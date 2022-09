Niet elke scheikundige heeft een Einsteinkapsel, wil Mimi den Uijl maar zeggen

„Zo loop ik er meestal niet bij hoor”, benadrukt scheikunde promovendus Mimi den Uijl (1994). Ze heeft net haar witte jas aangetrokken en veiligheidsbril opgezet voor ze een scheikundelab van de Universiteit van Amsterdam binnenloopt. Zoemende machines maken lawaai, er hangt een warboel aan kabels en glazen kasten glinsteren onder witte tl-lampen.

Wie is Mimi den Uijl? Hoe reageerde je toen Sisters in Science een grote prijs kreeg? Ik kon het eerst niet geloven. Wij? Een prijs? Houd je naast je PhD en Sisters in Science nog wel tijd over? Jazeker! Ik heb tijdens corona een paar hobby’s erbij gekregen. Ik ben Italiaans gaan leren en ben begonnen met hardlopen. Als klap op de vuurpijl heb ik vorig jaar de marathon van Amsterdam uitgelopen. Favoriete plek na een werkdag? Afgelopen jaar is dit antwoord vaak ‘thuis’ geweest. Maar ik laad pas echt op als ik met vrienden ben of lekker ga sporten.

Den Uijl promoveert volgende maand met haar onderzoek naar chemische reacties die door licht worden veroorzaakt. „Hier in het lab zijn labjassen en veiligheidsbrillen verplicht, maar voor mijn promotieonderzoek bedien ik deze machines meestal vanaf mijn laptop vanuit mijn kantoor of woonkamer in m’n huispak. En als ik wél in het lab sta, werk ik niet met reageerbuizen. Dan ben ik in de weer met moerbouten en tissues voor lekkende machines. Niet iedere scheikundige staat in een lab met reageerbuizen, witte jas, bril en een Einsteinkapsel.”

Den Uijl vond twee collega’s met wie ze standaardideeën over hoe een scheikundige eruit ziet, wilde doorbreken. In 2021 begon ze tijdens haar promotieonderzoek met Noor Abdulhussain en Lotte Schreuders het Instagramaccount Sisters in Science. Op het account, met inmiddels bijna vijfduizend volgers, komen de drie vrouwen voorbij in video’s over hun leven als jonge wetenschappers. Daaromheen staan kleurrijke infographics met tips voor jonge wetenschappers, zoals een lijst met softwareprogramma’s om data mee te visualiseren en een lijst met voorbeeldzinnen waarmee een wetenschapper kritisch kan reflecteren op zijn of haar onderzoek.

Enorme vergrijzingsgolf

„Door stereotypen te doorbreken, proberen we scheikunde toegankelijk te maken voor een bredere doelgroep”, vervolgt ze. „En dat is nodig, want scheikunde heeft een probleem. Er komt een enorme vergrijzingsgolf aan. We weten nu al dat er niet genoeg mensen zijn opgeleid om de huidige scheikundigen in bijvoorbeeld chemische fabrieken te vervangen. We moeten gaan putten uit een bredere groep mensen.”

Eind 2021 ontvingen de drie jonge chemici vijftigduizend euro van de ‘NWO diversity initiative award’ voor hun initiatief Sisters in Science. In oktober krijgen ze de Van Marumpenning van de chemische beroepsvereniging KNCV. Dat geld besteden ze onder meer aan workshops en aan het vertellen van hun verhaal op evenementen.

„Hoewel ik goed was in scheikunde op de middelbare school, koos ik niet direct voor een scheikundestudie. Ik had nog een beeld zoals in de Amerikaanse film Mean girls. Daarin zei een personage: ‘You can’t join Mathletes, it’s social suicide’. Dat beeld had ik ook van scheikunde. En aangezien ik wél sociaal was, dacht ik dat scheikunde niets voor mij zou zijn. Daarbovenop wordt de wereld gedomineerd door mannen. Van de 27 professoren in mijn groep zijn er maar drie vrouw.”

Den Uijl koos zelf daarom ook niet meteen voor scheikunde. Ze volgde na de middelbare school de bredere bacheloropleiding, Beta Gamma, en specialiseerde pas later in scheikunde. „Met Sisters in Science wil ik een rolmodel zijn voor jonge mensen. Ik hoop dat zo meer mensen zich herkennen in een scheikundige.”

Ze laat het beeldscherm van haar telefoon zien. Er verschijnt een Instagramfilmpje van de drie vrouwen. Daarin geven ze tips om een onderzoek te publiceren in een vakblad. Enthousiast: „Wij gebruiken het algoritme van Instagram om meer mensen te bereiken. Dit soort video’s slaan mensen op met de saveknop, om terug te kijken wanneer ze het nodig hebben. Kijk maar, 750 saves. En hoe meer saves, hoe meer het algoritme van Instagram ervoor zorgt dat je nieuwe mensen bereikt. Het aantal saves is belangrijker dan het aantal reacties of hartjes eronder.

Moeilijk bij te benen

„We letten trouwens inmiddels niet meer zo op het aantal volgers. Het lastige aan sociale media is dat ze snel vergrijzen. Voor de jongere generatie is Instagram alweer oud. Zij zitten op TikTok. Bovendien verandert het algoritme van Instagram steeds. Naast een PhD is het maar moeilijk bij te benen.” Daarom stoppen ze een deel van het prijzengeld in workshops en evenementen om mensen te bereiken. Zo stonden ze in mei op Expeditie Next, een wetenschapsfestival voor kinderen.

Ze loopt verder het lab in en gaat zitten op een kruk naast een van de zoemende machines. Ligt haar toekomst in het onderzoek of in de wetenschapscommunicatie? „Ik vind mijn onderzoek interessant hoor, maar mijn hart gaat sneller kloppen wanneer ik erover vertel aan een breed publiek. Maar, als ik in de scheikunde blijf, als vrouw met lang haar, kan ik juist een rolmodel blijven voor een nieuwe generatie scheikundigen. Dat dan weer wel.”