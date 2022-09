Kamer geeft kabinet 6 weken voor aanpak acute problemen jeugdbescherming

De Tweede Kamer geeft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) zes weken de tijd om de acute problemen in de jeugdbescherming aan te pakken. Een motie van de ChristenUnie, ondertekend door de drie andere coalitiepartijen VVD, D66 en CDA, is door de minister overgenomen. Tijdens een Kamerdebat op donderdag uitten zowel oppositie- als regeringspartijen forse kritiek op het kabinetsbeleid, dat urgentie zou missen en op korte termijn onvoldoende effectief zou zijn.

Er moet zo snel mogelijk een plan op tafel liggen om de zorg voor onder toezicht geplaatste kinderen te verbeteren, eist de Kamer. Daarbij moeten uithuisplaatsingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Volgens Don Ceder van de ChristenUnie zijn kinderen na een uithuisplaatsing vaak slechter af dan thuis, door wachtlijsten in de zorg en een gebrek aan passende hulp. Daarom moet er voorlopig vooral naar alternatieven worden gezocht voor uithuisplaatsingen, aldus de motie, zoals een kind tijdelijk bij familie onderbrengen.

De Inspectie van Justitie en Veiligheid en de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben het kabinet deze week opgeroepen onmiddellijk met een crisisaanpak te komen om kinderen in de jeugdbescherming op tijd passende zorg te kunnen bieden. Kinderen wachten nu te lang op hulp en de werkdruk groeit veel jeugdbeschermers boven het hoofd, aldus de inspecties. Hierop zegde de minister woensdag in een brief toe 40 miljoen euro extra vrij te maken om de acute problemen in jeugdbescherming op te lossen, mits gemeenten eenzelfde bedrag vrijmaken.

Maar daarmee nam de Kamer geen genoegen. Eenmalige bedragen zijn onvoldoende om de personeelstekorten en hoge werkdruk in de jeugdzorg op te lossen, vonden partijen van links tot rechts, hoewel ze wel steun gaven voor de langetermijnplannen. De minister zegde toe om sneller te zullen handelen.