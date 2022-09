Dick Benschop treedt terug als topman Schiphol

Dick Benschop treedt terug als topman van Schiphol, meldt de luchthaven in een verklaring. Benschop heeft zijn functie woensdagavond beschikbaar gesteld bij de raad van commissarissen, die zijn ontslag heeft geaccepteerd. De 64-jarige oud-politicus wil de discussie over de problemen op Schiphol niet belemmeren door de „aandacht voor zijn persoon”. Totdat hij een aangewezen opvolger heeft, en Schiphol de benodigde „nieuwe start” kan maken, blijft hij wel in functie.

Benschops beslissing volgt op een periode waarin hij nauwelijks rustig achterover kon leunen. Twee jaar nadat hij aantrad als topman begon de coronapandemie, die het internationale vliegverkeer aan banden legde. Recentelijker zijn de problemen met de aanhoudende drukte op Schiphol, wat wegens personeelstekorten tot lange rijen en gemiste vluchten leidde. Ook deze week was het nog zo druk op de luchthaven dat mensen hun vlucht misten.

De problemen op Schiphol gaan Benschop „aan het hart”, schrijft hij. Het bedrijf kampt onder meer met een groot tekort aan beveiligers, en de arbeidsomstandigheden voor bagagemedewerkers laten flink te wensen over, meldden de NOS en Nieuwsuur na eigen onderzoek. Tijdens zijn studie geschiedenis werkte Benschop zelf ook als bagagesjouwer. „Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar we zijn er nog niet”, zegt hij. „Leidinggeven aan dit bedrijf was een grote eer.”

Vakbond FNV betwijfelt of Benschops met zijn aftreden daadwerkelijk bereikt wat hij hoopt. „Ik zou zeggen dat optreden eerder leidt tot oplossingen”, zegt campagneleider Joost van Doesburg tegen persbureau ANP. „Ik ben bang dat dit de oplossing verder vertraagt.” Eind mei kwamen Schiphol en verschillende vakbonden, waaronder FNV, nog tot een akkoord over een zomertoeslag voor personeel. Nadat die toeslag begin deze maand verliep, besloten veel medewerkers alsnog bij de luchthaven weg te gaan.

Lees ook dit profiel van Benschop, geschreven na zijn aantreden: Nieuwe topman Schiphol moet balanceren tussen klimaat en banen