Is een sportcompressiekous iets voor jou?

Ze heten steunkousen als je oma ze draagt en sportcompressiekousen als je ze draagt tijdens het hardlopen. De officiële benaming is: therapeutische elastische kous.

Van steunkousen is al heel lang bewezen dat ze onder andere helpen tegen spataderen en vochtophoping in de benen. Over de effecten van de kous voor sporters is veel minder bekend. Toch schrijft sportarts en hoogleraar Military Medicine Wessel Zimmermann sportcompressiekousen regelmatig voor. „Veel sporters vinden het dragen ervan plezierig”, zegt hij.

Daarbij zijn er al wel wat positieve bevindingen naar boven gekomen in studies. Er is geen bewijs dat sportcompressiekousen blessures voorkomen, zegt hij. Wel geven sporters in onderzoeken aan dat de kousen een bevorderend effect hadden op het herstel van onderbeenblessures. „Sommige studies wijzen verder uit dat ze – niet bij topsporters, maar wel bij recreanten – het prestatieverval verminderen. Basketballers kunnen er bijvoorbeeld niet hoger mee springen, maar worden wel minder snel moe.”

Ten slotte kunnen sportcompressiekousen de pijnklachten bij mensen met blessures als achillespeesblessures en pijn op het scheenbeenbot, verminderen. „Er is nog veel onderzoek nodig. Maar vaststaat dat veel sporters comfort ervaren als ze de kousen dragen.”

Bij twijfel dus gewoon doen, adviseert hij. Maar: koop wel goede van serieuze merken, zoals Herzog en Bauerfeind. Want goedkope kousen geven niet genoeg druk, dan is het net of je een voetbalkous aanhebt. Goede merken hebben veel verschillende maten. Zimmermann: „Het is ontzettend belangrijk om de juiste maat te laten aanmeten”, bij de sportarts of in de winkel. Een verkeerde maat kousen heeft geen effect of doet pijn. Goede kousen hebben volgens Zimmermann drukklasse twee.