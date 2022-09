Man overboord in de canon van de filosofie – schuiven met de grote denkers

René Descartes? Zwaar overschat. Spinoza? Hume? Voetnoten bij Kant – die zelf nog even op zijn voetstuk mag blijven. Of zelfs hij niet?

Over de filosofische canon – de selectie van ‘grote denkers’ die studenten en belangstellenden moeten kennen – wordt opnieuw getwist en soms geknokt. Het idee van een rangorde ligt sinds de jaren zeventig onder vuur als elitair of conservatief. Van filosofische grootheden als Hume en Kant wordt recentelijk het eurocentrisme en ‘racisme’ aan de kaak gesteld en soms als een rode kaart gebruikt om ze van het filosofische veld te sturen. Tegelijk bestaat nog steeds een grote behoefte aan overzicht en ‘klassiekers’, waar de academie én de cultuur niet buiten zouden kunnen.

Het jongste salvo komt van VU-filosoof Carlo Ierna. Hij werkte twee jaar aan een project om de canon voor het academisch onderwijs te moderniseren. Slotsom van dat project, Reverse Engineering the Canon, is dat ‘zeven groten’ uit de moderne filosofie (Descartes, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Locke, Hume, Kant) „niet meer kúnnen”, vond Ierna in Trouw. Het idee van een normatieve canon zou moeten worden verlaten, ten gunste van een aanpak die uitgaat van actuele vragen en dan ‘terugwerkt’, de geschiedenis in. Dat opent ruimte voor andere stemmen, van vrouwelijke, niet-Europese en andere veronachtzaamde denkers.

Wie zijn Carlo Ierna en Maarten Doorman

Carlo Ierna (1979) studeerde filosofie en cognitiewetenschappen in Utrecht en Leuven, waar hij in 2009 promoveerde. Ierna is specialist in het denken van Franz Brentano (1838-1917) en de fenomenologie van Edmund Husserl (1859-1938). Hij doceerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de universiteiten van Leiden en Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Maarten Doorman (1957) studeerde filosofie in Amsterdam. Hij publiceerde over kunst, literatuur en geschiedenis. Zijn boeken zijn onder meer De romantische orde (2004) en, met Heleen Pott, de bundel Filosofen van deze tijd (2000, 16e druk 2021) en Rousseau en ik (2012). Doorman doceert cultuurfilosofie aan de universiteit van Maastricht en geschiedenis van de Duitse cultuur aan de VU in Amsterdam.

Voor zijn collega-filosoof Maarten Doorman was dat reden zich in het debat te mengen. Doorman stelde met Heleen Pott Filosofen van deze tijd samen (2000), een door specialisten geschreven overzicht van moderne denkers vanaf 1950. In zijn oratie in Amsterdam nam hij het in 2004 op voor de canon als onmisbaar instrument van academische discipline. Moraal, ontleend aan de schoolroman Bint van Bordewijk: niet de leraar moet afdalen naar de belevingswereld van de leerling, maar die moet zich optrekken aan de leraar, die zich er niet voor hoeft te schamen dat hij meer weet.

Sindsdien hield hij zich verre van twistgesprekken over de canon. Maar Ierna’s voorstel die nu maar af te schaffen, bracht hem tot een felle repliek in Trouw. Dat de canon moet veranderen – en dat ook al doet, zoals in nieuwe edities van zijn eigen bundel – staat voor hem buiten kijf, maar afschaffen gaat veel te ver. De twee spraken elkaar niet eerder.

Ierna’s interesse voor de canon – en de gebreken ervan – komt niet uit de lucht vallen. Hij werkte jarenlang als docent met tijdelijke aanstellingen aan een reeks universiteiten – Groningen, Utrecht, de VU in Amsterdam. „Omdat ik aan zoveel verschillende instellingen les heb gegeven, telkens kort en voor weer andere groepen studenten, moest ik me keer op keer afvragen: hoe ga ik dat doen? Wie horen erbij? Hoe komt de canon eigenlijk tot stand?” Uiteindelijk werd hem een Comenius-beurs toegekend voor twee jaar om modernisering van de canon te onderzoeken.

Uitkomst daarvan is dit: „Laten we het nu eens in omgekeerd chronologische volgorde doen. Niet beginnen met Plato en Aristoteles, maar vanuit het heden terugwerken door de geschiedenis, dus reverse engineering. Hoe is een standpunt, argument of filosoof invloedrijk of gezaghebbend geworden? Dan kunnen bekende ijkpunten er heel anders gaan uitzien en kunnen ook minder bekende stemmen gaan klinken. De canon lijkt wel noodzakelijk, maar is vaak ook maar min of meer toevallig tot stand gekomen. Het oogt als een aangeharkte Engelse tuin, maar de historische werkelijkheid is veel wilder. De geschiedenis van de filosofie is ook niet ten einde. We weten nog helemaal niet wat er uiteindelijk belangrijk zal zijn geweest. We moeten dus sowieso veel breder en inclusiever zijn.”

