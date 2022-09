De autocraat van vandaag speelt democraatje - maar is het niet

Op 13 februari 2020 kregen familieleden en vrienden van de Marokkaanse econoom en mensenrechtenactivist Fouad Abdelmoumni via WhatsApp video’s toegestuurd waarop te zien is dat hij en zijn vriendin de liefde bedrijven. Seks buiten het huwelijk is in Marokko strafbaar. Later verschenen de video’s ook op een openbare site gelieerd aan een van ’s lands veiligheidsdiensten en in regeringsgezinde media.

Aan de Franse krant l’Humanité vertelde Abdelmoumni dat de video’s waren gemaakt met minuscule, geavanceerde cameraatjes die iemand in de airconditioning van zijn huis had verstopt om hem erbij te lappen. Dit was een professioneel opgezette val. Hij was van tevoren gewaarschuwd dat er compromitterend materiaal over hem gepubliceerd zou worden, tenzij hij beloofde om de Marokkaanse regering niet meer te bekritiseren. Maandenlang had hij anonieme telefoontjes gekregen, was hij bedreigd en zelfs door de belastingdienst lastiggevallen. Eind 2019 bleek zijn telefoon bovendien geïnfecteerd met Pegasus-software uit Israël. Maar hij bleef weigeren om zijn mond te houden. Vervolgens werden de video’s publiek gemaakt en werd hij onder het mom van een formele, juridische aanklacht zwart gemaakt. Zelfs mensen die hem steunen, zei Abdelmoumni, „houden hun mond, want dit land is in de greep van terreur.”

Het geval van Abdelmoumni is een schoolvoorbeeld van hoe moderne dictaturen te werk gaan – niet alleen in Marokko, maar overal ter wereld. Waar dictators vroeger politieke opponenten in voetbalstadions opsloten om ze vervolgens te laten ‘verdwijnen’, laten ze hun critici nu door justitie vervolgen wegens fiscale misdrijven, zedendelicten en andere niet-politieke vergrijpen. De klassieke tirannen van de twintigste eeuw – Hitler, Stalin en Mao – die massaterreur gebruikten om hun onderdanen in de greep te houden en de wereld naar hun hand te zetten, hebben afgelopen decennia plaatsgemaakt voor een subtieler, gluiperiger soort, dat niet minder gevaarlijk is. Misschien zijn deze ‘spindictators’, zoals Sergei Guriev en Daniel Treisman hen noemen in hun uitstekende, hoogst actuele boek Spin Dictators. The Changing Face of Tyranny in the 21st Century, zelfs wel gevaarlijker.

Onderonsjes met popsterren

Spindictators dragen geen uniformen, maar maatpakken. Ze doen niet aan massa-executies en slaan geen opstanden neer, maar vliegen naar het World Economic Forum in Davos en houden onderonsjes met zakentycoons, popsterren en acteurs. Ze doen alsof ze de grootste democraten van de wereld zijn: ze houden verkiezingen, stijgen of dalen in opiniepeilingen, laten democratische instituties intact, houden zogeheten ‘townhall meetings’ en Zoom-gesprekjes met burgers. Maar, waarschuwen Guriev (hoogleraar Economie aan de prestigieuze Sciences Po in Parijs) en Treisman (hoogleraar Politicologie aan de universiteit van Californië), dit is allemaal schijn: hedendaagse autocraten zijn er, evenals hun voorgangers, op uit om een machtswisseling onmogelijk te maken. ‘Ze hebben hun greep op de bevolking geenszins verslapt – integendeel, ze hebben hard gewerkt aan veel effectievere manieren om burgers onder de plak te houden. Wat ze eigenlijk doen, is democraatje spelen.’

Er worden veel boeken geschreven over moderne dictators en de geavanceerde methodieken die ze gebruiken. Geen wonder. Volgens de democratie-watchdog Freedom House is het aantal echte democratieën ter wereld in 2022 voor het zeventiende jaar op rij afgenomen, Ook in de Europese Unie, die democratie en respect voor de rechtsstaat als kernwaarden heeft, en in de Verenigde Staten zijn de afgelopen jaren autocraten aan de macht gekomen. Wat opvalt aan Viktor Orbán, Recep Tayyip Erdogan, Abiy Ahmed en vele anderen binnen en buiten Europa, is dat zij in diverse gradaties het democratische spel meespelen. Ze gebruiken geen tanks, keiharde censuur of gesloten grenzen meer om burgers te controleren, maar een softere, efficiëntere manier om de publieke opinie te manipuleren.

