Poetin en Xi zoeken steun bij elkaar tijdens eerste ontmoeting sinds Russische invasie in Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Chinese evenknie Xi Jinping donderdag ontmoet in Oezbekistan. Het is het eerste onderhoud tussen de wereldleiders sinds de Russische invasie in Oekraïne. Xi en Poetin spraken onder meer over de situatie in Oekraïne, de spanningen in Taiwan en de betrekkingen tussen China en Rusland. De Chinese leider stelde samen met Rusland „stabiliteit” te willen aanbrengen in een „chaotische wereld”. Daarover zei Poetin dat Moskou en Beijing „cruciaal” zijn voor de „regionale en wereldwijde stabiliteit”.

Poetin prees zijn „Chinese vrienden” volgens internationale persbureaus voor de „gematigde positie” die zij innemen ten opzichte van het conflict in Oekraïne. Ook uitte Poetin begrip voor de „vragen en zorgen” van China over de oorlog; hij beloofde het Russische standpunt donderdag nader toe te lichten. China heeft Rusland niet veroordeeld voor de aanval op het buurland, maar levert ook geen wapens aan Moskou. Beijing wees in de nasleep van de invasie naar de Verenigde Staten en NAVO als schuldige partijen in het conflict.

Xi’s komst naar de Oezbeekse stad Samarkand is de eerste buitenlandse reis voor de Chinese president sinds eind 2019, toen het coronavirus uitbrak in China. Hij trof Poetin op een bijeenkomst van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO), een door Beijing opgerichte veiligheidsorganisatie voor omliggende landen, waaronder Pakistan, India, Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië, Rusland en Tadzjikistan. De landen beslaan zo’n 40 procent van de wereldbevolking.

Donderdag is de 22ste SCO-bijeenkomst, met Oezbekistan als gastheer. De conferentie duurt twee dagen. Onderwerpen van gesprek tussen de landen zijn het verbeteren van de veiligheid en economische betrekkingen. Ook zullen de landen spreken over een eventuele toetreding van Iran tot het verbond en de positie van Afghanistan na de machtsinname door de Taliban. Rusland hoopt in Oezbekistan toenadering te zoeken tot de leiders van de Aziatische landen.