Mensenrechtencollege: fiscus pakte buitenlandse ouders structureel harder aan

De Belastingdienst heeft ouders met een buitenlandse achtergrond structureel vaker gecontroleerd. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens (CvdRM) in een vooronderzoek naar aanleiding van tientallen klachten van ouders over vermeende discriminatie in de periode 2014 tot 2018. De juridische consequentie hiervan is dat de bewijslast ‘omkeert’: de fiscus moet voortaan bij elke individuele zaak zelf aantonen dat er niet is gediscrimineerd.

Mensen met een buitenlandse afkomst werden gemiddeld tot twee keer vaker geselecteerd voor extra toezicht. Als gekeken wordt naar specifieke vormen van toezicht en handhaving zijn de verschillen groter. Met name in het zogeheten risicoclassificatiemodel, dat binnen de Belastingdienst wordt gebruikt om te bepalen of ouders geselecteerd worden voor nadere controle door een ambtenaar. Bij dit model werden mensen met een buitenlandse afkomst acht keer vaker geselecteerd dan mensen met een Nederlandse afkomst. Ook gaf de fiscus ouders met een buitenlandse afkomst zeven keer vaker de kwalificatie ‘opzet/grove schuld’, waardoor zij volgens het CvdRM te maken kregen met een „uiterst streng terugvorderingsregime”. Daardoor moesten ze het volledige bedrag terugbetalen, ook bij onvoldoende inkomsten. Zo kwamen burgers vaak snel in de problemen: zonder betaalregeling werd bijvoorbeeld hun huis, inboedel of auto in beslag genomen.

Lees ook: Kabinet erkent nu ook ‘institutioneel racisme’ bij de fiscus. Wat zijn de gevolgen?

De analyse van het College toont aan dat indirecte discriminatie structureel plaatsvond binnen de Belastingdienst. Er werd niet gecontroleerd enkel omdat er een vinkje ‘niet-Nederlands’ stond in het computersysteem voor het registreren van risicosignalen, de Fraudesignaliseringsvoorziening (FSV), maar de criteria die werden gebruikt binnen de fiscus leidden ertoe dat mensen met een migratieachtergrond aanzienlijk vaker werden gecontroleerd.

Het vooronderzoek maakt deel uit van een nog lopende procedure waarin het College individuele klachten uit de periode 2014 tot 2018 afzonderlijk beoordeelt. Dit voorjaar erkende het kabinet voor het eerst dat ‘institutioneel racisme’ een rol speelde bij de misstanden in de Toeslagenaffaire, waarbij tienduizenden ouders werden gedupeerd door de harde fraudeaanpak van de Belastingdienst, die hen onterecht aanmerkte als fraudeurs. „Het is voor het eerst dat we nu een gedetailleerd antwoord hebben op de vraag of mensen met een buitenlandse afkomst vaker te maken kregen met die aanpak”, schrijft CvdRM-voorzitter Jacobine Geel. „Deze uitkomst heeft consequenties voor de verdere behandeling van de klachten die zijn ingediend bij het College.”