De meesten komen niet door staatsgrepen aan de macht, maar omdat ze populair zijn. Die populariteit gebruiken ze om hun macht te consolideren. Ze scheiden goedgeïnformeerde critici van het publiek en zetten die twee tegen elkaar op, zodat ze enkel een groepje ‘elitaire’ critici – ‘verraders’ – het leven zwart hoeven maken. Ze vullen instituties als rechtbanken en toezichthouders met loyalisten. Ze veranderen kiesdistricten in hun voordeel (‘gerrymandering’). Anders dan hun voorgangers zijn ze vaak niet ideologisch en houden ze hun land open. Zo profiteren ze van internationale handelsstromen, coöpteren ze mondiale elites en, cruciaal, gebruiken ze het internet om hun regime als competent af te schilderen en opponenten te overstemmen of aan de paal te nagelen. In die zin zijn ze met hun tijd meegegaan: spindictators zijn producten van de globalisering. Volgens Guriev en Treisman is nog maar 10 procent van alle autocratische regimes een klassieke ‘fear dictatorship’, die leunt op brute onderdrukking en repressie. In de jaren zeventig was dat 60 procent.

Ook Gideon Rachmans The Age of the Strongman. How the Cult of the Leader Threatens Democracy Around the World beschrijft moderne autocraten. Rachman, buitenlandcommentator van de Financial Times, heeft velen persoonlijk ontmoet, soms vóór ze de democratie in hun land begonnen uit te hollen. Allen kregen een hoofdstuk: Erdogan in Turkije, Modi in India, Johnson in het Verenigd Koninkrijk, Bolsonaro in Brazilië. Maar het blijft grotendeels bij beschrijvingen van deze mannen, hun technieken en hoe de rest van de wereld er aanvankelijk intuinde (ook Rachman, zoals hij ruiterlijk toegeeft). Spin Dictators graaft dieper, om twee redenen: Guriev en Treisman beschrijven methodisch hoe moderne autocraten te werk gaan en verklaren waarom dat onder een democratische dekmantel gebeurt.

Eén man zette volgens hen de overgang van klassieke dictaturen naar spindictaturen in gang: Lee Kuan Yew, 31 jaar lang premier van het stadstaatje Singapore. Voor hij in 1959 aan de macht kwam, sloeg zijn voorganger met grof geweld een studentenopstand neer: troepen ramden de studenten van de campus af. Daarna had Lee’s voorganger het verbruid bij de bevolking. ‘Ik besloot dat ik die fout nooit zou maken’, schreef Lee later. ‘Ik zou iets verzinnen om te zorgen dat de ouders die studenten van de universiteit halen en mee naar huis nemen. De marechaussee kon later altijd nog wat studentenleiders oppakken.’

Lee’s geheim? Geef burgers welvaart en stabiliteit, zodat ze je steunen. Maak duidelijk dat jij de baas bent, maar zet je macht subtiel in. Gebruik zo min mogelijk zichtbaar geweld en politieke repressie. Geef burgers ook het idee dat je luistert. In een postindustriële samenleving, begreep Lee, is dit cruciaal: mensen zijn beter geschoold, werken vaak in de dienstverlening, zijn mondiger en hebben moderne mores. Daardoor is het lastiger om ze onder de plak te houden. In zo’n samenleving werkt klassieke onderdrukking niet meer. Vooral niet als je je land welvarend wilt houden door internationale geldstromen jouw kant op te buigen, en je onderdanen reizen en contact hebben met buitenlanders. Zoals George W. Bush zei in 1991: ‘Er is geen land op aarde dat weet hoe je goederen uit de hele wereld importeert maar buitenlandse ideeën bij de grens stopt.’ Vanwege deze paradox had je als leider geen keus, redeneerde Lee: je moest burgers een stap voorblijven. Hen fysiek controleren, dat ging niet meer. Maar mentaal kon het wel – met spin.

Lee was een wegbereider, omdat hij voorzag dat je in de moderne wereld controle moest houden over het verhaal. Je hoeft niet alle informatie te controleren, je hoeft er alleen maar voor te zorgen dat jouw versie van het verhaal verreweg de dominantste is. Hij bedacht dit voordat iedereen internet had en lang voordat sociale media waren uitgevonden. Alleen als burgers politiek echt lastig werden, stuurde Lee Justitie op hen af vanwege allerhande wetsovertredingen, al dan niet gefingeerd. Intussen wijzigde hij de wet zo dat burgers met een strafblad zich niet verkiesbaar konden stellen. Met gerichte intimidaties liet hij opponenten een toontje lager zingen zonder zelf populariteit te verliezen. Lee had geen mitrailleurs of fraude nodig om steeds herkozen te worden. Hij maakte zijn land, een achtergebleven gebied onder Brits koloniaal bewind, tot een van de rijkste landen ter wereld. Veel Singaporezen droegen hem op handen.

