Likeur in de yoghurt, een plakkerige combi

Zuivelhoeve en Boer’n yoghurt klinkt nogal authentiek. Althans, dat zal de bedoeling zijn geweest. Welke marketeer zou dan bedacht hebben om er Licor 43 bij te doen? Of eigenlijk: om er een plaatje van die Spaanse likeur op te zetten, want in de ingrediëntenlijst vindt je het, afgezien van wat alcohol, niet terug. Er zijn meer merken die het 1+1=3-principe hanteren. Denk aan Milka + Oreo, of Nescafé + Amaretto. Maar naast alle setjes in het schap is yoghurt met plakkerige gelei toch een minder geslaagd huwelijk. Kijken hoelang het standhoudt.

