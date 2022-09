R. Kelly opnieuw schuldig bevonden in misbruikzaak

R&b-zanger R. Kelly is woensdag opnieuw schuldig bevonden in een misbruikzaak. Dat melden internationale media. De 55-jarige Robert Sylvester Kelly is volgens een jury in een rechtbank in Chicago onder meer schuldig aan het maken van kinderporno en het verleiden van minderjarigen tot seks. Wat dit betekent voor de duur van zijn huidige gevangenisstraf van dertig jaar, is niet duidelijk. Mogelijk krijgt de zanger er nog tientallen jaren celstraf bovenop.

Vorig jaar werd R. Kelly door een rechtbank in New York veroordeeld voor het seksueel misbruiken van meisjes en vrouwen, en voor mensenhandel. In Chicago stond hij terecht voor dertien vergrijpen. De jury heeft hem na een proces dat vijf weken duurde aan zes van die aanklachten schuldig bevonden. Meerdere vrouwen zeiden in de rechtbank door Kelly te zijn misbruikt toen zij minderjarig waren. Er lopen nog twee andere rechtszaken tegen Kelly, een in Chicago en een in de staat Minnesota.

De zanger wordt al sinds de jaren negentig beschuldigd van seksueel misbruik. Dat hij onder meer illegaal getrouwd was met de destijds 15-jarige r&b-zangeres Aaliyah, leek zijn carrière lange tijd niet te schaden. De muzikant verkocht in de jaren tussen 1990 en 2010 miljoenen albums. In 1997 werd Kelly beschuldigd van de verkrachting van een minderjarige. In 2002 en 2008 stond hij terecht voor het maken van kinderporno. Sinds 2019 zit hij vast.