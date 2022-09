Met een verdwenen maan zijn in één klap twee Saturnus-raadsels opgelost

De ringen van Saturnus ontstonden zo’n 150 miljoen jaar geleden toen een klein maantje te dicht bij te planeet kwam. Hierbij trok Saturnus met zijn zwaartekracht het maantje uiteen. De resten van die maan cirkelen nu als ringen rondom Saturnus.

Die conclusie trokken Amerikaanse astronomen op basis van modelsimulaties en meetgegevens van NASA’s Cassini. Die ruimtesonde cirkelde dertien jaar lang om de planeet. De auteurs deelden hun onderzoek deze week in Science.

Hiermee bevestigen ze een theorie uit de jaren negentig: dat de ringen bestaan uit een verbrokkeld maantje. De nieuwe studie helpt astronomen ook te begrijpen waarom de as van Saturnus zo scheef staat.

Saturnus is een gigantische gasbal van voornamelijk waterstof en helium. De breedte ervan is gelijk aan ongeveer negen aardes. 82 manen vergezellen de planeet. Onduidelijk is waarom de gasreus omringd wordt door zeven ringen van steen- en ijsbrokken. Sommige daarvan zijn zo groot als een zandkorrel en andere als een huis. Uit metingen die Cassini deed toen hij door ringen vloog, bleek dat de ringen in ieder geval ‘jong’ moeten zijn, grofweg 100 miljoen jaar.

Een ander raadsel is de scheve stand van de planeet: een hoek van bijna 27 graden. Nu is dat bij de aarde ook zo, maar daar hebben astronomen een verklaring voor: een botsing met een kleine planeet waarbij ook de maan ontstond. Dat een kolos als Saturnus ook op die manier een beetje omver werd geduwd, is onlogisch.

Iedere keer een zetje

Planeetwetenschappers hebben er wel een hypothese voor. Saturnus heeft een soort langeafstandsrelatie (resonantie) met de planeet Neptunus. Terwijl Neptunus in zijn baan om de zon beweegt, zou hij Saturnus iedere keer een zetje geven met zwaartekracht. Zo ging Saturnus schuin staan.

In de waarnemingen van Cassini zagen de Amerikaanse astronomen echter dat de rotatie van Saturnus niet overeenkomt met hoe de as zou draaien als gevolg van de relatie met Neptunus. De schuine as wijst namelijk niet altijd in dezelfde richting. Dat betekent dat nog iets anders een duw moeten hebben gegeven.

De astronomen verklaren dit en lossen ook meteen het raadsel van de jonge ringen op. Ze spoelden daarvoor de huidige bewegingen van Saturnus en zijn maantjes terug in de tijd in een computersimulatie. Ze zagen dat 150 miljoen jaar geleden vermoedelijk een klein maantje te dicht bij Saturnus kwam, Chrysalis. De zwaartekracht van Saturnus trok harder aan het deel van Chrysalis dat zich dichter bij Saturnus bevond dan het deel dat verder weg stond. Chrysalis scheurde uit elkaar en de overblijfselen ervan cirkelen nu om de planeet. Volgens de auteurs zorgde die verdwijning ervoor dat de as van Saturnus net iets anders ging draaien door de verandering in zwaartekracht.

Daphne Stam, planeetwetenschapper aan de TU Delft, niet bij het onderzoek betrokken: „Dit is een mooie verklaring. Maar het blijft een theorie. Als volgende stap zou ik bijvoorbeeld willen weten of we de verdeling van het materiaal die we in de ringen van Saturnus zien, ook verklaard kan worden door zo’n maantje.”

Lees ook: Saturnus’ ringen hebben geen eeuwig leven