Veel fietskoeriers zijn ongedocumenteerd en dus rechteloos. Zo leven de spookrijders van Uber en Deliveroo

Het nieuws in het kort: Platformbedrijven Uber Eats en Deliveroo verschaffen op grote schaal ongedocumenteerde maaltijdbezorgers werk in Nederland, blijkt uit onderzoek van NRC.

werk in Nederland, blijkt uit onderzoek van NRC. De illegale fietskoeriers omzeilen de digitale controles van de platformen door legale, geregistreerde bezorgers te betalen om onder hun naam te werken , of maken oneigenlijk gebruik van studentenvisa.

, of maken oneigenlijk gebruik van studentenvisa. De Belastingdienst heeft grote moeite met het innen van belasting bij de bezorgers. Zij blijven uit beeld „omdat ze nooit belasting- of btw-aangifte doen”, aldus de fiscus. Lees het volledige nieuwsbericht

Picopleintje, Amsterdam, 1 juni, 11.00 uur

Om elf uur ’s ochtends zijn ze er ineens. Mannen met tassen.

Ze komen uit alle richtingen aangefietst. Zonder haast nog, want die bewaren ze voor de drukke uren. Met hun mobiel hoog in de hand zoeken ze een onzichtbare grens die om het plein is getekend. Uber Eats heeft het Picopleintje in De Pijp tot blackout zone verklaard, om het vrij te houden van mannen zoals zij. Op het plein krijgen ze geen nieuwe orders. Dus parkeren ze hun fiets precies aan de andere kant van de virtuele grens, en laten ze zich vallen op de stoelen van de Dunkin’ Donuts.

Daar zitten ze dan, achterhoofd tegen de winkelruit, gezicht in de zon. Waar ze vandaan komen? „Albania.” Wachten ze op een eerste bestelling? Nee, schudt één van hen, ze wachten op „the Moroccan”. Ze huren diens account voor 100 euro per week. „The Moroccan has to scan his face”, legt hij uit. Zo omzeilen ze de identiteitscontrole van Uber. Daarna kunnen ze gaan bezorgen, zoveel ze maar willen – al weten ze van tevoren nooit hoeveel ritten ze die dag krijgen.

Is het algoritme de mannen gunstig gezind, dan bezorgen ze vanaf een uur of elf smoothies en ontbijtbowls van een tientje voor Joe & the Juice aan de Ceintuurbaan. Vanaf lunchtijd zijn er de pokébowls van Sushito, de donuts van Dunkin’, de broodjes döner van Lehman in de Van Woustraat. Dan worden ook de emmers gefrituurde kip bij KFC besteld, de burgers en friet bij de McDonald’s. En ’s avonds regent het bestellingen door de hele stad: pizza, sushi, wok en nog veel meer kip en friet.

Als ze ’s avonds laat uitloggen, hebben ze op een zonnige dag 100 euro verdiend, 150 als het rotweer is. Dan verdwijnen ze weer.

Zuidas, Amsterdam

Zes jaar geleden bestonden ze nog niet, de mannen met tassen, op een enkele pizzabezorger na. Inmiddels zijn de riders een vaste waarde op de toch al overvolle fietspaden. De frisse, in oranje geklede studenten van Thuisbezorgd.nl en de racende bezorgers van buitenlandse ‘platforms’, te herkennen aan de turquoise tas van het aan de Londense beurs genoteerde Deliveroo en de felgroene tas van Uber Eats, de maaltijdbezorgingstak van het Amerikaanse ‘mobiliteitsbedrijf’ Uber.

De platforms hanteren allemaal hetzelfde principe, geoptimaliseerd door handige programmeurs. De consumenten bestellen via internet een maaltijd bij een restaurant, waarna een algoritme er een bezorger bij zoekt, liefst eentje in de buurt van het restaurant. Thuisbezorgd heeft zijn bezorgers daarvoor in loondienst, met een rooster en een uurloon, en afdracht van werkgeverspremies. Zo niet Uber en Deliveroo, die premies ontlopen door vergaande flexibilisering. Voor de platforms fietsen enkel zzp’ers, zelfstandigen met een eenmanszaak, die zelf bepalen welke ritten ze aannemen. Als ‘ondernemers’ regelen ze hun eigen verzekeringen, belastingen en papierwerk.

Dat is althans de theorie.

