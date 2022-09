Prijzen voor humoristisch wetenschappelijk onderzoek

Goed getimed, een paar weken voordat de winnaar van de serieuze Nobelprijzen in Stockholm worden aangekondigd, presenteert een organisatie in Boston traditiegetrouw de winnaars van de Ig Nobelprijzen.

Het is een absurde en vrolijke parodie op het gewichtige circus in Zweden, met prijzen voor onderzoeken die eerst op de lachspieren (kunnen) werken, en vervolgens toch ook tot dieper nadenken stemmen. De meligheid overheerst, wat ook tot uitdrukking komt in het thema van dit jaar: ‘knowledge’, oftewel ‘kennis’. De uitreiking vond in de nacht van donderdag op vrijdag online plaats.

Door de jaren heen belanden er opvallend veel Nederlandse wetenschappers in de prijzen bij Ig Nobel. In 2022 is de Nederlandse „medaille-oogst” heel groot met maar liefst drie laureaten. Mariska Kret (Ig Nobelprijs voor Toegepaste Cardiologie) voor het onderzoek naar synchrone hartslag van mensen tijdens een blind date, Peter de Smet (Ig Nobelprijs voor Kunsthistorie) voor het onderzoek naar het gebruik van klisma’s in de oude Maya-cultuur en Paul van Lange (Ig Nobel voor de Vrede), voor het onderzoek naar oprechtheid en onoprechtheid tijdens het roddelen.

Veiligheidstechniek Crashtest met elanddummy Waar heeft een eland zijn zwaartepunt? Hoe valt hij als hij wordt geraakt – bijvoorbeeld door een auto? Veel mensen zullen zichzelf deze vraag nog nooit gesteld hebben, maar voor mensen op het platteland van Zweden (en andere streken waar dit soort dieren rondlopen) is het antwoord van belang. Een aanrijding met een auto is levensbedreigend – voor mens en dier. Om de gevolgen daarvan te kunnen modelleren bracht Magnus Gens, een Zweedse student techniek, veel tijd door in de Kolmården Zoo om elanden op te meten en hun gedrag te bestuderen. Zijn doel was een eland crashtestdummy bouwen. Maar elanden zijn geen goede modellen. Hun formaat varieert enorm en ook hun gewicht verschilt per seizoen. De benen van elanden zijn erg lang en dun en de dieren zijn zo flexibel alsof ze geen gewrichten hebben. Het elandmodel dat uiteindelijk voor de botsproeven is gebruikt, was het resultaat van observaties van twee driejarige mannelijke elanden (die gaan in het wild het vaakst aan de wandel), literatuurstudie en informatie van de dierenarts van Kolmården Zoo. De dieren werden nagebouwd van 36 rubberen platen, draad en staal en daarna werden auto-ongelukken gesimuleerd. „De testauto was op een zeer plezierige manier beschadigd”, staat te lezen in een publicatie van het Zweeds nationaal onderzoeksinstituut voor wegen en vervoer (VTI) uit 2001. Wat bleek: het zwaartepunt van volwassene elanden ligt rond de zevende rib op een hoogte van ongeveer 1,35 meter. Tanja Fieber

Kunstgeschiedenis Klysma bij de Maya’s Klysma’s op Maya-tekeningen. Foto The Met Iedereen die er wel eens de naam van de planeet Uranus verkeerd heeft uitgesproken, kent de Amerikaanse fascinatie voor anale humor. In die sector vallen daarom relatief vaak Ig Nobelprijzen, een Amerikaans initiatief. Een onderzoek naar darmgasexplosies tijdens colonoscopie won bijvoorbeeld in 2012, hetzelfde jaar dat Frans de Waal een Ig Nobel kreeg voor zijn onderzoek naar billenherkenning bij chimpansees. Nu zet de Ig Nobeljury haar schijnwerper op het klysmagebruik ten tijde van de klassieke Maya-beschaving, met de Ig Nobeltoekenning aan een onderzoek uit 1986, door de latere Nederlandse hoogleraar kwaliteit van farmaceutische patiëntenzorg Peter de Smet (naar wie in 2017 trouwens ook weer een prijs genoemd is). Samen met de antropoloog Nicholas Hellmuth onderbouwt De Smet in 1986 dat klysma’s die op klassieke Maya-tekeningen staan afgebeeld, best gebruikt kunnen zijn voor toepassing van geestverruimende middelen. De algemene gedachte was dat die klysma’s vooral een rol speelden bij rituele zuiveringen, maar De Smet maakt duidelijk dat er ook alcohol, tabak en misschien wel waterlelies en paddengif mee toegepast kan zijn. Een punt van discussie was of de speciaal gevormde Maya-potten niet te groot waren voor dergelijke geestverruimende toepassing, maar, zo verzekerde De Smet in 1986: „In een recent zelfexperiment kon – na bepaalde voorbereidingen – een van ons gemakkelijk een klysma van een halve liter alcoholische drank langdurig binnenhouden.” Hendrik Spiering

Natuurkunde Surfende eendenkuikens Eenden zwemmen achter hun moeder. Foto Getty Images Eendenkuikens zwemmen graag in een rijtje achter moedereend aan. Het kost minder energie dan naast haar zwemmen. In 1994 bevestigde Robert Fish van West Chester University deze al lang bestaande hypothese door kuikens in een bak te laten zwemmen waarin hij hun metabolisme kon meten. Er werd gemeten toen de kuikens 3 dagen, 7 dagen en 14 dagen oud waren. Bij alle leeftijden hadden de eendjes er voordeel van, maar het opvallendst was het voordeel bij de drie dagen oude kuikens: die verbruikten gemiddeld maar liefst 63 procent minder energie als ze met zijn vieren in formatie zwommen, vergeleken met wanneer ze alleen zwommen. Maar hoe komt dat dan? Daarover bogen Zhi-Ming Yuan en zijn collega’s van de University van Strathclyde zich in 2021 nadat Yuans dochter haar verwondering over zwemmende eendjes had geuit en de onderzoeker geen van de bij elkaar gegooglede verklaringen plausibel achtte. De eendenkuikens ‘surfen’ op de golven die de moedereend maakt, ontdekten zij. Als het kuiken de borst in het dal van de golf heeft en de buik op de golftop, wordt het voortgestuwd. De kuikens geven de golfjes door naar achteren, dat kost ze geen extra energie. De eerste twee eendjes hebben iets meer voordeel dan derde en latere eendjes, maar theorie kunnen er heel veel eendjes op deze manier meeliften op de golven van moedereend. Laura Wismans