Ze waren klaar met Engeland en begonnen een zelfvoorzienend bestaan aan de Ierse kust

De cottage die Harriet en David Andrews 22 jaar geleden kochten, was een beetje verwaarloosd. Er groeiden wilde aardappels in de wc-pot. Maar het uitzicht was adembenemend: het huis staat aan het einde van een ongeasfalteerde weg, op een kleine heuvel op de westpunt van Bere Island, in een baai aan de Ierse westkust. Vanaf het groene gras van de tuin kijk je uit over de Atlantische Oceaan.

Ze waren bijna vijftig en hadden genoeg van hun bestaan in Engeland: hard werken aan de huizen en tuinen van klanten. David knapte oude huizen op, Harriet deed vervolgens de tuin. Ze verdienden goed maar hadden het altijd druk. Ze wilden, voordat ze overspannen zouden raken, en toen de kinderen de deur uit gingen, opnieuw beginnen, in de natuur.

En dat gebeurde, in deze cottage.

David knapte die op en breidde hem uit, Harriet legde een tuin aan. Ze blijven er, hebben ze besloten, tot aan hun dood. De Engelse nationaliteit hebben ze inmiddels zelfs verruild voor de Ierse omdat ze het zo oneens zijn met de Brexit.

Foto privébezit

Inmiddels leven ze al twintig jaar als lokale ecologische pioniers. Alle stroom die ze gebruiken, wekken ze zelf op met zonnepanelen, een wind- en een watermolen.

Het is een uitzonderlijk zonnige week op Bere Island. De hittegolf die de rest van Europa overspoelt, heeft zelfs West-Ierland bereikt. Voordeel: Harriet en David Andrews slaan heel veel energie op via de zonnepanelen. Nadeel: de planten en het gras staan droog. Ierland is nog altijd natter dan de rest van Europa, maar zelfs hier hopen ze nu op een regenbui.

Zelfvoorzienend worden ging niet vanzelf, vertelt Harriet in haar weelderige tuin. Er groeien tomaten, tien soorten sla, aardappels, courgettes, chili’s, rucola, pompoenen, spruiten, sperziebonen, tuinbonen, rabarber, aardbeien en allerlei soorten kruiden. Tot vijf jaar geleden waren ze niet verbonden met ‘the grid’, het Ierse elektriciteitsnet. Ze haalden hun stroom met name van drie zonnepanelen en een windmolen. „De stroom viel regelmatig uit, we werden er soms gék van. Als je een was wilde draaien, moest je eerst wachten tot er een storm was geweest met genoeg wind om de windmolen te laten draaien. Maar weer niet te véél wind, want dan viel de molen om. De stormen zijn hier soms heel woest.”

Wandelen

In 2017 hadden ze genoeg van de haperende stroomvoorziening en lieten zich alsnog aansluiten op het net. Maar kort daarna besloten ze toch te investeren in extra zonnepanelen én een watermolen. Een paar mannen hielpen een hoger gelegen reservoir te graven zodat er water naar die molen stroomt. Ze genereren nu zo veel energie dat ze kunnen terugleveren aan het elektriciteitsbedrijf. „De regering heeft aangekondigd dat mensen geld zullen krijgen voor zelf-gegenereerde stroom. We hebben nog geen cent gehad, maar alles duurt hier wat langer dan in Engeland.”

Inmiddels laden ze hun elektrische busje zelfs op via eigen zonnepanelen. Ze kunnen er 130 kilometer mee rijden. Elektrische laadpalen zijn zo schaars op de Beara Peninsula, waar Bere Island bij hoort, dat ze goed moeten plannen waar en wanneer ze weer kunnen laden. Maar het is wel goedkoop: Harriet en David rijden voor 8 euro naar de stad Cork, 110 kilometer verderop. Benzineauto’s kost die afstand 90 euro.

Leven op Bere Island is een avontuur op zichzelf. Er wonen nog maar 168 mensen; twintig jaar geleden waren dat er nog 220 en in 1840 zelfs wel 2.000 vissers, boeren en hun gezinnen. Maar de grote hongersnood van 1847 verdreef inwoners, van heel Ierland, naar de Verenigde Staten en Engeland. Een miljoen Ieren gingen voortijdig dood. Op het eiland herinneren tientallen vervallen cottages aan de inwoners van voorbije tijden. Er groeien nu bomen en struiken tussen de stenen.

Om van het eiland af te komen, moet je met de pont oversteken die om de twee uur vaart (in de zomer iets vaker). Er is een handvol bed and breakfasts die in de zomer best veel toeristen ontvangen – Ieren en enkele Amerikanen die hun Ierse roots zoeken. Er is een kleine jachthaven. De meeste bezoekers komen hier een dag om te wandelen, vanaf het vaste land.

Er zijn twee pubs, één winkeltje, een kerk en een basisschool met een stuk of 14 leerlingen. Voor de middelbare school reizen eilandkinderen elke dag met de pont naar het vaste land. In de zomermaanden zijn er twee restaurants open.

In de winter is het een stil, donker eiland. Regen houdt soms wekenlang aan. De pubs en de winkel zijn dan wel open maar veel reuring is er niet, vertelt Harriet. Sinds een jaar hebben de groenten en fruit uit hun tuin het officiële label ‘organic’, van de Irish Organic Association. Andrews: „We werkten altijd al organic – zonder bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen of kunstmest – maar om dat keurmerk te krijgen, kostte twee jaar tijd. Ze zijn waanzinnig streng.”

Harriet moet van elk gewas opschrijven wat ze er allemaal mee heeft gedaan. Vanaf het zaaien tot de oogst. Jaarlijks komt iemand van de Organic Association controleren of de informatie klopt. Ze toont een reusachtige aardappel uit de tuin: hij weegt 600 gram.

Sterke smaak

Haar groenten en fruit verkocht ze eerst op de wekelijkse markt in het dichtstbijzijnde stadje op het vaste land, Castletownbere. Dat is één overtocht met de pont van ongeveer een kwartier. Maar door de coronacrisis raakte die markt in het slop. Nu verkoopt ze aan de supermarkt in Castletownbere, en dat loopt goed. „Ik heb sinds mei vierhonderd zakken met organische sla verkocht. Mensen zijn verbijsterd door de sterke smaak van mijn rucola. Dat smaakt inderdaad veel beter dan rucola die in industriële hoeveelheden is verbouwd.” Een andere vaste afnemer is de biologische supermarkt Organico in Bantry, ongeveer 60 kilometer verderop. Ze spelen ongeveer quitte met de biologische handel, vertelt Harriet. Het is dan ook meer een ideaal dan een businessmodel.

Ze hebben ook nog zeven Dexter koeien. Mooie, kleine, donkere koeien, waarvan het vlees veel opbrengt bij dure restaurants. Ze hadden er meer; aanvankelijk fokten ze die, met een stier die ze deelden met andere boeren op het eiland. „Maar we konden het na een paar jaar niet meer aanzien dat ze werden gefokt voor de slacht. Ze zijn zó lief.” Bovendien luisteren koeien niet, ervoer David. Wat hij ook deed, ze gehoorzaamden nooit. „Op een dag probeerde hij ze weer in zijn busje te krijgen omdat ze verplaatst moesten worden. Hij kreeg een keiharde trap in zijn buik. Toen besloten we: hier stoppen we mee.” De koeien die ze nog wel hebben, zijn er alleen om het gras van de weilanden kort te houden.