Jumbo-topman Van Eerd zit nog vast voor verhoor

Jumbo-topman Frits van Eerd, die dinsdag werd aangehouden en verhoord in verband met een groot witwasonderzoek, zit voorlopig nog vast. Een van de negen verdachten in de zaak is vrijgelaten, meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Dat is een 33-jarige man uit Assen. Twee dagen geleden hebben de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bij meerdere woningen een inval gedaan, waaronder die van de 55-jarige Van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther.

Van de acht verdachten die nog vast zitten is het onduidelijk wanneer ze vrijkomen. Dat wordt „per geval” bepaald door de officier van justitie, laat een woordvoerder van het OM weten aan NRC. „Dit is om de politie en de FIOD in de gelegenheid te stellen de verhoren af te ronden.” Tot die tijd zitten de verdachten in beperkingen en mogen zij alleen contact hebben met hun advocaat.

Het onderzoek richt zich op btw-fraude in de autohandel en het witwassen van grote hoeveelheden geld via onder meer sponsorcontracten in de motorcross-sport alsook de autohandel. Van Eerd is autoverzamelaar en liefhebber van Formule 1 en motorsport. De hoofdverdachte in de zaak is oud-motorcrosser en autohandelaar Theo E. (58) uit het Drentse Gasteren. Hij is een kennis van Van Eerd uit de crosswereld. Jumbo heeft sponsordeals in de motor- en autosport, zoals met het team van F1-coureur Max Verstappen. De winkelketen schreef dinsdagmiddag dat het niet inhoudelijk wil reageren en dat het onderzoek van de FIOD zich „niet richt op Jumbo”.

