Sinds de krantenberichten fiets ik vanzelf iets langzamer als ik erlangs kom. Even opzij kijken… ach ja. De berichten gingen over het braakliggende terreintje links van Paradiso. Het terreintje zal niet lang meer braak liggen. Er komt een gebouw van vijf verdiepingen op te staan met kantoren en een hypermoderne entree. Waar nu nog wilde planten hoog opschieten zal het publiek straks afdalen en ondergronds naar de voormalige kerk aan de Weteringschans lopen.

De tijd heeft Paradiso ingehaald. Het vroegere onderkomen van de Vrije Gemeente moet groter worden, veiliger, beter geïsoleerd. Zo gaan die dingen, je houdt het niet tegen.

Maar toch. Door de krantenberichten merk je ineens hoezeer je aan zo’n landje gehecht kan raken. Op de een of andere manier wist je niet beter of naast Paradiso had je eerst een plek voor laden & lossen, en daarna had je niets. Nou ja, een rafelplekje achter hekwerk had je. Struiken met wat rommel. Niks bijzonders. En dat was precies de charme, ingeklemd tussen de poptempel en een fraaie villa met torentjes heerste het onkruid.

Vaak zie je ze niet, de rafelranden en rafelplekken, maar je voelt ze altijd

Natuurlijk: ik zal er bij het passeren vaker niet dan wel naar hebben gekeken. Zo’n landje vraagt geen aandacht. Toch kruipen zulke wilde stukjes onmerkbaar onder je huid. Ze nestelen zich in jouw beeld van de omgeving. Je weet niet beter of het is er altijd geweest en het zal er altijd blijven. Juist in het stadscentrum, waar elke centimeter telt, hebben onverzorgde plekjes iets rustgevends. Iets troostrijks misschien zelfs. Hier gebeurt zomaar wat: dat idee.

Vaak zie je ze niet, de rafelranden en -plekken, maar je voelt ze altijd. Noem mij sentimenteel, maar ik kan niet langs de Weesperzijde ten zuiden van de Omval fietsen zonder even aan de glasblazers en de autoslopers te denken: hoe die vroeger daar hun rafelige zaakjes runden. Al zullen de bewoners van de huidige rechthoekige villa’s vast heel gelukkig zijn. Ik gun de duizenden die op het Zeeburgereiland zijn gaan wonen hun comfort van harte; en mis toch, als ik er langskom, de non-descripte vlakte die er vroeger lag.

Zelfs een drassig landje naast het tennispark bezorgde mij een brok in de keel. De schop ging erin want dan konden we een extra speelveld krijgen, met gravel en krijtlijnen. Mooi! En ik dacht: weer een landje minder.

Ze moeten blíjven, de weelderige stukjes niks, maar ze verdwijnen een voor een. Uiteindelijk zal ook het laatste rafelplekje worden opgeofferd aan de logica van de vooruitgang. De behoefte aan woon- en werkruimte is te groot.

Ook popmuziek vergt tegenwoordig meer ruimte dan in 1968, toen Jezus Christus op Weteringschans 6 plaats maakte voor Pink Floyd. Snap ik. Maar toch: voordat de landmeters er de boel komen vastleggen trap ik bij het passeren graag op de rem. Nog even kijken naar dat mini-landhuisje op een terp in het gras: een autonoom kunstwerk, zomaar neergezet op het Landje van Paradiso. Fantastisch.

Voor zolang het duurt.

Dag landje.

Auke Kok is schrijver en journalist.