Vertrekkende investeerders

En ook buiten Singapore had hij invloed. In 1990, kort nadat hij de studentenopstand op het Tiananmenplein bloedig had laten neerslaan, reisde de Chinese premier Li Peng naar Singapore voor advies. Lee Kuan Yew vroeg hem achter de schermen waarom Beijing zo’n ‘grote show’ had gemaakt met die harde repressie. De hele wereld had het op tv gezien. China had zichzelf internationaal belachelijk gemaakt. Het zou jaren kosten om dat beeld te corrigeren. In een globaliserende wereld, aldus Lee, betaal je daar een hoge prijs voor: investeerders zouden elders heengaan, toeristen zouden wegblijven. Bij multilaterale organisaties als de VN, die steeds belangrijker werden, verloor je zo goodwill en macht. Wilde China niet juist opstoten in de vaart der volkeren? Ja, antwoordde Li Peng, ‘Maar wij zijn compleet onervaren met die dingen.’

Veel landen waren dat. Van oud-Sovjetrepublieken als Kazachstan tot Venezuela en Peru - overal probeerden leiders in de jaren tachtig en negentig uit te vogelen hoe je, zoals Lee had gedaan, het publiek kon plezieren met economische groei, goedbetaalde banen en felbegeerde importgoederen. Maar hoe kon je er vervolgens voor zorgen dat je die populariteit niet verloor bij een tegenslag of economische krimp? Lee had een recept: profiteer economisch van de globalisering, maar houd altijd controle over het politieke discours in je land. Dat recept ging de wereld over. Hugo Chavez, Vladimir Poetin, Bibi Netanyahu, Mohammed Bin Salman en Donald Trump: allemaal hebben ze het gebruikt.

Dat betekent niet dat de traditionele autocratie verdwenen is. China, bij voorbeeld, blijft leunen op massale, klassieke repressie – het ‘moderne’ eraan is vooral dat het nu gedigitaliseerd is. Rusland is een ander voorbeeld. President Poetin heeft, sinds hij in 2000 premier werd, aanvankelijk het redelijk softe spel meegespeeld. Hij noemde Rusland een ‘soevereine democratie’, zoals Orbán Hongarije een ‘illiberale democratie’ noemde. Hij haalde de economie uit het slop. Hij liet oppositiekrantjes die veel Russen toch niet lazen gewoon bestaan, zodat hij kon zeggen dat er persvrijheid was in zijn land. Hij schakelde enkel opponenten uit die hij politiek echt gevaarlijk vond. Dat maakte hem redelijk populair. Maar de laatste jaren, zeker na de invasie in Oekraïne in februari, glijdt Rusland weer af van een spin- naar een ouderwetse militaire dictatuur.

De vraag is: als manipulatie van burgers beter werkt dan keiharde repressie, zijn spindictators – die de democratie gebruiken om de democratie uit te hollen – dan gevaarlijker voor liberale democratieën dan hun brute, tirannieke voorgangers? Zo ja, hoe kunnen echte democratieën zichzelf verweren tegen spin dictators? Zowel Rachman als Guriev en Treisman benadrukken dat je een idee maar op één manier kunt weerleggen: met een beter idee. En dat betere idee, dat is nog altijd de westerse liberale democratie. Spin dictators weten dat. Dat ze zich voordoen als liberale democraten, bewijst dat ze zelf geen visie hebben. Het wordt tijd dat echte democraten eens wat harder terugvechten. Beide boeken zijn daar een sterke aanzet toe.

Sergei Guriev en Daniel Treisman: Spin Dictators. The Changing Face of Tyranny in the 21st Century. Princeton University Press, 360 blz. € 35,99 Spin Dictators. The Changing Face of Tyranny in the 21st Century. Princeton University Press, 360 blz. € 35,99 ●●●●●

Gideon Rachman: The Age of the Strongman. How the Cult of the Leader Threatens Democracy Around the World. Other Press, 288 blz. € 19,99 The Age of the Strongman. How the Cult of the Leader Threatens Democracy Around the World. Other Press, 288 blz. € 19,99 ●●●●● De vertaling van Gideon Rachman, Het tijdperk van de sterke man, verschijnt op 20 oktober bij Alfabet