Wie zijn jullie? vroeg NRC de afgelopen maanden aan zo’n zestig platformwerkers van Uber en Deliveroo in de binnensteden van Nijmegen, Amsterdam en Utrecht. En hoe werken jullie hier? De antwoorden komen van Bulgaren, Nepalezen, Bengalen, Pakistanen, Nigerianen, Albanezen, Gambianen, Brazilianen en bij uitzondering van een Nederlander. Een enkeling is vrouw. Zeker de helft kan niet goed uitleggen met welke papieren ze hier werken. En ook niet of ze btw afdragen en hun wettelijke aansprakelijkheid hebben geregeld, zoals verplicht is. Vijf van hen spreken Nederlands, de helft redelijk Engels, anderen alleen Portugees of Hindi.

Ze zijn onzichtbaar voor instanties, het zijn spookrijders. Blauwe enveloppen bereiken hen niet, hun visa verlopen. Als de Arbeidsinspectie op straat papieren controleert, waarschuwen ze elkaar in appgroepen – en weg zijn ze. In naam zijn ze eigen baas, maar als ze willen werken, moeten ze naar het algoritme luisteren. De ene dag trappen ze zich kapot, de andere dag hangen ze doelloos rond. De elektrische fietsen die ze huren, zijn beter verzekerd dan hun lichamen.

Het is de bedoeling dat de maaltijdbezorgers heel Europa gaan veroveren. In Amsterdam bouwt Uber aan de Zuidas zijn enorme nieuwe Europese hoofdkantoor, een „eco-vriendelijke en bruisende stadscampus”, zoals die van Google en Facebook. Als het gebouw klaar is, kunnen 1.500 programmeurs, managers en fiscalisten uit tachtig landen er volgens de vastgoedvakbladen genieten van een „luxe fitnessclub met wellness, een restaurant, een koffiebar en een bakker”.

Maar het is niet de bedoeling dat de mannen met tassen daar naar binnen lopen. De platforms willen hen zo weinig mogelijk zien. Er is voor hen geen kantoor, geen loket, zelden neemt iemand een telefoon op. Hun contact met de bedrijven verloopt volledig digitaal. Ze hebben zich via de computer aangemeld, foto’s van hun paspoort opgestuurd, een bankrekeningnummer ingevuld, en gingen aan de slag.

Ze wonen in Nederland, maar een leven hebben ze er niet. Als ze ziek worden, stoppen ze met fietsen. Als ze een ongeluk krijgen, verdwijnen ze uit zicht.

Govert Flinckstraat, Amsterdam, 16 augustus, 13.15 uur

We are Uber. The go-getters. Movement is what we do. It’s our lifeblood. Met dit soort teksten bestormde het Amerikaanse Uber in 2016 de Nederlandse maaltijdbezorgmarkt, een jaar na het Britse Deliveroo. De consument was nog maar nauwelijks gewend aan het idee van burrito’s en kipkluifjes aan huis, maar de Nederlandse student zag het wel zitten. Lekker op de fiets, goed verdienen, geen knellende roosters. For you. Across the entire world. In real time. At the incredible speed of now.

Dat was toen.

Wie nu at the incredible speed of now beweegt, is de vader van Sabah, een Albanees van in de zestig met leverproblemen van de drank. Hij zwalkt op zijn fiets door De Pijp, want door een dof oog kan hij op zijn schermpje niet goed zien waar hij heen moet.

„Albert Tsjoep”, daar moet hij heen, zegt hij.

„Albert Cúýp”, zegt zijn zoon.

„Tsjoep.”

Sabah heeft zijn vader naar Nederland gehaald, medicatie geregeld en hem op een elektrische Swapfiets gezet. Nooit zouden zij een werkvergunning krijgen, dus huren zij accounts. Dat is nog een hele toestand met de face recognition. Eens in de zoveel tijd – je weet nooit wanneer en hoe vaak – vraagt de app van Uber een scan van je gezicht te maken, om zeker te weten dat de fietser dezelfde persoon is die zich ooit bij Uber heeft aangemeld.

Sabah weet wat hij moet doen als de app ineens om een scan vraagt. Hij sluit de app, fietst razendsnel naar de eigenaar van het account, scant diens gezicht, en fietst weer verder.

