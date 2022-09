Noord-Brabant moet drastische maatregelen tegen droogte nemen

Noord-Brabant moet de komende twintig jaar drastische maatregelen nemen tegen een structureel watertekort. Vooral het gebruik van grondwater moet worden teruggedrongen, het peil daarvan is de afgelopen decennia fors gedaald. Dat blijkt uit het donderdag in Werkendam gepresenteerde rapport Zonder water, geen later van de onafhankelijke adviescommissie droogte.

Door de toenemende vraag naar water in Noord-Brabant door een groeiende bevolking en als gevolg van de klimaatverandering met een stijgend aantal droge zomers dreigt een tekort aan water. „We balanceren op de rand van wat nog kan, maar eigenlijk niet meer verantwoord is”, aldus voormalig minister Melanie Maas Geesteranus, voorzitter van de commissie. Zij noemt de voorgestelde aanpak van het watertekort een voorbeeld voor andere provincies en voor het buitenland.

Bedrijven, instellingen en burgers, moeten een steentje bijdragen, stelt de commissie. Drinkwaterbedrijven moeten zorgen voor een reductie van 30 procent van het grondwaterverbruik door besparing in huishoudens en industrie en het aanboren van alternatieve bronnen. aldus de commissie. Nu nog pompen de drinkwaterbedrijven in Noord-Brabant vooral grondwater op, niet zelden in de omgeving van natuurgebieden, en nauwelijks water uit rivieren. De commissie geeft het „dringend advies” de prijs van drinkwater te verhogen voor grootverbruikers, en voor consumenten een „basistarief” voor „essentiële levensbehoeften”.

Ook landbouw

Ook de landbouw moet 20 tot 40 procent minder grondwater onttrekken, de grondwaterpeilen verhogen en vooral in de omgeving van natuurgebieden geen gewassen telen die veel water nodig hebben. Waterschappen moeten veel meer water vasthouden en infiltreren in de bodem, en ook moeten ze meer afvalwater zuiveren dat vervolgens opnieuw kan worden gebruikt. Het Rijk en de provincie Noord-Brabant moeten op hun beurt drinkwaterbedrijven helpen bij het ontwikkelen van alternatieve waterbronnen en ook de opvang van hemelwater verplicht stellen bij de bouw van woningen.

Ook pleit de commissie voor het aanstellen van een „gezaghebbende” droogteregisseur die op de uitvoering van de waterplannen toeziet. De plannen moeten onder meer worden gefinancierd uit een nieuw ‘droogtefonds’. Maas Geesteranus dringt aan op spoed: „De moeilijkste maatregelen moeten we als eerste nemen.”

De maatregelen zijn volgens het advies urgent, omdat in Noord-Brabant, dat ooit bekend stond als een zeer natte provincie, sinds de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw relatief veel water wordt afgevoerd naar rivieren en de zee. Met inmiddels veertigduizend kilometer aan watergangen kan het een „ontwateringsmachine” worden genoemd, veelal ten behoeve van de landbouw.

Daarnaast wordt óók veel grondwater opgepompt, doorgaans van goede kwaliteit en betrouwbaar, ten behoeve van huishoudens en de industrie. Deze „eindeloze manipulatie” van het grondwater ten behoeve van menselijk gebruik „is niet zonder consequenties”, aldus het rapport. De „overbenutting” heeft geleid tot een gemiddelde daling van het grondwaterpeil met ongeveer een halve meter sinds 1950. Die daling heeft in droge perioden geleid tot schade aan de natuur door onder meer droogvallende beken, en tot verminderde opbrengsten in de landbouw. Tijdens een droogte ontstaat een „neerwaartse spiraal” doordat de watervraag stijgt en er nóg meer water verdwijnt door het sproeien van landbouwgronden en tuinen, het vullen van zwembaden en extra douchen.

Een trendbreuk, door de commissie „wederombouw” gedoopt, moet het dreigende watertekort voorkomen. Waterschapsbestuurders stellen dat het advies wat hen betreft „niet vrijblijvend” is. Kees Jan de Vet, voorzitter van de Noord-Brabantse Waterschapsbond en dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta: „Wij moeten hier met zijn allen aan mee aan de slag.” Ook gedeputeerde Hagar Roijackers (Water en Natuur, GroenLinks) kondigt aan „heel goed” naar het advies te kijken, en alle voorstellen „integraal” te willen beoordelen.