De vraag ‘Hoe China het internet verandert’ staat centraal in de boeiende Duitse podcast The Great Firewall; Wie China das Internet verändert van de Süddeutsche Zeitung. Pijnlijk om te horen hoe de Amerikaanse presidenten Bill Clinton en George W. Bush ervan overtuigd waren dat het internet meer vrijheid naar China zou brengen. En hoe lacherig ze deden over de ambitie van de Chinese communistische partij om greep op het internet te krijgen. Wat zaten ze er naast.

Inmiddels is duidelijk hoe sterk China controle heeft over wat Chinezen online kunnen zeggen, lezen en bekijken. Deze wekelijkse podcast laat dat horen aan de hand van onder meer reportages en interviews over het begin van de corona-pandemie, de tegenwerking van een LGBTQ-groep en de inzet van Westerse influencers om propaganda te verspreiden op YouTube, TikTok en andere sociale media – waardoor de Chinese invloed niet alleen tot China beperkt blijft, maar ook het Westen raakt.

The Great Firewall; Wie China das Internet verändert, 8 afleveringen van zo’n 45 minuten, Süddeutsche Zeitung.