De platforms willen hen zo weinig mogelijk zien. Er is voor hen geen kantoor, geen loket, zelden neemt iemand een telefoon op

Zes jaar later is populatie bezorgers nogal veranderd – van Nederlandse studenten met een bijbaantje in dagloners van buiten de EU, die vele uren maken. Daarmee is de vraag naar te huren accounts ook gestegen. Het tarief is inmiddels stevig. In Facebookgroepen als Dutch Riders, waar sinds kort ook accounts voor uitzendwerkplatform Temper verhuurd worden, gaan ze voor zo’n 100 euro per week.

Op een terras in Utrecht vertelt een jonge man hoe hij zijn eigen Deliveroo-account verhuurt. Hij doet het uit „liefdadigheid”, zegt hij, zo helpt hij een Oekraïense vluchteling aan werk. Hij vraagt er 50 euro per week voor. Je moet elkaar wel vertrouwen, zegt hij. Hij moet het geld dat bij hem binnenkomt eerlijk doorbetalen aan de vluchteling. Die moet op zijn beurt het account niet verpesten door orders niet af te leveren of maaltijden zelf op te eten. Als er te veel klachten binnenkomen van restaurants en klanten, sluit het platform een account af.

Deliveroo staat toe dat mensen hun account uitlenen aan andere zzp’ers, mits die zich ook registreren. Maar veel toezicht daarop is er niet – als het eten maar wordt bezorgd. Uber, dat uitlenen niet toestaat, weet ook dat er gerommeld wordt. Klanten en restaurants melden Uber regelmatig dat de bezorger op de stoep niet degene is die volgens de app de bestelling afhandelt. Dat mag niet, maar de praktijk blijft bestaan.

Kinkerstraat, Amsterdam, 1 juni, 13.30 uur

De Braziliaan op de Kinkerstraat heeft – na een snelle blik op zijn telefoon – wel een minuutje. Uber heeft zo vlak na de lunch toch weinig ritten in de aanbieding. Zijn naam heeft de man liever niet in de krant, hij is bang dat hij zijn account kwijtraakt als Uber ziet dat hij met journalisten praat. Hij fietst nu een jaar in Nederland, en dat verdient beter dan fietsen in Spanje of Portugal. Over een maand gaat hij terug naar zijn gezin in Madrid. Hij heeft een tijdelijke verblijfsvergunning voor Spanje. Daarmee mag hij in Nederland werken, vertelt hij. Hij betaalt zijn belastingen, zegt hij, hij doet het eerlijk.

Dat geldt niet voor tientallen van zijn landgenoten die sinds kort in Amsterdam fietsen, zegt hij. Vorige week wilde hij zijn beklag over hen doen bij een kantoor van Uber bij het Amstelstation. Hij wilde vertellen dat een stel Braziliaanse fietskoeriers in Lissabon hun verdiensten bij Uber illegaal ophoogde, door de locatiebepaling op hun telefoon met fake-gps- software in de war te brengen. Daardoor leek het alsof zij verder fietsten dan zij in werkelijkheid deden, en betaalde Uber meer uit voor een rit. De computer van Uber bepaalt de ritprijs immers mede op basis van het aantal af te leggen kilometers. De truc is uit Portugal overgewaaid, en dat trekt nu bezorgers uit Lissabon aan. „In appgroepen van Uber-riders scheppen mensen op dat ze in Amsterdam meer dan 200 euro per dag verdienen. Een paar weken later komen er weer nieuwe hier.” Andere riders die NRC op straat sprak kennen de truc.

De Braziliaan zegt dat hij zo vier, vijf tussenpersonen kent die tegen betaling valse Uber-accounts aanbieden om de gps-truc mee uit te halen. Diefstal, vindt hij dat.

Maar ze wilden hem niet binnenlaten in het kantoor bij het Amstelstation. Het was net vijf uur, de beveiliging stuurde hem weg. Nu hangt er een A4’tje op het raam van het kantoor. Fietskoeriers (‘leveringspartners’, zoals Uber ze noemt) worden hier niet te woord gestaan, staat erop. Ze kunnen een QR-code scannen en hulp vragen aan een virtueel ondersteuningsteam.

Lange Viestraat, Utrecht, 22 juni, 15.30 uur

Twee Bulgaarse jongens leunen tegen het voormalige postkantoor op de Neude. Ze staan net buiten de blackout zone voor de McDonald’s – ook daar stonden te veel bezorgers op de stoep.

