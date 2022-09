In vrouwenhanden voelt de muis zich veiliger

Frustratie in het laboratorium. Het antidepressivum ketamine leek alleen te werken bij muizen als een man de injectie met het middel toediende. Bij vrouwelijke onderzoekers mislukten de proeven steeds. Bijzonder lastig, te meer omdat de meeste onderzoekers in de onderzoeksgroep van psychiater Todd Gould van de University of Maryland School of Medicine van het vrouwelijke geslacht waren. De voortgang van onderzoeksprojecten kwam erdoor in gevaar.

In het lab van Gould konden ze er niet echt de vinger op leggen, wat was hier aan de hand? Voorzichtige navraag bij collega’s van andere laboratoria die ook werkten met ketamine bij muizen bleek dat zij soms met exact hetzelfde probleem kampten. Maar niemand had systematisch bijgehouden hoe consequent deze vreemde invloed van sekse op de resultaten optrad, laat staan dat iemand zich had verdiept in de oorzaak ervan.

Het team van Gould besloot het uit te zoeken. Hun zoektocht beschrijven ze deze maand in Nature Neuroscience. Ze legden door de laboratoriummedewerkers gedragen T-shirts of over de huid gewreven wattenstaafjes in de kooien van de muizen. Die hadden een duidelijke voorkeur: liever bij de spullen van een vrouw. De muizen prefereerden zelfs vochtige wattenstaafjes die over vrouwenhuid waren gewreven (achter het oor, over de binnenkant van de pols) boven staafjes die alleen in water waren gedoopt.

Ze mijden mannengeur

Waarschijnlijk is het de lichaamsgeur die de muizenvoorkeur bepaalt, schrijven de onderzoekers. In vervolgproeven bleek dat de diertjes mannengeur zoveel mogelijk meden als ze de keuze kregen.

Vervolgens werden de muizen onderworpen aan een zwemproef om verschillen in stressniveau te kunnen detecteren. Daarbij werden de diertjes in een ton met water gezet zonder ontsnappingsmogelijkheid en maten de onderzoekers de tijd die het duurde totdat de muis een hulpeloze drijvende positie aannam. Muizen die door mannen in het water waren gezet deden er significant langer over om tot rust te komen dan de muizen die door vrouwen waren gehanteerd.

Een tweede proef bevestigde het verschil. De muizen werden besproeid met plakkerig suikerwater. De diertjes die waren blootgesteld aan vrouwengeur gingen zich sneller schoonlikken dan muizen die met mannengeur te maken hadden gekregen. Dat is impliciet een gevolg van een hoger stressniveau.

Na diep graven in de werking van hersenen kwamen de onderzoekers ook op een verklaring voor de sekseverschillen die zij ondervonden bij experimenten met ketamine. Voor de antidepressieve werking van ketamine bleek een voldoende hoge concentratie van het hormoon CRF in de hippocampus van belang. Daarvan is bekend dat het depressie onderdrukt.

De conclusie is dat de muis zich veiliger voelt in vrouwenhanden, maar daardoor werkt ketamine juist minder goed. Bij muizen die door mannen werden gehanteerd riep de stress die hoge CRF-concentraties al op, waardoor ketamine zijn werk kon doen. Bij vrouwelijke laboranten gebeurde dat niet. De oplossing was de ketamine-injectie te combineren met een dosis CRF; dan werkte het even goed.