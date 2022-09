OM vervolgt voormalig politieagent om lekken informatie over Lil Kleine

Het Openbaar Ministerie gaat een 22-jarige voormalig politiemedewerker van de Eenheid Amsterdam vervolgen omdat hij informatie over een arrestatie van de Amsterdamse rapper Lil Kleine zou hebben gelekt. Dat meldt de instantie donderdag. Het OM verdenkt de man hiernaast ook van het tonen van seksuele beelden aan een minderjarige en van een poging tot grooming - het vertrouwen van een ander winnen om deze persoon seksueel te misbruiken.

De voormalig politiemedewerker werd in mei al voor onbepaalde tijd geschorst op verdenking van het lekken van informatie over rapper Lil Kleine. De man zou op Snapchat aan een persoon hebben beschreven hoe de rapper, wiens echte naam Jorik Scholten is, halverwege februari een nacht in een politiecel had doorgebracht. Een screenshot van dit gesprek kwam bij een zogeheten juicekanaal terecht en werd hierop gepubliceerd. De politie stelde hierna een onderzoek in, waaruit bleek dat de voormalig agent mogelijk ook twee zedendelicten heeft gepleegd. De man is inmiddels bij de eenheid ontslagen.

Lil Kleine zat dit jaar verschillende keren vast op verdenking van zware mishandeling van zijn ex-verloofde Jamie Vaes. Halverwege februari werd hij opgepakt nadat op sociale media beelden van de rapper waren verschenen waarop te zien is dat hij een vrouw - vermoedelijk Vaes - aan haar haren uit een auto trekt en het portier op haar dichtslaat. Het onderzoek naar de vermeende mishandeling loopt nog. Scholten mag dit in vrijheid afwachten. Verschillende partijen, zoals Spotify en platenmaatschappijen Sony Music en Top Notch, verbraken hun banden met de rapper na de arrestatie.