De vrienden delen een kamer in buitenwijk Overvecht en fietsen voor Uber en Deliveroo tegelijk. Ze mogen hier werken, maar hoe dat allemaal precies moet in Nederland, weten ze niet – daar betalen ze een man in Bulgarije voor. Die regelt alles voor hun „fleet” van twaalf Bulgaarse streekgenoten: de accounts bij de platforms, btw-nummer, belasting, bankrekening, fiets, huis.

Ze verdienen goed, maar van sparen komt het niet. Als je de hele dag op straat hangt, geef je ook veel uit.

Westerstraat, Amsterdam, 15 juni, 16.00 uur

Hij wil geen koffie, hij wil water. Het zit hem niet lekker dat hij is weggestuurd bij het kantoor van Uber. De Braziliaan wilde zijn werkgever alleen maar helpen. Na een tweede bezoek is hij dan toch gebeld vanuit Amerika. Tegen die nep-accounts was weinig te doen, zei de stem in het Engels, maar toch bedankt.

Het lijkt ze weinig uit te maken. Opgepompt met geld van beleggers en investeerders vechten Deliveroo en Uber om marktdominantie. Een frauderende koerier, een lauwe pizza, dat maakt niet uit voor de platforms die nog nooit een jaar winst hebben gemaakt. De grootste worden is het enige wat telt.

De platforms zijn een uniek product van de financiële crisis, zegt Niels van Doorn, universitair docent mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, die onderzoek doet naar de platformeconomie. Alles wat de platforms nodig hadden, was ineens in ruime mate beschikbaar: goedkope leningen door de lage rente, durfinvesteerders met grote sommen geld, werkloosheid in combinatie met stijgende huurprijzen in grote steden die mensen tot een extra baantje dwong. Tel daar de opkomst van de smartphone en de e-bike bij op. De corona-lockdowns brachten alles in een stroomversnelling – tijdens de avondklok mochten de bezorgers met hun ‘essentiële beroep voor de samenleving’ wel naar buiten.

De Bulgaar regelt alles voor ze: fiets, btw-nummer, huis, rekening, account

De omstandigheden waren zo optimaal, dat het aantal maaltijdbezorgbedrijfjes in Nederland explodeerde. De Kamer van Koophandel telde begin 2013 173 van dit soort (eenmans)zaken in heel Nederland, halverwege 2022 zijn dat er al 3.500. En dat zijn nog alleen de mensen die zich netjes als bezorger hebben geregistreerd. Deliveroo zegt 4.500 actieve accounts te hebben, Uber, dat in veel meer steden bezorgt, wil geen aantal geven.

Maar eigenlijk kan maaltijdbezorging helemaal niet bestaan voor deze prijzen, zegt Van Doorn. „Er is zoveel venture capital op stukgeslagen.” Het tij keert, zegt hij. De rente stijgt, durfkapitaal wordt schaars, de arbeidsmarkt is krap, eten bestellen wordt voor meer mensen misbare luxe. Deliveroo, dat vorig jaar een tegenvallende beursgang beleefde, overweegt dit najaar te vertrekken uit Nederland. Daardoor zullen al die accounts, poef, in één klap verdwijnen. Waar de bezorgers blijven? Tsja.

De Braziliaan weet dat hij niet meetelt in het grote spel. „Uber ziet me niet, ik zie Uber niet, ik fiets rond in mijn eentje.” Het put hem uit. „In de trein zat een meisje, met wie ik aan de praat raakte. Ik ben getrouwd, ik wou er niks mee, maar het was toch leuk even aanspraak te hebben. Ze vroeg me na een tijdje wat ik deed. Toen ik vertelde dat ik maaltijden rondfietste, had ze geen interesse meer.”

Weet je, zegt hij. „Ik ben onzichtbaar. Zelfs de politie ziet me niet.”

Neude, Utrecht, 22 juni, 14.00 uur

Zielig? Uitgebuit? Hij zeker niet. Na een burn-out in het onderwijs – hij gaf maatschappijleer – is hij gaan fietsen en nu hij wil niks anders meer. In een goeie maand fietst hij 6.000 euro bruto bij elkaar bij Uber en Deliveroo, maar hij kan het dan ook echt goed. De beste tijden, de snelste routes. Wist je dat in Utrecht de app van Uber op ‘auto’ staat? Die rekent altijd een dure omweg door het autoluwe centrum, terwijl het maar een paar honderd meter fietsen is. Dat zijn de beste ritjes.

