig is en ontkent dat er een crisis is”, tweette hij erover. „We sturen migranten naar haar achtertuin om erop aan te dringen de grens te beveiligen.” Hij beweert sinds april dit jaar al duizenden migranten naar Washington D.C., New York en Chicago te hebben gestuurd. Ook de staat Arizona heeft migranten met bussen weggestuurd in een soortgelijke actie.

‘Wrede actie’

Het immigratiebeleid in de VS is een paar weken voor de tussentijdse verkiezingen in november een groot thema. Onder de Democratische regering-Biden kunnen migranten hun asielprocedure in de VS afwachten. Republikeinse gouverneurs voeren met de omstreden acties campagne tegen het opengrenzenbeleid van president Biden. Het Witte Huis zegt donderdag in een reactie het „alarmerend” te vinden dat migranten worden gebruikt als „politieke pionnen”.

Op het eiland Martha’s Vineyard ten zuiden van Boston, dat vooral bekend staat als een zomerverblijf voor welvarende Amerikanen, reageren bewoners ontzet op het optreden van Florida. „Deze mensen kregen te horen dat ze huisvesting en banen zouden krijgen en werden afgezet bij een eilandgemeenschap met beperkte middelen”, zegt een lokale verpleger tegen Reuters over de gearriveerde migranten. Bewoners proberen eten en onderdak te regelen voor de migranten uit Venezuela. „Ik begrijp dat er een immigratiecrisis is, maar een onaangekondigde reis maken is wreed.”