Je moet niet Plato inruilen voor een duistere filosoof uit de negentiende eeuw Maarten Doorman

Wie moeten er dan echt ín?

Ierna: „Die vraag krijg ik vaker, maar de bedoeling is nu juist niet een nieuwe leeslijst te maken, maar een leidraad te geven waarmee een relevante selectie van denkers kan worden gemaakt, die in verschillende contexten verschillend uitpakt. Wie heb je nodig om een filosofische kwestie of standpunt te begrijpen? In medische ethiek, mensenrechten, enzovoorts. Telkens ga je zo een stapje terug in de tijd, van bron naar bron. Ik heb nu een selectie gemaakt met onder meer de Duitse filosoof Friedrich Paulsen (1846-1908), in Europa vergeten maar in China invloedrijk. En de filosofe en wiskundige Émilie du Châtelet (1706-1749), die het werk van Newton in het Frans vertaalde. Maar andere keuzes zijn ook heel goed mogelijk, als je maar bij de daadwerkelijke, brede en rijke geschiedenis blijft.”

Wat blijft er dan over van de grote denkers?

Ierna: „Genoeg. Mijn bedoeling is niet om alles overboord te zetten. We kunnen niet vanaf een nulpunt beginnen. We hebben een beperkt, oneffen overzicht van de geschiedenis en de ‘grote’ denkers hebben nu eenmaal die positie gekregen. Ook dat is een historisch feit dat ons heeft gevormd en waar we mee moeten leren omgaan. Maar wat we wel kunnen doen is die canon bevragen, laten zien hoe die ontstaan is en het dwingende karakter ervan, alsof het zo móést zijn, ter discussie stellen.”

Studenten zijn gebaat bij een eerste, globaal overzicht – en dat is de canon Maarten Doorman

Klinkt heel genuanceerd. Wat is het bezwaar daartegen?

Doorman: „Onderwijs gaat niet over jouw behoeftes als docent en wat je leuk zou vinden om aan je studenten door te geven. Je moet om te beginnen een helder overzicht presenteren. Zeker in de filosofie is dat al geen eenvoudige zaak. Dat je daarna gaat verfijnen of nog eens met een frisse blik naar de geschiedenis gaat kijken, dat lijkt mij uitstekend. Maar je moet niet, als je college aan eerstejaarsstudenten geeft, Plato inruilen voor een duistere filosoof uit de negentiende eeuw die toevallig jouw voorkeur heeft. Studenten zijn gebaat bij een eerste, globaal overzicht – en dat is de canon. Dat houvast moet je ze niet ontnemen. Als je dat doet dupeer je juist studenten uit niet-elitaire milieus, die zulk cultureel kapitaal niet van huis uit meekrijgen. Schrappen van de canon betekent dat je die studenten nog eens op een nieuwe manier gaat uitsluiten.”

Niet de canon werkt conservatief, maar juist het wegdoen ervan?

Ierna: „Dat is een heftig verwijt. Maar ik denk dat ik er wel een passend antwoord op heb. Zoals ik zei: aan de ene kant is de canon zoals we die hebben geërfd een gegeven waar je niet omheen kunt. Maar je moet hem niet dogmatisch gebruiken. Dat gebeurt veel te veel, ook in het voortgezet onderwijs en academische curricula. De inzichtelijkheid van de canon voor studenten wordt trouwens ook sterk overschat. Het is vaak alsof die ‘grote denkers’ uit de lucht komen vallen. Dat strookt niet met de volle breedte van de geschiedenis. Er is veel meer aan filosofie gedaan, ook door vrouwen en zeker buiten Europa, dan uit die canon blijkt. We missen nu heel veel.”

Grotemannenfilosofie vertekent de historische werkelijkheid.

Doorman: „Dat vind ik een stropopargument. Je maakt een karikatuur van het andere standpunt om het af te fakkelen. Er is geen enkel boek dat de canon presenteert als de héle filosofie. Trouwens, ik vind het ook onjuist om te doen alsof Descartes een of andere celebrity was en dat zijn denken er niet toe deed. In de zeventiende en achttiende eeuw werden zijn ideeën overal besproken. Los van zijn correspondentie leefde hij in het verborgene. De geschiedenis van de moderne filosofie kun je nu eenmaal niet begrijpen zonder hem.”

Ook in ‘Filosofen van deze tijd’ staan geen niet-westerse denkers.

Doorman: „Wij geven in dat boek wel degelijk een verantwoording van onze keuzes en de problemen die Carlo aankaart. Je ziet ook dat in de ruim twintig jaar dat het boek in de handel is, we het verschillende keren hebben herzien. Een oude witte man is afgevallen, de taalfilosoof Donald Davison, en er zijn vrouwelijke en postkoloniale denkers bijgekomen, zoals Franz Fanon. De canon verandert nooit radicaal, maar het is een misverstand dat die statisch zou zijn. Een canon is ook geen persoonlijk project. Het is het voorlopige resultaat van een groot aantal wetenschappelijke, filosofische maar ook democratische discussies. Wat moet erin, wat kan eruit?”