Over dit artikel

NRC sprak voor dit artikel ruim zestig maaltijdbezorgers, zag app-gesprekken, Facebookberichten en correspondentie met de platforms. NRC sprak daarnaast met medewerkers op het hoofdkantoor van de platforms, de Arbeidsinspectie, vakbond FNV, immigratiedienst IND en de Belastingdienst. Ook sprak NRC vier studenten Law in Society van de Vrije Universiteit in Amsterdam en een student van het University College in Utrecht: Nienke Heijne Makkreel, Homa Golestani, Luna Leenaers, Natalia Robledo Contreras en Pietro Tramontin. Zij interviewden tientallen bezorgers voor hun scripties.

Voor sommigen is maaltijdbezorging een uitkomst. Neem de internationale studenten die geen Nederlands spreken. De broer en zus uit Hongarije, hij business, zij politics, kunnen het werk tussen de colleges door plannen. De jongen uit Nepal kan er zijn studie bedrijfskunde aan de private Webster University in Leiden mee bekostigen. Voor de jongen uit Zimbabwe die aan de private hogeschool Wittenborg in Apeldoorn studeerde, is fietsen één van de weinige manieren om aan westerse valuta te komen.

Er zijn ook mensen die zéggen dat ze studeren. Zoals de twee Braziliaanse meisjes bij De Hallen in Amsterdam die „tourism” mompelen, maar verder nauwelijks Engels spreken. Of de Indiër uit Punjab in de Kinkerstraat die helemaal niet kan vertellen wat of waar hij studeert. De Gambiaan bij de Mac in de Molenstraat in Nijmegen is spraakzamer. Hij vertelt dat hij ooit een studentenvisum had. Toen heeft hij snel alles geregeld: bankrekening, btw-nummer, accounts bij de bezorgplatforms. Dat zijn visum is verlopen, tja, wie vraagt daar nog naar?

Immigratiedienst IND krijgt mondjesmaat zicht op deze groep. NRC berichtte begin september dat hogescholen worstelen met ‘verdwijnstudenten’, die een inschrijving bij een hogeschool gebruiken als sluiproute naar Nederland. De IND heeft onder meer een grote groep Bengalen op het oog, die vroegtijdig stopten met hun studie en zich „in relatief grote aantallen inschreven als zelfstandige met een eenmanszaak”. Vakbond FNV ziet ze rondfietsen met een bezorgtas.

Ook de Arbeidsinspectie probeert vat op de platformfietsers te krijgen. Dat is lastig, want zet op straat een controle uit en binnen no time gaat dat rond in appgroepen in de stad. De inspecteurs kunnen niet een pand binnenvallen en de deuren dichtdoen. Maar zelfs onder de paar koeriers die toch in hun fuik fietsen, zitten mensen zonder de juiste papieren. Daar hebben Uber en Deliveroo boetes voor gekregen. Die hebben ze betaald, maar de inspectie heeft niet de illusie dat de bedrijven daardoor hun complete bedrijfsmodel overhoop zullen gooien.

De platforms bedienen zelfstandigen, houden ze vol, al ageert vakbond FNV daar al jaren tegen. Fietskoeriers moeten volgens de bond precies doen wat de techbedrijven zeggen en zijn daarom verkapte werknemers. De vakbond won hierover een aantal civiele procedures tegen Deliveroo. Toch weigert het bedrijf nog steeds bezorgers in dienst te nemen. Wel overwegen de Britten nu in november uit Nederland te vertrekken, omdat, aldus het bedrijf in een bericht aan klanten, „het bereiken en behouden van een top marktpositie in Nederland een onevenredige investering vereist met een onzeker rendement op lange termijn”.

Van Woustraat, Amsterdam, 15 juni, 12.00 uur

De Pakistaan zit op een bankje bij de Juice Brothers, naast de Nepalees van Webster University. Hij zit er al vanaf 10.00 uur, maar er is nog geen rit geweest. Hoe is hij in Amsterdam terechtgekomen? Hij heeft „permanent residency”, gebaart hij vaag, omdat hij „freelancer” is. Binnenkort, zegt hij, gaat hij op en neer naar Pakistan om zijn verblijfsvergunning te regelen.

