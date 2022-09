Luisteren vrouwen anders naar muziek dan mannen?

Wie zich afvroeg of mannen en vrouwen op een verschillende manier naar muziek luisteren, krijgt nu antwoord. Voor de bundel This Woman’s Work (vernoemd naar een nummer van Kate Bush) verzamelden schrijver Sinéad Gleeson en muzikant/kunstenaar Kim Gordon zestien essays en artikelen van vrouwelijke auteurs over – goeddeels – vrouwelijke muzikanten. De bijdragen variëren van interviews tot memoires en beschouwingen. Zonder het onderscheid absoluut te willen maken, blijkt hier dat de vrouwelijke auteurs op een opvallend associatieve en intuïtieve manier schrijven, meer dan mannelijke auteurs veelal doen. Je kunt stellen: mannen bekijken muziek in relatie tot muziek (de voorlopers, invloeden, overeenkomsten), vrouwen beschrijven muziek in relatie tot andere verschijnselen. De auteurs verbinden muziek met hun eigen leven, met Griekse mythen, met geschiedenis en kiezen zo voor een wijdere focus dan de puur muziekhistorische blik.

Het levert, qua stijl, uiteenlopende essays op. Zo geven Gordon en Gleason de voorkeur aan een losse, meanderende stijl van schrijven. Soms is hun bedoeling onduidelijk of ronduit onbegrijpelijk, zoals het artikel over trap, het opruiende rap-genre uit Atlanta, dat door Simone White in verband wordt gebracht met Michel Foucault, Black Lives Matter en de analoge Roland 808-drumcomputer en waarin moeizame zinnen staan (zoals over ‘de contraproductieve urgentie van trap’).

Het scala is breed. Er wordt eer betuigd aan Agnes ‘Sis’ Cunningham, een door de popgeschiedenis genegeerde activistische zangeres uit de kring van Woody Guthrie en Peter Seeger, aan Laurie Anderson en Lucinda Williams. Schrijfster Ottessa Moshfegh vertelt over de rol van pianolerares Valentina in haar leven en Rachel Kushner over rockabilly-zangeres Wanda Jackson die haar zangstem ontwikkelde doordat ze als kind van haar moeder altijd moest zingen als ze in bad zat, zodat ‘duidelijk was dat ze niet aan het verdrinken was’.

Margo Jefferson schreef een prachtig verhaal dat begint bij jazzpianist Bud Powell, langs de mythe van Theseus die de Minotaurus doodde scheert, langs haar eigen vader, en zich tenslotte richt op zangeres Ella Fitzgerald. Op een gevoelige manier ontleedt Jefferson Ella’s uiterlijk en imago, in relatie tot haar eigen jeugdige uiterlijk en onzekerheid. Ze vertelt over Fitzgeralds omvang, waar ze vaak commentaar op kreeg. En over tv-opnamen waarbij haar gezicht van dichtbij te zien was, inclusief zweetdruppels. ‘Succesvolle zwarte vrouwen moeten zich bewust zijn van hun relatie in het openbaar met zweet’, want zweet is gevreesd, zegt Jefferson. Hoe geweldig Ella ook zingt, zweet dreigt haar terug de ‘muil van de zwarte, vrouwelijke arbeidersklasse in te sleuren’. Zo’n onderwerp levert mooie nieuwe gezichtspunten op. Helaas is de Nederlandse vertaling stroef, waardoor de muzikaliteit in Jeffersons woorden soms verloren gaat.

De opvallendste bijdrage is van Kim Gordon die een interview hield met Yoshimi Yokata, drummer van de Japanse band The Boredoms. Muziek, zegt Yokata, die drumt op een ego-loze, misschien ‘typisch vrouwelijke’ manier, is vibratie. Ze oefent dan ook niet op haar instrument, ze luistert ‘zelfs nooit naar muziek’. Haar uitgangspunt is: ‘Om de muziek die al in je binnenste speelt hoorbaar te maken, moet je jezelf als een vat zien dat die muziek kan ontvangen.’

Het zijn dit soort persoonlijke ontboezemingen, weg van alle weetjes en feiten, dat This Woman’s Work tot een waardevolle, elegante en lezenswaardige bundel maakt.