Je blijft niet jaar in, jaar uit telkens hetzelfde doen Carlo Ierna

Daarover zijn jullie het dan toch eens?

Ierna: „Ik denk dat Maarten het democratische karakter van het debat over de canon overdrijft. Dat is nu misschien zo, maar in de negentiende eeuw was het meestal gewoon één beroemde professor die een geschiedenisboek schreef en dat was dan de objectieve selectie. Die beslisten ook: wat is wél filosofie en wat niet; en het laatste was dan vooral wat er door vrouwen of buiten Europa werd gedacht. Daar was niet zoveel democratisch aan en er zat ook maar heel weinig beweging in. Vervolgens hebben we die selectie wereldwijd geëxporteerd als ‘de’ geschiedenis van de filosofie. Ik zou zeggen: laten we die nu eens integreren met andere stemmen, bijvoorbeeld de Indiase filosofie die aan de meeste Nederlandse universiteiten vrijwel is verdwenen.”

Maar het blijft aanpassen, niet overboord kieperen.

Ierna: „Zoals Maarten Doorman en Heleen Pott het doen in hun boek, bij elke nieuwe editie opnieuw beoordelen of de keuzes nog voldoen, dat is precies de aanpak die ik bepleit. Maar dat komt er volgens mij op neer dat je het idee van een canon dus wel degelijk aan de kant hebt gezet. Je blijft niet jaar in, jaar uit telkens hetzelfde doen. Ik zie Maarten Doorman nee schudden.”

Doorman: „Uit ons gesprek blijkt al dat dat niet zo is. De canon is niet statisch. Er zijn inmiddels andere stemmen in te horen dan alleen die van oude witte mannen. Je kunt het een beetje vergelijken met een kunstmuseum. Je zou de hele collectie weg kunnen gooien, maar iedereen snapt dat dat niet de weg is. Je zult anders moeten gaan verzamelen en vrouwelijke kunstenaars en die met een andere culturele achtergrond tevoorschijn moeten brengen. Dat gaat langzaam. Je besluit in elk geval niet om het museum dan maar dicht te doen.”

Ierna: „Ik bespeur toch wel wat tegenspraak. Enerzijds ligt de canon kennelijk vast, anderzijds verandert die, maar ook weer niet te veel. Maarten verwijt mij geloof ik vooral dat ik te snel ga en daardoor dingen breek. Move fast and break things. Maar breken is niet de bedoeling. Het gaat erom verbindingen te leggen. Laten zien welke mondiale lijnen er lopen, tussen filosofie uit Europa, China, India en Afrika. Ik probeer het verhaal stukje bij beetje globaal te maken. Je kunt dat doen door concentrische cirkels te trekken en ook mensen aan de buitenrand binnen het gesprek te halen.”

Internet heeft ook steeds meer denkers uit het verleden juist toegankelijk gemaakt Carlo Ierna

U wilt beginnen vanuit filosofische vragen, niet vanuit grote namen. Maar is dat niet al lang schering en inslag in de analytische filosofie, die ahistorisch werkt?

Ierna: „Die hebben dan toch vaak een impliciete canon van toonaangevende denkers. Terwijl je daar dezelfde vragen bij kunt stellen.”

Doorman: „Los van het onderwijs is er nog een ander argument vóór de canon, dat is het oprukken van commercie en big tech. De gigantische macht van bedrijven als Google en Amazon heeft ook effect op wat wij belangrijk vinden of lezen. Als we de canon overboord zetten, gaat de vraag naar grote namen en ideeën heus niet weg. Alleen wordt die dan beantwoord door de algoritmes van Facebook en YouTube. Dat is een groot gevaar.”

Ierna: „Die waarschuwing vind ik terecht, maar je moet er wel bij zeggen dat internet ook steeds meer denkers uit het verleden juist toegankelijk heeft gemaakt, ook in vertalingen. Er is nu heel veel filosofie vrij te vinden, goed ingeleid én peerreviewed. Wat inderdaad een beetje mist is de museale begeleiding: wie kiest het pad door de tentoonstelling en welk verhaal krijg je erbij? Daar ligt een grote rol voor uitgevers en docenten.”

Doorman: „Precies. De docent heeft hier de verantwoordelijkheid. Het is ook belangrijk met enthousiasme over te brengen wat filosofen hebben gedacht. Kritisch, maar vanuit bewondering voor deze grote denkers. Daar wordt in Nederland ten onrechte vaak schamper over gedaan.”

Eens?

Ierna: „Ja, behalve met het woord ‘grote’. Je kunt ook heel goed denkers bewonderen zonder dat ze zijn gecanoniseerd.”