Heeft een visser in camouflage-outfit eerder beet?

Je herkent ze zo, langs de waterkant: de doorgewinterde vissers. Urenlang zitten ze op hun campingstoeltje, roerloos en doodstil. En: ze dragen camouflagekleding, vaak van top tot teen. Maar heeft dat laatste eigenlijk wel zin? Zien vissen vanuit het water het verschil tussen legerkleuren en zeg, pimpelpaars met geel? En maakt het ze wat uit?

Vissen kunnen hun omgeving uitstekend waarnemen, weet Martijn Schiphouwer van Ravon, de organisatie voor reptielen-, amfibieën- en vissenonderzoek in Nederland. Maar hóé ze dat doen, verschilt sterk van soort tot soort.

„Vissen hebben zintuigen voor verschillende doelen, zoals het vinden van voedsel of een partner, of het vluchten voor roofdieren”, vertelt hij. „Sommige soorten gebruiken vooral tast en geur, andere vooral zicht. Aangezien vissen zich veel in troebele en donkere omstandigheden bevinden, zijn vooral de zintuigen om trillingen waar te nemen veel sterker ontwikkeld dan bij andere dieren.” Veel vissoorten hebben bijvoorbeeld een zijlijnorgaan: een gootje van drukgevoelige haarcellen in hun flank, waarmee ze bewegingen in het water waarnemen.

Als eeuwige prooidieren zijn vissen altijd alert, benadrukt Schiphouwer. Veel soorten kijken steeds goed om zich heen – ook naar boven, want ook daar kan het gevaar vandaan komen: bijvoorbeeld een reiger of visarend. Het beeld boven water is voor een vis echter niet altijd even goed, vanwege de troebelheid van het water, lichtbreking – het beeld ‘verspringt’ op de overgang van lucht naar water – en rimpelingen van het wateroppervlak.

„Daarom zijn vissen vooral alert op bewegingen en contrasten”, zegt Schiphouwer, „bijvoorbeeld schaduwen die plotseling op het water vallen. Als je op vissen ‘jaagt’, dan moet je dus zoveel mogelijk stilstaan en je omzichtig bewegen, zoals een reiger. Of helemaal opgaan in je omgeving, zoals een roerdomp.”

Camouflagekleding heeft dus zeker zin, concludeert hij – met name bij schuwe soorten met goed zicht die vlak bij de kant leven, zoals snoek, roofblei, blankvoorn en karper. Met camouflagekleding val je mooi weg tegen een rietkraag of bosrand – net als een roerdomp.

Als een blauwe reiger

Maar hoe zit het dan in het open veld, langs een sloot in het veenweidegebied? Kun je daar niet beter een lichtblauw pak aantrekken, als een blauwe reiger, om weg te vallen tegen de hemel?

Dat hangt af van de omstandigheden, weet Marco Kraal van Sportvisserij Nederland, bioloog en fervent visser. „Als je de zon recht in de rug hebt, dan ben je alleen maar een zwart silhouet en dan maakt het die vissen niet uit of jij camouflagekleding aanhebt of een knalgeel of pimpelpaars pak”, zegt hij. „Dan zijn het vooral je bewegingen die uitmaken.”

En als de zon van voren komt? „Dan hangt het af van het moment van de dag, en van het soort vis, en van de troebelheid van het water.” Geen peil op te trekken, dus? „Jawel, ik zou zeggen: er is altijd wel een beetje bewolking en een beetje schaduwwerking. Dus een lichtblauw pak zou ik niet aanraden. Camouflagekleding is dan beter.”

Heeft hij die zelf dan ook aan tijdens het vissen? „Nee, ik draag gewoon outdoorkleding in gedekte kleuren. Dat werkt ook prima. Die legerkleding, dat is een beetje een cultuurdingetje van karpervissers.”