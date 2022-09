Menselijke resten op bedrijventerrein zijn van 22-jarige studente Sumanta Bansi

De menselijke resten die dinsdag zijn gevonden op een bedrijventerrein in het Noord-Hollandse Hoorn zijn van de 22-jarige studente Sumanta Bansi. Dat heeft onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uitgewezen, schrijft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Bansi kwam in 2016 vanuit Suriname naar Nederland voor een studie biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze had een seksuele relatie met de 42-jarige Manodj B. uit Hoorn en woonde bij hem in, samen met zijn echtgenote en hun kind. In 2017 bleek Bansi zwanger van B., waarna ze de zwangerschap onder druk van de familie liet afbreken. Kort nadat ze in februari 2018 opnieuw zwanger bleek, verdween ze spoorloos.

Ruim tweeënhalf jaar na haar verdwijning werd in het najaar van 2020 de 42-jarige B. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Afgelopen juli is B. veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor het doden van Bansi en het wegmaken van haar lichaam. In een van zijn verklaringen wees hij de politie op het bedrijventerrein in Hoorn, waar vervolgens deze week menselijke resten werden gevonden.