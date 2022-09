Prinsjesprijs voor beste politieke boek naar ‘Sywerts Miljoenen’

De Prinsjesprijzen zijn donderdag in Den Haag uitgereikt door Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn. Journalisten Jan Hein Strop en Stefan Vermeulen van onderzoeksplatform Follow the Money wonnen met Sywerts Miljoenen de prijs voor het beste politieke boek, fotograaf Wiebe Kiestra won de fotoprijs en de prijs voor beste politieke podcast ging naar Pim van NRC. De prijzen, waaraan een oorkonde en een geldbedrag van 2.500 euro is verbonden, worden jaarlijks uitgereikt voorafgaand aan Prinsjesdag.

Het boek Sywerts Miljoenen schetst hoe de omstreden mondkapjesdeal tot stand kwam en gaat dieper in op de rol die hoofdrolspelers Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel daarin speelden. De twee journalisten reconstrueren „minutieus hoe hebzucht, chaos en politiek opportunisme leidden tot een miljoenendeal”, zo staat in het juryrapport. De winnaar van de PrinsjesBoekenprijs versloeg de andere genomineerden Uitgewoond van Cody Hochstenbach over de woningmarktcrisis en De Indische Doofpot van Maurice Swirc over Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië.

De prijswinnende foto is gemaakt door Wiebe Kiestra en is getiteld ‘Mars met de moeders en hun gezinnen’. Op de foto, gemaakt op 11 november 2021, zien we een groep door de Toeslagenaffaire getroffen ouders en kinderen die een mars houden van het stadhuis in Rotterdam naar de Belastingdienst op de Kop van Zuid. Vooraan de foto zien we voormalig staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) die namens het kabinet de zichtbaar geëmotioneerde moeders te woord staat. „De foto laat het schuren tussen politiek en maatschappij mooi zien”, schrijft juryvoorzitter Jan Dirk van der Burg. De andere genomineerde foto’s waren van Phil Nijhuis en David van Dam.

NRC ging aan de haal met de podcastprijs. In de zesdelige podcastserie over Pim Fortuyn blikt Guus Valk, chef van de politieke redactie, twintig jaar later terug op de veelbewogen periode die volgde op de moord in 2002. Aan het woord komen vrienden en familie van de vermoorde politicus, alsmede politici en collega-journalisten. De jury roemt de makers van de podcast om het bij uitstek inzetten van alle middelen die je kan gebruiken in een podcast. „Van geluid en interviews tot fragmenten uit debatten en muziek, waardoor het soms lijkt alsof je naar een hoorspel luistert.”