Betaalt hij btw? Heeft hij een ziektekostenverzekering? Hij weet het niet. Laatst werd-ie aangereden toen hij een doos sushi aan het wegbrengen was. Alleen zijn gehuurde fiets bleek gedekt. Hij lacht er nu hard om. Terwijl hij zichzelf van de straat aan het rapen was, had hij snel nog een vriend geregeld om de sushi te bezorgen.

Molenstraat, Nijmegen, 19 augustus, 11.00 uur

De meeste riders begrijpen niets van het fenomeen belastingen, zegt Martijn Müller, 38 jaar en de bekendste maaltijdbezorger van Gelderland. Toen Deliveroo in 2018 uitbreidde naar Nijmegen meldde hij zich aan, en sindsdien is maaltijdbezorgen zijn leven. Duizenden ritten heeft hij gedaan, voor Uber, voor Deliveroo – en sinds twee jaar voor zijn eigen, lokale collectief Bestellenbij.nl, dat de bezorgmarkt eerlijker en menselijker wil maken, om te beginnen in Nijmegen.

Müller kent vrijwel elke rider in de stad, ook de illegalen, en is het aanspreekpunt voor praktische kwesties en geldzaken. Bezorgers moeten als zelfstandigen een btw-administratie voeren, belastingaangifte doen en inkomstenbelasting betalen, zegt hij. Het probleem, zegt Müller: riders zijn slordig, snappen niet dat ze op papier ondernemer zijn, of zien gouden bergen. Als hij een collega voorrekent wat die naar de fiscus moet overmaken, zegt die vaak: ‘bedankt Martijn, dan regel ik het zelf wel.’ Hij heeft zo het gevoel dat ze daarna niet betalen.

Als bezorgers elkaars accounts gebruiken, wordt het helemaal onoverzichtelijk. Want wie moet er dan afrekenen met de fiscus? Het gevolg zijn betalingsachterstanden van duizenden euro’s, dwangsommen en oninbare vorderingen op koeriers met woonadressen door heel Europa, of in hostels in Amsterdam en met rekeningen bij internetbanken in Portugal of Griekenland.

In de bouw wordt de inhuur van illegalen inmiddels hard aangepakt. Na decennia van schandalen kan de Belastingdienst inmiddels grote bedrijven aanspreken op gebrekkige controle, boetes uitdelen en onbetaalde rekeningen bij de werkgevers innen. Maar bij de zzp’ers van Deliveroo en Uber kan dat niet. Zij vallen onder de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze controversiële wet werd zes jaar geleden ingevoerd om het onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers in loondienst te definiëren, maar al bij invoering zegde het kabinet toe dat de wet voorlopig niet zou worden gehandhaafd.

Zet op straat een controle uit en binnen no time gaat dat rond in appgroepen in de stad

De consequentie: de Belastingdienst mág niet eens bij Uber of Deliveroo controleren of ze met schijnzelfstandigen werken. Als gevolg van de aangescherpte privacy-eisen als gevolg van de Toeslagenaffaire mag de dienst ook niet zomaar een analyse draaien op een specifieke groep belastingplichtigen, zoals maaltijdbezorgers. En zo werden de mannen met tassen ook voor de fiscus ongrijpbaar.

Müller wil het helemaal anders doen met Bestellenbij. Hij wil niet werken voor een doorgeschoten kapitalistisch techplatform dat „volledig parasiteert op de maatschappij”, zoals UvA-onderzoeker Niels van Doorn het noemt. Hij wil gewoon de leuke, gezonde baan die maaltijdbezorging kan zijn. Mét belastingafdracht, mét verzekering, met goede verdiensten. En zonder ondoorzichtig algoritme dat de laagste prijs zoekt en elke vorm van solidariteit tussen koeriers uitholt.

Gewoon, dat de restaurants en de bezorgers het samen doen. Dat je gezien wordt, en niet met een chatbox of een helpdesk op de Filipijnen moet overleggen over een pizza die in Nijmegen op een klant wacht.

Op de app, 19 augustus, 14.20 uur

„Ik denk dat ik niet gauw weer terugkom”, appt de Braziliaan vanuit Madrid. „Ik krijg hier binnenkort mijn verblijfsvergunning.”