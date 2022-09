‘NCTV en AIVD te laks over dreiging tegen Rwandezen’

De Nederlandse inlichtingendiensten doen te weinig tegen diasporaspionage vanuit Rwanda. Dat zeggen mensenrechtenactivisten, analisten, journalisten en advocaten in de uitzending ‘De lange arm van Rwanda’ van onderzoeksprogramma Zembla. Donderdagavond wordt het programma op NPO2 uitgezonden.

Het Rwandese regime van de autocratische leider Paul Kagame staat erom bekend dat het oppositieleden, ook in het buitenland, bedreigt en soms vermoordt. Bedreigingen tegen Rwandezen in de diaspora zijn ook in Nederland aan de orde van de dag, aldus Zembla, dat met slachtoffers sprak. Het gaat hierbij om achtervolgingen, intimidatie, aanvallen tegen demonstranten en dreigberichten en -telefoontjes. Rwandezen in Nederland zouden zich vanwege de intimidaties totaal niet meer vrij voelen om in Nederland tegen het regime van Kagame te demonstreren.

Niemand met specifieke kennis

Anders dan in een land als België, waar de Rwandese gemeenschap veel groter is, zijn deze bedreigingen volgens de aangehaalde experts amper bij de Nederlandse inlichtingendiensten bekend. Zo liet de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan de programmamakers weten dat er bij de dienst niemand is met specifieke kennis over Rwanda. De Rwandese diaspora in Nederland bestaat uit 1.800 eerste- en tweedegeneratie-immigranten.

In landen als België, het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn de bedreigingen tegen oppositieleden goed gedocumenteerd. Zo onderzocht de Britse journalist Michela Wrong de klopjacht op Kagames tegenstanders en bleek in België dat de Rwandese ambassade aldaar een knokploegje heeft om demonstranten tegen het regime van Kagame in elkaar te slaan – ook op Nederlands grondgebied. In Zuid-Afrika werden dissidenten vermoord, in de VS werd oppositiepoliticus Paul Rusesabagina ontvoerd en naar Rwanda overgebracht.

Lees ook: ‘Er is een klopjacht gaande op Kagames tegenstanders’

‘Sterk leiderschap’

In Nederland heerst er een ander sentiment over het Rwandese regime. Kagame wordt hier overwegend gezien als degene die het land weer heeft opgebouwd na de genocide van 1994, waarbij honderdduizenden doden vielen. Nederland besteedde ruim 130 miljoen euro aan de wederopbouw van politie en justitie in het land. En Kagame is gevierd: drie jaar geleden prees bondscoach Louis van Gaal hem nog tijdens een ceremonie in het land om zijn sterke leiderschap.

Nederland helpt Rwanda zelfs actief bij het dwarszitten van oppositieleden. Bekend is het voorbeeld van de naar Nederland gevluchte Victoire Ingabire, die het bij de presidentsverkiezingen van 2010 tegen Kagame wilde opnemen. Haar huis in Nederland werd op verzoek van Rwanda onderzocht op verdenking van banden met een terroristische organisatie.

Uit de uitzending van Zembla blijkt dat Nederland ook probeerde om het Nederlanderschap van Ingabires echtgenoot en moeder in te trekken, omdat zij volgens Rwanda bij de genocide betrokken zouden zijn geweest. Experts zijn kritisch over de aangeleverde bewijzen, die oncontroleerbaar zouden zijn.

Afluistersoftware

De Belgische journalist en Afrika-kenner Peter Verlinden wordt vanwege zijn kritische berichtgeving over Rwanda bedreigd – zo trof de militaire inlichtingendienst in Brussel de afluistersoftware Pegasus aan op zijn telefoon en die van zijn Rwandese echtgenote. In de Zembla-uitzending zegt Verlinden: „Elk land, ook Nederland, dat niet inziet dat het meespeelt in een malafide spel van het huidige Rwandese regime om het zwijgen op te leggen aan elke kritische stem, is eigenlijk medeschuldig aan repressie, aan onderdrukking.”

In een reactie wijst de NCTV erop dat het kabinet begin 2018 een aanpak ontwikkeld heeft voor ongewenste buitenlandse inmenging in minderheidsgemeenschappen in Nederland. Deze aanpak bestaat onder meer uit het aangaan van de dialoog met betrokken landen en het verhogen van de weerbaarheid van kwetsbare groepen in Nederland.

De meeste aandacht gaat uit naar de grootste gemeenschappen en meest dreigende landen. Hier hoort Rwanda niet bij, aldus de NCTV. In het geval van Rwanda handelt de NCTV „op basis van concrete incidenten of dreigingen”.

De AIVD laat aan NRC weten niet te kunnen zeggen wat voor acties de dienst onderneemt, omdat dat „te veel inzicht geeft in de werkwijze en kennispositie” van de dienst. „In algemene zin kunnen we wel zeggen dat we alert zijn op beïnvloeding van diasporagemeenschappen vanuit het buitenland”, aldus een woordvoerder.